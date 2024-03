El desubicado comentario de Martín Lousteau que causó indignación en el radicalismo

El senador Nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau afirmó este miércoles que el "radicalismo es como el tipo que te dice 'tenés 5 minutos para sacarle la mano del culo a mi mujer'" en una entrevista con el programa de streaming Blender. Dicha frase causó indignación en el seno del centenario partido, siendo la vicepresidenta, Pamela Verasay, una en las principales que salieron a cruzarlo.

"Como vicepresidenta de la UCR Nacional, exijo una explicación y disculpas públicas del presidente del partido Martín Lousteau ante estas declaraciones que le faltan el respeto a todos los radicales", dijo la diputada nacional mendocina.

En otro tramo de la entrevista, el senador nacional disparó contra Javier Milei al decir que "el presidente es muy poco empático, y tiene una alta dosis de insensibilidad, no entiende lo que le pasa a un jubilado cuando cobra 200 lucas, no entiende lo que le pasa a alguien que tiene una precondición y pierde su obra social, no entiende lo que pasa cuando de golpe hay que pagar tres veces las tarifas de gas o electricidad".

Y agregó: "Indujo a cambios muy abruptos en la vida familiar" y sostuvo, respecto a la implementación de los subsidios para padres de escuelas privadas, que "la enorme mayoría de los colegios privados reciben subsidios, básicamente es para pagar los salarios. O sea que la educación privada está subsidiada, porque el Estado paga los sueldos. Y ahora vos me decís yo te pago el sueldo, y al mismo tiempo le pago a algunos padres para que puedan mandar a sus hijos al colegio y mientras tanto cancelo el Fondo de Incentivo Docente".

"Hay un subsidio muy grande a la educación privada y mientras tanto hablo pestes de la educación pública todo el tiempo, es una forma de entender la sociedad que tiene el presidente, es una forma en donde él privilegia todo el tiempo que el mercado va a resolver todo y no se verifica en ningún país del mundo eso", finalizó Martín Lousteau.