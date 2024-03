Dura advertencia del FMI al Gobierno de Milei: señales de alerta para el plan de ajuste fiscal

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, valoró el programa económico que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, ponderó el progreso que “ha sido impresionante” pero llamó a mejorar la calidad del ajuste fiscal. “La calidad, quiero subrayar, no la cantidad”, exigió.

El alto funcionario llegará al país en el marco de una visita diplomática. El encuentro será clave para definir el futuro de la relación entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional. La llegada de Valdés implica la segunda visita de un importante funcionario del FMI en un mes (en febrero pasó por Buenos Aires la subdirectora gerente, Gita Gopinath).

A raíz de esto, MDZ Radio 105.5 FM dialogó con el analista político Mariano Bergero para obtener una mirada más crítica del panorama político del país. "Es evidente que estos más de 100 días de gestión de Milei están atravesados por un plan económico de shock para bajar el déficit fiscal, para llegar al equilibrio fiscal a fin de año para mostrar que se están haciendo los deberes fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional y darle señales a los mercados. Eso está funcionando, podemos decir que la macro, de algún, modo funciona", comenzó detallando.

Y explicó que "el dólar está más o menos quieto, las reservas se han recompuesto, hay como un escenario de macro estabilidad que necesita perdurar en el tiempo. Esto fue precisamente lo que planteó el chileno Valdés con esta idea que dejó expuesta, se va a juntar en las próximas horas con el ministro de Economía, Luis Caputo. Él dijo que si bien el progreso en materia económica es muy importante, que se acrecenta las reservas del Banco Central, hay que poner mucho énfasis en las consecuencias del ajuste".

Ante las declaraciones del economista chileno, Rodrigo Valdés, comentó: "Parece el mundo al revés, porque antes, cuando íbamos al Fondo Monetario Internacional, los que pedían que tenga una mirada humanitaria respecto de la magnitud del ajuste, eran precisamente los gobiernos argentinos, y ahora es al revés. Los funcionarios del FMI plantean eso porque el ajuste tiene las consecuencias que todos conocemos. Primero, una recesión, que la estamos viviendo prácticamente todos los sectores de la economía. El ajuste se empieza a sentir en todos lados, pero fundamentalmente lo medimos a través de los salarios".

El Fondo Monetario Internacional advierte al Gobierno nacional.

"El ajuste no viene de ahora, actualmente hay una aceleración del ajuste, pero la pérdida de poder adquisitivo no vino con Javier Milei. En todo caso, ahora la licuadora se encendió a una velocidad que antes no tenía. Tenés un ajuste que impacta fundamentalmente en el consumo masivo, venimos teniendo caída en los supermercados en enero, en febrero de casi el 4% y muy probablemente cuando se conozcan ahora los datos del cierre de marzo, va a estar en un nivel de ese mismo rango. Esto quiere decir que la advertencia que hace el Fondo Monetario Internacional tiene como objetivo advertir precisamente que está bien, la profundidad del ajuste puede ser muy bueno para la macro, pero llega un momento que si a eso no lo acompañas de algún tipo de reforma y algunas señales de recuperación de la actividad, vas a un callejón sin salida", sumó.

Por último, recalcó que "el Fondo Monetario Internacional advirtió que el ajuste no caiga fundamentalmente en las familias de menores recursos, que es lo que está sucediendo. En ese contexto, lo más probable es que el Gobierno acepte esta idea de que dentro del paquete de la ley Bases vaya incluida la reforma laboral, y que está directamente relacionado con la forma de que haya algún tipo de recuperación económica va de la mano de que se modifiquen algunas reglas laborales, muchas de ellas están incluida en el DNU, pero sabemos que la Justicia lo tiene bloqueado".

Escuchá la nota completa