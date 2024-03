Paulino Rodrigues: "Este Gobierno tiene una dosis alta de construcción narrativa similar al kirchnerismo"

A más de tres meses de su asunción, la gestión de Javier Milei continúa poniendo en marcha su plan para intentar mejorar las situación económica actual del país. Entre las últimas novedades, está la nueva fórmula para los aumentos de las jubilaciones que anunció el Gobierno nacional y que será por inflación desde el mes de julio.

Para más precisión, MDZ Radio 105.5 FM habló con el periodista Paulino Rodrigues, quien explicó que "las jubilaciones son por inflación y, en lugar de ajustarse a partir de abril, el decreto dice que es desde julio. El decreto es concluyente desde julio, lo que hay es una actualización por única vez por inflación en abril y luego adelantos en mayo y junio. Adelantos de la nueva fórmula que se va a aplicar plenamente a partir de julio. En el medio hay un bono a los jubilados, solo de la mínima, que eventualmente no modificándose, se diluye. Setenta mil pesos hoy no van a ser lo mismo que en tres meses, aunque la inflación sea del once, del nueve o del cuatro por ciento".

"Ahí el Gobierno vuelve a poner el dedo en la llaga y creo que fuerza a la oposición a buscar el debate en el recinto y efectivamente propinarle una derrota al oficialismo juntando mayoría para discutir una nueva fórmula que sea más benigna con los jubilados. El decreto es diferente hasta lo que dijeron ayer a la noche misma. Entonces, hasta que sea por decreto, pero en las condiciones que se explicitan, creo que no había ningún problema, pero el hecho de que sea por decreto, en condiciones novedosas no contempladas, genera esa discusión", agregó.

Y mencionó que "en el Boletín Oficial, de manera explícita, surge que va a ocurrir a partir del 1 de julio, no del 1 de abril. Si vos ves que es el 1 de julio y no del 1 de abril, desde cuándo rige el ajuste por inflación, desde el primer día de julio. Entonces, no es por inflación desde abril. Acá el problema es que el Gobierno reinterpreta todo el tiempo, por eso tiene una dosis alta de construcción narrativa similar al kirchnerismo, y lo he dicho ya en más de una oportunidad, aún a costo y riesgo de lo que esto implica".

Paulino Rodrigues advirtió que "el respaldo es indudable, a ningún Gobierno le corren el banquito los primeros seis meses de gestión. Ninguno, haga lo que haga. Hacia adelante hay una expectativa enorme, porque además veníamos de un desasosiego general, de un desconcierto general y por sobre todas las cosas, de un desgobierno. Había un presidente prescindente, lo que se fue, fue el gobierno que más inflación acumuló en cuatro años desde 1991 hasta acá, que más deuda pública tomó y sumó desde el 91' hasta acá y que al mismo tiempo devaluó más rápido la moneda que ningún otro gobierno desde 1991 hasta acá".

"Es decir, en más de 30 años no tuviste una administración tan mala como la que se fue. Ahora, todo eso puesto en evidencia enfrente, puede justificarte mucho de lo que hagas pero hasta un punto", sumó.

