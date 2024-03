Impulsa Mendoza SA: para la Unión Industrial de Mendoza "uno no puede estar de los dos lados del mostrador"

Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), se refirió a las modificaciones planteadas por el Gobierno provincial en el Código de Procedimientos Mineros, tema que fue debatido en plenario de comisiones de la Legislatura este jueves por la mañana. El empresario puso el foco en que no coincide en la eliminación del Consejo de Minería -lo cual finalmente fue desestimado- y, a su vez, fue tajante respecto al rol de la empresa estatal Impulsa Mendoza Sostenible SA.

Durante la puesta en común se criticó la facultad que se pretende dar a la empresa estatal minera Impulsa Mendoza Sostenible SA para ejercer el “derecho de preferencia” sobre las áreas de exploración que hayan sido declaradas caducas y la atribución de poder convocar a un concurso o licitación pública para otorgar las concesiones. Por el momento, se descarta una modificación en la redacción del artículo 38 del proyecto de nuevo código, el cual hace referencia a las atribuciones de Impulsa Mendoza.

Díaz Telli, en diálogo con MDZ Radio, sostuvo: "Desde la Unión Industrial hicimos hincapié es en el protagonismo que se le da a las sociedades anónimas controladas por el Estado. Insistimos en que uno no puede este estar de los dos lados del mostrador. No nos parece que sea una buena imagen y que genere garantías. En este sentido, la mayoría de los oradores adhirieron a esta visión. Hay un artículo específico -no dentro de la ley, sino dentro del anexo- sobre el que también los legisladores que estaban ahí escuchándonos también quedaron a la espera de de alguna propuesta superadora".

"Hoy se llama Impulsa Mendoza, pero nosotros lo que cuestionamos la existencia de estas sociedades anónimas que son controladas por por el Poder Ejecutivo. Lo que nos gustaría a nosotros es que el esfuerzo se canalice en la Dirección de Minería como organismo dentro de la estructura de del Estado Provincial, encargándose de precisamente de -y tomo el nombre- impulsar el desarrollo de las actividades. Tendría que ser a través de la Dirección de Minería. Eso es enarbolar la bandera de la institucionalidad de los mendocinos. Hacerlo a través de sociedades anónimas usando figuras del derecho privado para gestionar derecho público no nos parece lo más adecuado", deslizó.

Insistió en que "el mensaje que queremos dar es que todo lo que hace Impulsa Mendoza lo tiene que hacer el Gobierno, pero no a través de una sociedad anónima". "Una SA un día es una empresa privada que se maneja con gerentes y CEOS y al otro día es un organismo público. En el artículo del que se habló mucho hoy, Impulsa Mendoza es una SA, pero tiene prioridad para quedarse con activos públicos, que después los comercializa como Sociedad Anónima", sumó.

La UIM participó del plenario de comisiones. Foto: Legislatura.

En lo que refiere a la discusiones en torno al Consejo, el oficialismo informó que aceptó modificar un artículo del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que era fuertemente resistido por cámaras empresarias, asociaciones civiles y otros sectores. Tiene que ver con la composición y funciones del Consejo Minero. Sobre este aspecto, Díaz Telli aseguró: "Compartimos la intención y la voluntad del Gobierno y celebramos que se esté hablando y debatiendo el tema. También que se nos haya invitado y escuchado como se escuchó a otras cámaras empresarias, a representantes de los distintos territorios y a los representantes de la Asamblea del Agua. Nosotros avalamos esta iniciativa del gobierno. En este marco, hemos estudiado lo más profundamente que hemos podido el proyecto de ley. A partir de ese estudio, -por supuesto en la responsabilidad que nos cabe a cada uno- son propuestas constructivas que hemos hecho.

Y agregó: "La primera fue que el proyecto deroga la ley que crea el Honorable Consejo de Minería. Y eso nos parece un desacierto total porque -si hay un activo que los mendocinos tenemos y que nos corresponde defender- es una institucionalidad que hemos sabido preservar a lo largo de décadas y décadas. Este Consejo Directivo es una imagen de esta institucionalidad porque es el que otorga los derechos mineros en la provincia y lo hace a partir de un criterio netamente científico y técnico. Es un Consejo que está integrado por miembros políticos, por supuesto, pero que tiene profesionales idóneos en la materia: ingenieros, geólogos, abogados... Y que responden a la ciencia y a la técnica. Con lo cual, evitamos que que el otorgamiento o la caducidad de los derechos queden librados a criterios meramente políticos.

Ante la consulta acerca de si esta valoración fue escuchada, contestó: "Nosotros aportamos esta crítica y, si no me equivoco, el 100% de los restantes oradores estuvieron de acuerdo. En este sentido fue escuchada la crítica porque nos dijeron 'lo vamos a tener en cuenta'. Vamos a trabajar para que el proyecto contemple esto, que es mantener a este Honorable Consejo de Minería con las atribuciones que hoy tiene. Eso es una garantía no solamente para los inversores -a quienes estamos mirando-, sino también para el pueblo mendocino. Para defender el medio ambiente y las generaciones futuras que van a vivir en Mendoza".