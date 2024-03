Donald Trump banca a Javier Milei: su abogado confirmó que instalarán empresas en Argentina

Carlos Trujillo tiene cuarenta años y habla sin prisa, es hijo de inmigrantes cubanos y se lo ve contento con su presente, pero aún más con su futuro y el de su líder político, Donald Trump. Nació en 1983 en Long Island y vivió en Florida durante el tiempo en que fue legislador. Transmite tranquilidad, almacena muchos datos y está convencido del liderazgo y triunfo de Donald Trump sobre Joe Biden el 5 de noviembre, noche que definirá la política de EE.UU. y parte del mundo por cuatro años más. Es tal vez el hombre más joven dentro de los que desembarquen de lleno en el seno del poder del país que deberá torcer una pulseada comercial con China, una ideológica con Rusia, y una religiosa con un frente hostil y asesino encarnado por Hamas en Palestina e Irán.

Está casado y vive junto a su esposa y sus cuatro hijos en el norte de Virginia, donde su apretada agenda entre el mundo del derecho, los negocios y la enorme comunidad de habla hispana, no para. Está listo para ser parte del equipo de Gobierno de Donald Trump, cree en sus habilidades para volver a los valores que encarnaron en 2016, tiempos en los que Trump lo eligió como representante permanente en la OEA por los Estados Unidos. Fundó también su propio estudio de abogados Trujillo, Vargas, González y Hevia LLP y colaboró como fiscal adjunto en el Departamento de Estado de Florida. Un incansable multitasking.

Accedió de forma exclusiva a una entrevista con MDZ a la que llegó directamente del aeropuerto internacional de Ezeiza de muy buen ánimo junto a dos colaboradores. Los espera un raid de net working abc1 con sigilo absoluto pero que incluye a los empresarios más importantes de Argentina, más allá de la más alta política nacional casi sin excepciones. Habló de Javier Milei, del vínculo argentino-norteamericano venidero, de los negocios de empresas americanas en Argentina y la economía global atravesada por el terrorismo de Hamas.

Carlos Trujillo, representante permanente por EEUU por Trump en la OEA.

- Carlos Trujillo, bienvenido. Esa es la primera vez que tenemos un gobierno liberal ¿Qué te genera Javier Millei?

- Se sabe que es la figura política del momento, afuera de los políticos americanos, es el más seguido. Cuando hablo con muchos americanos en Washington D.C., donde vivo, todos me preguntan qué opino de Javier Milei, porque todos están interesados en él como persona y también como político.

- ¿Cómo analiza este escenario donde dos personas con perfiles absolutamente parecidos, dos outsiders que han logrado, en el caso de Javier Milei, crear un partido, en el caso de Donald Trump, hacerle entender a los republicanos que era su mejor opción?

- Recrear un partido en el caso de Donald Trump.

- ¿Qué viene ahora? ¿Qué falta para ponerle el moño candidato Donald Trump y poder empezar esa gestión hermana con Javier Milei? (N de la R: mientras se llevaba a cabo la entrevista, fue confirmada la cantidad de delegados que buscaba Donald Trump y fue confirmado candidato del partido Republicano)

-Bueno, hoy oficialmente ganó la nominación republicana. Tiene los delegados necesario, esperemos que en noviembre gane la presidencia, todas las encuestas lo dan por arriba. Yo creo que es buen momento de vínculos entre los dos países, en su momento Trump tuvo una relación muy estrecha con Macri. Esa relación yo creo que con Argentina va a seguir por ahí y porque son personalidades parecidas. Son bien sinceras, bien directas, hablan claro. Hablando con el presidente Trump en su momento llamó a felicitar al presidente Javier Milei, está muy emocionado por la oportunidad de poder trabajar así en unos enlaces vinculados muy estrechos con Argentina.

Líderes. Donald Trump y Javier Milei, a ojos de Carlos Trujillo, encabezando América.

Carlos Trujillo, sobre la posible inversión en Argentina de Estados Unidos

- Pensando la relación entre ambos, nuestra mano de obra está en general buena en términos cualitativos y por el tipo de cambio es muy interesante para Estados Unidos. Hoy en día un gerente de un banco no gana más de 3.000 o 4.000 dólares al mes y un operario va a entre 400 y 1.000 dólares más o menos. ¿Se puede soñar con que grandes compañías norteamericanas finalmente pongan una empresa, pongan una fábrica en Argentina y se produzca la Argentina?

- Yo creo que Argentina ha hecho los pasos correctos. El Estado de Derecho, la democracia, una democracia bastante robusta y fuerte. También la inflación, como hemos visto, la inflación va bajando, la moneda se está valorizando, eso crea, da oportunidad a empresas americanas que quieran llegar de los Estados Unidos. Ya en los últimos tres o cuatro meses me han preguntado si el cambio con Javier Milei es algo que es cierto, si es un fenómeno, algo que es contundente y algo que va a seguir. Y con eso he visto que las compañías americanas quieren que Argentina entienda, que tiene todos los recursos naturales habidos y por haber, una población muy educada, gente muy trabajadora, lo que le falta es la inversión de capital.

- Alguna vez el papa Francisco dijo, como chiste, que Dios, en Argentina, había dado una extensión espectacular, los mejores climas y la mejor geografía en el mundo, y que para compensar lo había llenado de argentinos ¿Qué pensas de esta dirigencia política que se encuentra sumida en la corrupción después de 20 años de populismo?

- Se ve esa simpleza, esa renovación, esa capacidad de volver a estar dentro de un país tenido en cuenta. Yo lo vi cuando estuve acá en diciembre para tomar posesión del presidente Javier Milei. Cuando hablás con la gente que trabaja, los taxistas, las meseras, las personas en la calle, todos están esperanzados por que van a tener un futuro mejor, no sólo puede ser por ellos en el futuro cercano, sino también por sus hijos. Yo creo que eso es un cambio que no he visto en Argentina en varios años, que he viajado, que la gente piensa que el futuro va a ser mejor que el presente a pesar del ajuste, saben que el futuro, lo que les espera es mejor de lo que están viviendo. Y yo creo que con eso no solo la esperanza, pero los hechos. Hemos visto los hechos del presidente, Javier Milei y esos hechos van a tener resultados. Narco y sicarios. La seguridad personal y jurídica, en la mirada de Estados Unidos.

- Estados Unidos tiene diferentes problemas, la Argentina tiene un flagelo concreto que es el narcotráfico, que también, volviendo al tema, se ha desarrollado como nunca durante los años del populismo. ¿Hay una mirada que hay una red flag prendida con respecto a narcotráfico en Argentina?

- No es que no sea tan importante, es la seguridad en general, de seguridad personal, que una persona llegue a Argentina y se sienta segura, que pueda caminar por las calles. En su momento, hace un año, dos años, tres años, era un país un poco más inseguro.

Yo creo que las cosas están mejorando muchísimo, el tema de la seguridad y la seguridad jurídica, como hablaste, la corrupción. La gente demanda que un juez o una corte no sea parcial, es muy difícil, creo yo, es muy importante para atraer el inversionista extranjero.

Carlos Trujillo, sobre Israel y Hamas

- Uno de los problemas que tiene Estados Unidos: Hamás y el conflicto en Palestina, la masacre que hubo a fin de año y Trump que dijo el otro día que si hubiera sido presidente no hubiera ocurrido. ¿Cómo ves la postura y con respecto a Israel?

- Yo lo veo como igual a 2016 a 2020, en ese momento no existía una guerra en el mundo, el mundo estaba en paz y hemos visto en menos de tres años y medio lo que estamos viendo ahora. Obviamente con Ucrania y Rusia, estamos en Gaza y Hamás, el fin de semana pasado Filipinas y China, que se estaba calentando un poco Venezuela y Guyana, estamos viendo todo el desastre internacional y es por falta de orden por aquí lo que ha faltado en el mundo los últimos años. Es totalmente inaceptable, es terrorismo y es algo que todo el mundo, de todo el mundo liberal, democrático debe denunciar y debe estar al lado de Israel.

- Inflación para nosotros es directamente un desastre, Javier Milei llegó y dijo que había que bajar la inflación, un paquete fiscal, ajuste, achicar el aparato del Estado, quitar asesores, la casta política que vive con ciertos beneficios. Asume Trump en noviembre ¿qué hace para dar por terminada la inflación?

- Yo creo que es la tiene que seguir la misma línea, como dicen acá, la casta política. En Estados Unidos existe también las corporaciones que se benefician del sistema, las personas que se benefician del sistema social, todo, todo ese malgaste de dinero sigue en los Estados Unidos casi peor que nunca. Pero cuando habla de la inflación en Estados Unidos hablan del 3.2. Pero lo que no toman en cuenta son las viviendas que ellos sacan las viviendas cuando hacen el INDEC de inflación. Si aumentas la vivienda, los Estados Unidos ha sufrido una alta inflación en los últimos tres años. No quiero decir peor que argentino pero a la par de Argentina, pero la peor en la historia reciente de los Estados Unidos. Peor desde el tiempo de Jimmy Carter, el presidente de la nación. Hay inflación pisada, un número ajustado porque al poner las viviendas sube un 20, 30 o 40% y la gente sabe que el gasto más grande personal que tiene es comida o vivienda.

- ¿Cuál es tu vínculo con Donald Trump?

- Lo veo muy a menudo. Fuimos los abogados del personal en el caso New York. La semana entrante, mi señora y yo le estamos patrocinando un evento. Miami va a recaudar los recursos para la campaña, vamos a estar con él de nuevo en abril, en otro evento que estamos patrocinando dentro del crowdfunding de la campaña. Nosotros somos los patrocinadores principal del evento que tenemos el jueves entrante.

- Y qué cambió ese Trump que dijo un día "tengo un sueño" a este Trump con 77 años que le decía a "sleepy Joe" (Joe Biden es mayor y se burlaba por su lentitud, sleepy es dormilón) ahora él llega con 77 años y Biden cumplirá 82 en noviembre.

- Donald Trump tiene la energía que no tienen hombres de 25 30 años. Si ves los discursos de Trump, es una persona que da un discurso en un estado frío en el medio de noviembre, afuera, por una hora y media y no para de hablar. Hay muy pocas personas que tienen la energía que tiene Donald Trump y la gente quiere esa energía, quiere una persona que esté dispuesto a luchar por el país y si ves lo discurso de Joe Biden a veces no sabe ni el día de la semana. Trump apenas está hablando todos los temas habidos y por haber sin parar por horas. Nexo. Carlos Trujillo, hombre entre Donald Trump y Mauricio Macri.

- De hecho parece que fue subestimado el problema de salud mental, se lo vio saludar a personas que no estaban. Hay evidencia y no ha sido un tema de Estado. O tal vez el Pentágono, que verdaderamente tiene el poder, finalmente no ha permitido que se hable demasiado del tema, lo mismo con los problemas del hijo de Biden, Hunter.

- Sí, bueno, a veces yo creo que los temas contundentes no se están cubriendo de la manera adecuada y justamente en los Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Pero ayer sacó un fiscal especial un reporte sobre los documentos del fiscal y en varias ocasiones escribe que es una persona que no tiene el conocimiento necesario para poder llegar a la justicia. Esos fueron sus impresiones del presidente.

Carlos Trujillo sobre Donald Trump y los medios

- Javier Milei que dice que nosotros, los periodistas, somos parte del problema, nos llama ensobrados por la corrupción, no sé si somos más corruptos que los arquitectos o los odontólogos, cómo hará Trump con la nueva prensa y el mundo digital.

- La prensa tiene que ser crítica, pero crítica de todos. Lo que pasa con la prensa, yo creo que a veces que no son críticos de los hechos, de lo que está sucediendo, son críticos avanzando una agenda política y eso es muy peligroso, porque si tú ves la prensa, hay temas que suceden, que ellos ni los cubren y no sacan a la luz cosas que deben estar cubierta por la prensa, una prensa libre o robusta. Yo creo que eso, volver a la ecuanimidad, dejar de lado la subjetividad y buscar un norte informacional. Información, sin duda, cuando estás viendo en la prensa americana varios temas que han ocurrido, ellos los tratan de esconder, no salen en la primera página, los sacan en la quinta página o no los cubren en nada. La audiencia que tuvimos ayer sobre el Presidente es algo que debe estar en la primera página de cualquier periódico serio en los Estados Unidos. Y es muy, muy triste ver la prensa como ha decaído. Y un ejemplo reciente fue en las últimas elecciones cuando la prensa saca diciendo que tenía todos los problemas que ahora sabemos, con el tema de Ucrania, con el tema de China y que todos los medios de la prensa no lo cubren diciendo que esto fue avanzado por los rusos, el caso de Hunter Biden y su vinculación en la pedofilia, de drogas. Que al final todo es cierto, totalmente cierto, pero los periódicos serios en los Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post, los canales serios de la noticia, nunca, nunca hablaron sobre el tema. Es un tema que fue muy importante. Es un tema que el público americano debe saber y debe ser una manera objetiva, no hemos podido verificar que todo cierto, pero un periódico bastante reconocido y servido. Estados Unidos ha sacado este informe y ustedes hagan lo que quieran con esa información. Las compañías de las redes sociales cuando pusieron un determinado artículo, lo ponen en Twitter en ese momento y Twitter le cancela la cuenta a un periódico reconocido de más de 100 años en los Estados Unidos. Porque están o son cómplices o poco a poco o son incompetentes. Porque al final un periódico bastante serio no va a sacar esa información sin tener por lo menos la documentación para poder avanzar.

- ¿Si vos pudieras pensar en el gobierno de Trump, cuál sería esa lógica? ¿Qué te gustaría hacer si vos pudieras elegir?

- Mira, me encantaría trabajar en los temas que yo creo que afectan a este hemisferio, el tema seguridad, prosperidad económica, mejor enlace entre los países democrático de la región. Lo que he visto siempre con los Estados Unidos es que estamos en los últimos 20 o 30 años, estamos tan enfocado en Asia y el Medio Oeste y a veces nos olvidamos que los mejores socios y aliados que tenemos son en nuestro hemisferio.

- Mucha suerte en los objetivos y si quieres decir algo para cerrar y terminamos.

- No, me encanta estar en Argentina. Muy muy buenos amigos, muy buena gente. Gracias, muchas gracias.