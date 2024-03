Noche caliente: Javier Milei se prepara para pegarle otro tiro a la casta

Por ahora, Javier Milei seguirá homenajeando a Nicolino Locche, el intocable de Tunuyán que logró la cima mundial tras agobiar hasta el enojo a Takeshi Fuji en Tokio, 53 años atrás. Intentará entonces el presidente esquivar todos los golpes de la casta, que arroja puñetazos sin demasiado éxito desde el 10 de diciembre pasado. La aprobación de las encuestas dice según Aresco, una consultora alejada de las ideas liberales, Milei mantiene una imagen positiva del 57%, por encima de los votos obtenidos en el balotaje que derrotó a Sergio Massa, candidato del kirchnerismo. Será su combustible para un discurso duro, tajante, sin ambiguedades, binario y convencido del éxito irremediable del plan de Gobierno venidero.

Javier Milei va a despejar dudas en su discurso de sesiones ordinarias a partir de las 21: lanzará una nueva ley más integral y exigente que la ley de bases dentro de un discurso que tendrá un tinto histórico, de épica y narrativa de lo que se hizo desde la mañana del diez de diciembre hasta hoy. Corrupción, malgasto, discrecionalidad, casta, las palabras que más le endilgará el residente a la dirigencia precedente y en especial al kirchnerismo. Buscará redoblar la apuesta y desnudar todo lo errático y oscuro de los años pasados, pondrá el ojo el fondos fiduciarios y costumbres de antaño que la política adoptó y naturalizó pero que no tendrán lugar en el plan liberal de Gobierno.

Fin. Karina Milei e Ignacio Torres, gobernador de Chubut, en guerra.

La bancada del PRO ya tiene una idea del discurso, también los liberales y Santiago Caputo quien empezó a mejorar sus formas y llamar dirigentes provinciales con la vaga esperanza de que mejore el vínculo del interior con Nación tras la espasmódica revolución chubutense de Ignacio Torres. "No hay plata" será la premisa básica de lo que sostendrá Javier Milei durante su discurso que, según supo MDZ, no se extenderá por una hora.

Datos concretos de ahorro: el presidente detallará con precisión lo evitado en distintas áreas y reforzará el sendero del plan económico con una desaceleración de la inflación producto del brutal ajuste llevado a caba por Casa Rosada. El diagnóstico girará entorno al detalle de lo recibido en materia de deuda, energía, obras y planes sociales. Los movimientos y organizaciones vinculadas al kirchnerismo tendrán su porción de repaso, el desvío de fondos y direccionamiento a los que formaron parte del Gobierno anterior y coordinaron la asistencia social serán parte de la diatriba presidencial.

Tal como planteó el empresario de medios Roberto Navarro, Javier Milei coincidirá con la mirada que tiene Cristina Kirchner de él, y redoblará la apuesta contra la casta y planteará un nuevo esquema de envío de fondos a las provincias para dar por terminado el tema coparticipación. La Rioja y Chubut quedarán hermanadas a pesar de la distinción política contra el Gobierno nacional. Por distintos motivos, las provincias deberán elegir entre la sintonía y aprobación de la nueva ley, o la enemistad y sus evidentes consecuencias, no habrá espacio para una tercera vía. Nunca lo hubo.

Lagrimas. La derrota de Sergio Massa que habilitó el gobierno de Javier Milei.

El racconto incluirá el futuro. Diagnóstico, pesada herencia, presente y lo que viene en materia de producción, economía y política exterior. La mirada presidencial no cambiará, y Diana Mondino como mujer fuerte del Gobierno tendrá la doctrina de posicionar Argentina en el mundo desde la impronta comercial y menos ideología, tal como lo entiende Javier Milei a pesar de haber dicho tiempo atrás que jamás negociaría con comunistas en referencia al país más expansivo y capitalista en intercambio comercial del mundo, la República de China.

La oposición se prepara para un cachetazo esperado, pero que será tal vez más fuerte de lo que bosquejan senadores y diputados entre grupos de whatsapp. El kirchnerismo escuchará los números finales de la gestión de Sergio Massa y deberán tomar nota de la postura presidencial, que volverá a asegurar que la hiperinflación que dejó el Frente de Todos fue evitada únicamente por la pericia del gobierno liberal, y no del populismo decadente, como suele nomenclaturar al kirchnerismo. El radicalismo del ex ministro de Economía, Martín Lousteau, se encontrará nuevamente del mismo lado de Cristina Kirchner y Sergio Massa, quienes impulsan la no aprobación de la ley.

Será una noche histórica, donde Javier Milei volverá a dejar en claro que no encaja en ninguno de los cánones de la vieja política, salpicada por corrupción y contratos no transparentes. Deberá entonces, cuidar aún más la vara, que subida tan alto, podría derrumbarse con un chequeo rápido de los nombramientos en el boletín oficial.