Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei y defendió a los artistas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró de gravedad el hecho de que Javier Milei considere a los artistas de ser parte de la casta. Lo afirmó durante un encuentro con representantes de la industria cultural. Junto a ellos, evaluó el impacto de las políticas del Gobierno nacional en la actividad.

"Es muy grave que (Javier Milei) acuse a los artistas de vivir de prebendas y ser parte de la casta", señaló Kicillof. En esta línea, el gobernador dijo que son conscientes de que aunque la ley ómnibus no se haya aprobado, el ajuste se profundizaría: "Con estas medidas, resulta que la casta eran los artistas, los jubilados, los trabajadores y las pymes",

El encuentro se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno y participaron autoridades de cámaras y asociaciones que agrupan a empresarios de la industria cinematográfica, de videojuegos y del sector del libro, así como también productores de espectáculos teatrales y musicales. "No nos sorprenden las consecuencias de las políticas que impulsa el Gobierno nacional, pero sí nos preocupa la rapidez con la que han impactado en todos los sectores", señaló el gobernador bonoarense durante el encuentro.

Por su parte, Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia sostuvo: "Reunirnos con los diferentes sectores de la cultura es algo que hicimos siempre, pero en este contexto tan difícil del país resulta indispensable para que nos cuenten sus problemas actuales".

Los cruces entre Javier Milei y varios artistas por la ley

Unas semanas atrás, el presidente Javier Milei reiteró que en las cuentas del Estado "no hay plata" y afirmó que por eso debe elegir "a dónde van" esos recursos, al responder los cuestionamientos de artistas por el desfinanciamiento de la actividad cultural que implicarían muchas de las medidas de la Ley Bases.

"O ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie pero para mantener el alto nivel de vida de ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente", contrapuso el mandatario en declaraciones a la radio Rock and Pop.

El presidente cruzó al actor Adrián Suar, por la discusión en torno al financiamiento a la cultura, y al dirigente peronista "José "Pepe" Albistur, por un chiste que hizo sobre el mandatario.

Adrián Suar apuntó contra Javier Milei.

"No podes mentirle a la gente, él esta haciendo la defensa de un privilegio, en eso no están los desnutridos o los pobres", se quejó MIlei al referirse al reclamo de Suar. "No hay plata, entonces tengo que elegir donde va la plata, o sea financiar películas que no ve nadie y solventar a actores o poner esa plata para la gente", insistió el jefe de Estado.

El actor y productor había cargado contra la ley ómnibus que el mandatario envió al Congreso y cuestionó en particular la parte referida a la cultura, que propone desfinanciar al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

"Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada. Solo fuese un valor tangible desde lo económico", afirmó Suar en el programa de Mirtha Legrand, previo a la votación en diputados de la ley.