Se tensa la cuerda entre gobernadores de Juntos por el Cambio y Javier Milei: apoyo total a Chubut

Los gobernadores de Juntos por el Cambio lanzaron un durísimo comunicado contra el Gobierno nacional en apoyo al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Los mandatarios provinciales de ese partido respaldaron el reclamo de la provincia patagónica y apuntaron contra el presidente Javier Milei, quien está despegando hacia Estados Unidos.

Los mandatarios difundieron un escrito en el que "manifiestan su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses". Además, exigen que "el Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia".

"No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país", cerraron tajantemente.

El comunicado lleva la firma del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; del gobernador de Chaco, Leandro Zdero; del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; del gobernador de San Luis, Claudio Poggi; y del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El comunicado completo de los gobernadores de Juntos por el Cambio

Anteriormente, el propio Torres, junto a los demás gobernadores patagónicos habían expresado, a través de otro comunicado, que "las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio".

"En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual", agregaron.

Al mismo tiempo, detacaron que "si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas". El comunicado completo de los gobernadores de Patagonia

El apoyo de Kicillof

No solamente desde Juntos por el Cambio se pronunciaron en contra de Javier Milei y en apoyo a Torres, sino que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumo al respaldo: "Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta 'extorsión' y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias".

Al mismo tiempo, el acérrimo crítico del presidente y gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo lo suyo al respecto. "Acompaño a los gobernadores de la Patagonia, en especial a Ignacio Torres, gobernador de Chubut y mi solidaridad con él y con el pueblo chubutense, que al igual que La Rioja está sufriendo injustamente la retención ilegal de los fondos que le pertenecen legítimamente y que están establecidos por ley", escribió en su cuenta de X.

"Renovamos el reclamo a la Nación para que destrabe de manera urgente los fondos retenidos injustamente a nuestra provincia y le recordamos al presidente que el ensañamiento contra los gobernadores solo afecta a las necesidades de los argentinos y argentinas. Toda la solidaridad del gobierno de La Rioja y del pueblo riojano a la provincia de Chubut", cerró.

Mientras tanto, Sergio Zilioto, gobernador de La Pampa, entiende que "el Federalismo no se negocia". Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, también repudió "tajantemente el ataque que está haciendo el Gobierno nacional", y dijo que no acepta ni "patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias".