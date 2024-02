Gómez Centurión, tras el escrache en la UNCuyo: "Fue la primera vez en 42 años que hablo de Malvinas y recibo insultos"

Juan José Gómez Centurión, excandidato a presidente de la Nación en 2019 y veterano de Malvinas, se presentó este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) de Mendoza. Arribó a la provincia para dar una charla sobre la Guerra de Malvinas, pero fue repudiado por estudiantes, docentes, partidos políticos y organismos de derechos humanos.

Juan José Gómez Centurión habló con MDZ Radio 105.5 FM y se refirió a lo ocurrido este jueves, pero además indagó sobre la actualidad política argentina y compartió su visión. El veterano de Malvinas explicó que vino a Mendoza porque "dos agrupaciones de estudiantes me contactaron hace como más de tres meses, me dijeron que querían tener un veterano de guerra contando sus experiencias y yo acepté con todo gusto. La charla fue muy buena, hubo muchos jóvenes y otros veteranos de la Guerra de Malvinas que hace mucho no veía".

Sobre el repudió que recibió en las inmediaciones de la UNCuyo, aclaró que "lo que pasó es que un grupo de estudiantes de izquierda sostuvo una revolución de cotillón rancia, hubo algunos insultos. Fue la primera vez en 42 años que hablo de Malvinas y recibo insultos. Ayer encontré carteles que decían eran 30.400 los desaparecidos, siguen educando jóvenes en un relato histórico que es absolutamente mendaz y esto no construye un modelo de convivencia. La única forma de lograr un modelo de convivencia sobre el pasado es la verdad histórica, que es espantosa".

La vicegobernadora Hebe Casado repudió lo ocurrido en la casa de estudios y se enfrentó a la militancia radical en defensa de Gómez Centurión. En relación a esto, admitió que "voy a conocer a la vicegobernadora de Mendoza este viernes por la tarde, porque me invitó a tomar un café".

Al ser un veterano de Malvinas, Gómez Centurión se refirió a la visita del canciller británico David Cameron a las Islas Malvinas: "Me parece que esto forma parte de la estrategia diplomática de Gran Bretaña, que está volviendo a poner el tema de las Islas Malvinas con la presencia del canciller y creo que lo pone específicamente porque recibe muchas presiones internacionales por la situación de Gran Bretaña en las Islas Malvinas, especialmente de Estados Unidos".

Juan José Gómez Centurión en MDZ Radio 105.5 FM

En consecuencia a esto, habló sobre la política exterior de nuestro país: "Hace 40 años que nuestra política exterior es muy errática. Todavía no hemos escuchado una propuesta muy definida de este Gobierno, más allá de aquellos temas de campaña. Hubo entrevistas de la del actual canciller, que no tiene experiencia en relaciones internacionales, es una mujer muy preparada en materia económica pero que no tiene experiencia en el juego de las relaciones internacionales".

"Tuvo algunas declaraciones que yo salía a rebatir durante la campaña. En una entrevista con un diario británico, la canciller en un momento dado confunde los intereses de los isleños con los deseos de los isleños, cosa que en Naciones Unidas, en las dos resoluciones de la década el 60' es muy clara; el conflicto de Malvinas es un conflicto de soberanía que tiene que ver con cuidar los intereses de los isleños, que es la integridad personal, pero no los deseos. Es un conflicto de soberanía, no de autodeterminación de los pueblos", agregó.

Su visión de la nueva gestión libertaria

Juan José Gómez Centurión explicó cómo es su relación con el actual presidente de la Nación: "He tenido varias charlas durante muchísimo tiempo con Javier Milei, hemos militado juntos contra el aborto en distintos actos, con lo cual he tenido encuentros con un personaje muy simpático".

Y comentó que "Javier Milei ve el mundo desde las relaciones económicas. Lo que él rescata profundamente tanto de Reagan como de Margaret Thatcher es esta revolución conservadora de la década de los 80' que vuelve a restablecer la doctrina del mercado en países que estaban con dudas sobre cuál era su futura política económica. Yo a eso no lo comparto, jamás hablaría de Thatcher a menos que sea en un modo de denostar lo que para mí representa su figura". Juan José Gómez Centurión en MDZ Radio 105.5 FM

El excandidato a presidente mencionó que "estoy esperando con mucha ansiedad el 1 de marzo, el día que el presidente hable frente al Congreso diciendo cuál es su agenda legislativa, porque cuando un presidente propone una agenda legislativa, está hablando de su plan de Gobierno".

Por otro lado, opinó que "la victoria de Javier Milei derrumbó un sistema político que tenía 40 años con todas sus organizaciones políticas. El sistema saltó por el aire y ahora están cayendo los pedazos, con lo cual todo el mundo está tratando de acomodarse, lo cual era previsible esta pelea de perros durante el verano. La presentación del DNU y una mega ley fue súper controversial porque abarca temas que, en general, la estrategia legislativa es focal. Me parece que es más una declaración de principios que realmente una agenda legislativa".

Escuchá la nota completa