Las quejas de Anabel Fernández Sagasti en la designación de autoridades de Comisión para tratar el DNU

La comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo designó a sus autoridades y, de esta manera, se dio el puntapié inicial para el tratamiento del mega DNU 70/23 para la desregulación de la economía que dictó el presidente Javier Milei, en diciembre pasado. El cuerpo será presidido por el senador riojano de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, y se votó que los encuentros se realizarán los días jueves, aún sin horario en específico. La senadora Anabel Fernández Sagasti -la única legisladora mendocina en la comisión- aseguró que lo ocurrido este jueves "es un engaño, una farsa y una falacia".

"Lo que estamos viendo hoy con la constitución de esta comisión es un engaño, una farsa y una falacia. Es una maniobra dilatoria para evitar que se trate en el recinto el DNU que está generando consecuencias catastróficas para los argentinos", sostuvo.

Antes de que fueran designadas las autoridades, Fernández Sagasti aseveró: "Nosotros no vamos a participar de ninguna votación de autoridades porque claramente están violando la representatividad popular de nuestro bloque. Les pueden gustar o no nuestras ideas, pero borrar la representatividad de las provincias es algo que claramente nunca pensé que algunas fuerzas del Senado y Diputados fueran a avalar".

"Sería muy fácil decir que es un cargo, pero es mucho más. Lamento mucho que no hayamos sido escuchados. Los DNU se aprueban o se rechazan. Desde el 20 de diciembre hemos pedido que manden las leyes para debatirlas. Hay muchas cosas en las que podríamos coincidir, pero atropellos no. Creo que es miedo al debate o que estamos ante al inicio de un autoritarismo que está fingido en una representación popular. La legitimidad de origen no conlleva a la de ejercicio. Eso lo tenemos que tener muy claro", subrayó la senadora kirchnerista.

Mirá la desafiante intervención de Anabel Fernández Sagasti

En este primer encuentro se dieron fuertes cruces entre el kirchnerismo y algunos bloques dialoguistas. La reunión se extendió entre las 12 y las 14, luego de un inicio picante motorizado por la diputada Carolina Gaillard, de Unión por la Patria (UP), que cruzó fuertemente al senador salteño Juan Carlos Romero.

Romero pretendía realizar la votación en el inicio con el objetivo de dejar la ronda de debate para el final. Sin embargo, Gaillard no lo permitió y inició un discurso de varios minutos a los que se le fueron plegando sus compañeros de bloque y legisladores de otros espacios.

La bicameral está compuesta por ocho diputados y ocho senadores que fueron anunciados el 2 enero pasado por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Allí, radicó uno de los reclamos que esbozó el kirchnerismo este jueves en el Salón de las Provincias. Tanto Gaillard, como el diputado y jefe de bloque de UP en Diputados, Germán Martínez, argumentaron fuertemente contra la proporcionalidad dispuesta por Villarruel y por la dilatación de la conformación de la bicameral.

De los 16 miembros totales, UP tiene seis representantes, en tanto que tres serán de La Libertad Avanza, dos del PRO, dos de la UCR, uno de Hacemos Coalición Federal, uno de Cambio Federal (CF) y otro de Unidad Federal (UF).

Por el Senado integrarán la bicameral Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (CF), Carlos "Camau" Espínola (UF), y Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de UP.

Por Diputados, serán parte el jefe de bancada libertaria, Oscar Zago, y el correntino Lisandro Almirón; Hernán Lombardi, por el PRO; el catamarqueño Francisco Monti (UCR); Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; y Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley (UP).