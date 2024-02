El quiebre que podría generar en Mendoza un inminente cortocircuito radical

"Me importa tres carajos lo que piense Lousteau (Martín)", disparó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en una entrevista y sus palabras se viralizaron rápidamente en grupos de WhatsApp. No se trató de una frase al pasar, fue una desafío público a la postura que pretende imponer parte del radicalismo en torno al rol de oposición que deben cumplir frente al gobierno de Javier Milei. Gobernadores como Valdés o Alfredo Cornejo entienden que deben apoyar al gobierno nacional para avanzar con reformas necesarias para corregir el rumbo del país. Pero la conducción de la UCR no digiere la posibilidad de ayudar a un presidente que denosta públicamente al radicalismo y sus banderas. La colisión de esas posturas es inminente y la diputada Pamela Verasay reconoció públicamente que podrían comenzar a materializarse a partir del 1 de marzo en el Congreso de la Nación.

Verasay responde políticamente a Alfredo Cornejo al igual que el diputado Lisandro Nieri. Ambos están encolumnados detrás de la idea de que el radicalismo debe "liderar el proceso de reforma" y para ello entienden que hay que acompañar al gobierno nacional. El tercer diputado radical de Mendoza, Julio Cobos, no está tan convencido de ello.

Julio Cobos y Lisandro Nieri.

Desde hace tiempo el exvicepresidente viene marcando sus claras diferencias con el presidente Javier Milei. Mientras que Verasay y Nieri votaron a favor del famoso "inciso H" para abrir fideicomisos, Cobos votó en contra tomando distancia de sus compañeros de banca. En las redes sociales ha cuestionado la forma de expresarse de Milei calificando de "traidores" a gobernadores o al diputado Ricardo López Murphy. Cobos defendió a López Murphy, criticó a Milei y defendió la necesidad de reactivar la obra pública.

También presentó un proyecto de ley similar al del peronismo para que se restituya el Fondo Nacional de Incentivo Docente. En otras palabras, Cobos tiene más puntos de coincidencia con el PJ que con La Libertad Avanza. Y no es el único radical que se encuentra en esa paradoja.

El presidente Javier Milei ha empezado a acercar posiciones nuevamente con algunos gobernadores luego del quiebre que generó el fracaso de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. Todo indica que volverán a insistir con su tratamiento, o al menos con algunos temas puntuales, y para ello necesita el voto de legisladores de distintos partidos. Con el PRO la relación parece ser más armónica pero al oficialismo no le alcanza con sumar solo a ese bloque. Allí es donde empiezan a pesar los gobernadores radicales y también algunos del PJ como Osvaldo Jaldo (Tucumán) o Gustavo Sáenz (Salta).

En la previa del tratamiento de la ley ómnibus hubo tensión dentro del radicalismo. Existieron llamados cruzados entre gobernadores para tratar de torcer el destino de una sesión que ya se anticipaba condenada al fracaso. Cornejo le dio la orden a sus diputados de acompañar el proyecto e intentó que otros gobernadores hicieran lo mismo. No lo consiguió y solo 9 diputados radicales votaron a favor del inciso h del artículo 4 y Milei retiró la ley del recinto. ¿Volverá a pasar lo mismo?

La posición de Cornejo es incómoda. Es uno de los principales convencidos de la necesidad de apoyar a Javier Milei pero al mismo tiempo es atacado por el presidente. Intentó convencer a su par de Santa Fe, Maxi Pullaro, de apoyar la ley ómnibus y se peleó por whatsapp con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por los beneficios que sigue recibiendo el AMBA por parte del presidente al que Kicillof enfrenta públicamente. Cornejo apoya a Milei y pide acompañarlo, pero Milei castiga a Mendoza quitándole fondos para el transporte público -por citar un ejemplo- y al mismo tiempo beneficia a provincias como Buenos Aires, cuyo gobernador es el principal enemigo del propio presidente.

En los próximos días la puja interna de la UCR comenzará a definirse. Como dijo Pamela Verasay, cuando comiencen las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación empezarán a tratarse diferentes proyectos y habrá que votarlos. Allí se conocerá la postura de cada diputado y terminará de aclararse el escenario político que aún se encuentra difuso.

El cornejismo apuesta a que sean los gobernadores de Juntos por el Cambio los que graviten a la hora de definir ese rumbo. "Creo que la fortaleza de la UCR y en todo caso si existe Juntos por el Cambio pasa por los gobernadores fundamentalmente y son quienes tienen que guiar la estrategia nacional. Muchos de los debates que está planteando Javier Milei en torno al equilibrio fiscal, la baja en la carga impositiva, la desregulación de la economía y el apoyo al sector privado son temas que estaban en la agenda de campaña y en la plataforma de Juntos por el Cambio", expresó a MDZ un dirigente del radicalismo mendocino.

Pero ese mismo dirigente reconoció que, para que ese acompañamiento sea posible, es necesario que Javier Milei cambie sus modos y se muestre dispuesto a lograr acuerdos con esos gobernadores.

El radical mendocino más libertario

Otro condimento mendocino en el menú es el ministro de Defensa, Luis Petri. El exdiputado radical está encolumnado detrás del presidente Javier Milei y arenga públicamente para que el radicalismo acompañe el proceso de transformación del país. Luis Petri junto a Patricia Bullrich y Javier Milei.

Su peso político en Mendoza creció luego de pelear por la candidatura a la gobernación con un resultado inesperado. Si bien perdió la interna con Alfredo Cornejo, consiguió un caudal de votos que le permitió ingresar legisladores en ambas cámaras provinciales y concejales en distintos municipios. Paradójicamente, esa campaña la hizo respaldado por Julio Cobos que hoy se opone al gobierno que Petri integra. En política todo es dinámico.