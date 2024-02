El artilugio del Gobierno para que los médicos puedan superar el tope salarial

En la provincia de Mendoza la ley 8727 establece que ningún empleado público puede ganar más que el gobernador de la provincia salvo excepciones puntuales dispuestas por el gobernador y aprobadas por la Legislatura. Para evitar que los médicos se vayan a otras provincias por mejores salarios, el gobierno provincial incluyó un artículo en la creación del nuevo régimen de salud que permite a los profesionales de la salud cobrar más que el gobernador sin tener que estar exceptuados del tope.

Una de las 26 propuestas que el Ejecutivo envió a la Legislatura contempla la creación de un nuevo régimen laboral para los profesionales de la salud. El mismos sería optativo pero tendría un incentivo interesante para los médicos de Mendoza: les permite saltar el tope salarial que hoy les impide ganar más que el gobernador.

Según explicó en MDZ Radio el ministro de Salud, Rodolfo Montero, el nuevo régimen "reforma cómo se desempeñan dentro del sector público".

"Pretende remunerar mejor a profesionales pero también cambiar condiciones para que sea más eficiente. No solo contratar un paquete de horas que no se ajusta a necesidad del hospital", manifestó. En ese sentido, lo que proponen es un régimen de 30 horas con un salario básico de 700 mil pesos pero con la posibilidad de superar esa carga horaria con prestaciones que se pagarán como unidades aparte. Esas prestaciones estarán exceptuadas del tope salarial.

Ampros pone reparos a la creación de un nuevo régimen.

"Hay un cargo por determinada cantidad de horas 30 horas, al que también se le exigirá cumplir los objetivos del servicio. Pero después de esa 30 horas vas a poder seguir trabajando por unidad de producción, por consulta, por cirugía, etc", explicó. De esa manera, pretenden incentivar a los profesionales a trabajar más horas en el sector público y de esa forma traccionar para aumentar la productividad y ampliar la atención.

"Hay que mejorarle el sueldo al que efectivamente preste los servicios. Tenemos cerca de 18 mil empleados. Muchos prestan excelente servicio y otros deben mejorar. Cuando uno aumenta a todos por igual es injusto. Es un aumento por productividad teniendo en cuenta diferente forma de organización del hospital. El profesional debe trabajar y vivir dignamente y para eso proponemos otra dinámica de trabajo", señaló el funcionario.

"El proyecto de ley mete en un artículo la idea de que el tope es para el cargo base y que después todo lo que hagan por productividad está exento del tope. Porque si no, no tendría sentido hacer más prestaciones porque no podrían ganar más. No harían más cirugías, guardias, etc. Todo eso por fuera de la carga horaria está por fuera del tope", manifestó Rodolfo Montero y sostuvo que es una forma de solucionar el problema del éxodo de médicos.

El monto que cobrarán por esas unidades prestacionales por fuera del cargo está determinado pero se actualizará periódicamente para que no quede retrasado por la inflación. Según explicó el funcionario, los propios médicos determinarán al entrar al nuevo régimen en qué gremio quieren afiliarse y el gremio que más afiliados tenga será el que parite por esas actualizaciones.

"Tenemos que mejorar el servicio. Nos enfocamos en la gente, en mejorarle el servicio a los mendocinos no a los gremios. Esto lo hemos discutido con los gremios y lo vamos a seguir discutiendo", concluyó.

Según sostuvo en MDZ Radio, el cargo básico por 24 horas es de 400 mil pesos. El de 40 horas de $1.300.000 y el de 30 horas son 700 mil pesos. "Hay una mejora por el cargo básico pero permite también cobrar más por productividad. A eso tenés que sumar antigüedad, capacitación. El nuevo régimen permite un desarrollo horizontal, porque se puede crecer horizontalmente. Antes solo crecías siendo jefe. Ahora se crece trabajando en la tarde y eso ayuda al sistema. Te ayuda a traccionar la cantidad de oferta", concluyó.