El mensaje con el que Anabel Fernández Sagasti defendió a Lali Espósito de las críticas de Javier Milei

El presidente Javier Milei renovó sus cuestionamientos a la cantante Lali Espósito, al asegurar que es "un parásito que vivió chupando de la teta del Estado", luego de que este último miércoles la mencionara como "Lali Depósito" tras criticar los suculentos pagos que recibió por parte del Estado por algunos de sus shows. En ese orden, la senadora nacional kirchnerista oriundo de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.

"Si querés agredir, tenés que estar limpio. Si sos un parásito que vivió chupando de la teta del Estado, estás en problema y, si encima tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista", afirmó Javier Milei en una entrevista con la radio La Red. El mandatario añadió que va "a pelear contra la inmoralidad" porque "robarle el plato de comida a la gente para hacer propaganda política es una doble estafa" ya que con el IVA "le quitás la comida a los desnutridos del Chaco".

"Ella podría no aceptarlo porque le podría parecer inmoral. Pero parece que, si va al bolsillo de ella, que se le saque el plato de comida a la gente no le parece mal", añadió. Además, aseguró que no se va "a quedar callado" y que fue la artista quien "empezó" con el cruce (por las críticas que formuló sobre su gestión), por lo que defendió que pueda "defenderse" y volvió a mencionarla como "Lali Depósito".

"Si te gusta el durazno, bancate la pelusa", remarcó e insistió: "Tenés que elegir cuando no hay plata; es más importante darle de comer a los pibes que financiar propaganda política enmascarada en un festival".

Anabel Fernández Sagasti, se refirió a lo expresado por Milei y aseguró: "Es realmente emocionante el despertar del amor que ha generado Lali Espósito. Muestras de amor de todos los rincones de Argentina, de todos los rincones del mundo. Frente a un odio inexplicable e irracional, amaneció un amor descomunal que está regando esta red. Despertando conciencias. Hermoso".

El posteo de Lali Espósito.

Las declaraciones del Presidente de este jueves se suman a las que dijo anoche en otra entrevista televisiva La Nación+. "Si los docentes no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores están gastando la plata. Que bajen los recitales. Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, sucede que en subsidios le da mil millones de pesos", sostuvo Milei anoche.

Esta mañana, el mandatario insistió con el tema al repostear a un usuario que aseguró que "nadie es kirchnerista gratis". "Encima me dicen que 'la gran artista' no canta sino que hace playback", agregó el presidente, quien también reposteó imágenes, memes y mensajes de usuarios de redes sociales sobre el tema.