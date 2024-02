Operativo DNU: los bloques dialoguistas ahora quieren rechazar el decretazo de Javier Milei

La fractura de la ley ómnibus en el Congreso marcó un antes y un después entre Javier Milei con los bloques dialoguistas dentro del Congreso. La decisión de La Libertad Avanza de culpar, e insultar, a este grupo de casi 70 diputados que pueden marcar el rumbo parlamentario del Gobierno alejó a un más a estos espacios y ahora quieren voltear el DNU 70/23, el que avanzó en más de 300 derogaciones y desregulaciones.

El primero en mover fue el senador nacional Martín Lousteau que sacó un comunicado con la UCR, partido que preside, con el pedido de que se conforme la comisión bicameral de Trámite Legislativo. Esta semana Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Miguel Pichetto, hará lo propio, pero "sin show", aclaran.

"Vamos a empezar a tener conversaciones informales con las autoridades de la Cámara para que definan los integrantes y se conforme la comisión", confirmó una fuente parlamentaria cercana al exsenador nacional.

La diferencia está en el cómo. Cerca de Pichetto descartan hacer un raid mediático para llevar a cabo el reclamo. Y ahí está la principal diferencia con la UCR. "Buscaron más el show mediático que el objetivo", lanzó una fuente parlamentaria para criticar la decisión del partido de Lousteau.

Martín Menem tiene pendiente definir los ochos diputados que la van a integrar.

No descartan en este bloque que algún diputada haga algún comentario en televisión o alguna publicación en redes sociales. Pero la estrategia va a ser conversar dentro del Palacio Legislativo, con los dirigentes libertarios cercanos a Martín Menem.

Victoria Villarruel ya mandó los ochos senadores que van a estar en la bicameral, que tiene 16 bancas. Pero de los diputados todavía no se sabe nada. A Menem todos los bloques le mandaron sus legisladores para los espacios. Germán Martínez, titular de Unión por la Patria, mandó cuatro, en lugar de los tres que, según el presidente de la Cámara le corresponden.

Por qué Martín Menem no conforma la bicameral del DNU

Este es el principal argumento que da el oficialismo para rechazar el pedido y no conformar la comisión bicameral de Trámite Legislativo. Dicen que "Martínez mandó más integrantes de lo que le corresponde". Pero tanto la UCR como el bloque de Pichetto descarta este argumento y sostienen que "es una excusa".

"Germán (Martínez) hizo lo mismo en las otros tres comisiones que se conformar para la ley ómnibus y como estaban apurados por tratarla no hicieron ningún drama. Ahora es obvio que quieren dilatar el debate", explicó una fuente parlamentaria a MDZ. "Nosotros tenemos que pedirle que lo haga igual, y si no le quiere dar al kirchnerismo ese lugar, que lo diga y pague ese costo", agregó.

En el escritorio de Martín Menem la repartija de lugares queda así: tres bancas para Unión por la Patria, dos para La Libertad Avanza, una para el PRO, otra para la UCR y una para Hacemos Coalición Federal. El kirchnerismo mandó cuatro diputados en lugar de tres.

"Hay que interpretar la ley como corresponde. Que alguien me explique qué calculadora usa para llegar a cuatro", dijo Menem en una entrevista con MDZ, en respuesta al reclamo de Martínez. "No lo quiere entender. De hecho todos los demás bloques coinciden que no les corresponde", agregó. Lo que no queda claro es qué cálculo le da a Menem que LLA, con sólo 38 diputados, pueda tener dos de las ocho bancas.

La estrategia del kirchnerismo para rechazar el decreto

Mientras tanto, Unión por la Patria quiere avanzar en el Senado con el rechazo del DNU. Ya es la segunda vez que piden una sesión especial y Villarruel no convoca al pleno del cuerpo, bajo el argumento de hasta el 1 de marzo el Congreso está en el período extraordinario y sólo se tratan los temas que pide el Ejecutivo.

Pero esto tiene fecha límite. A partir de esa fecha no tendrá más argumentos para rechazar el pedido de sesión. Para cuando llegue la fecha, el kirchnerismo espera tener aceitados los acuerdos políticos con al menos cuatro senadores para tener quórum y poder sesionar.

Una vez que empiece la sesión, la UCR, el PRO y los senadores que responden a los gobernadores se verán en la incómoda situación de definir si votan a favor o en contra del DNU fundacional del gobierno de Javier Milei. Algo que para esa fecha, según muchos especulan, crecerá el desencanto y pocos van a querer quedar pegados.