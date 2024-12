Kicillof recibe una mala noticia de un aliado clave en su pelea con Kirchner

La visita de Máximo Kirchner a General San Martín sirvió para muchas cosas. Pero una, sobre todas, sirve para preocuparlo aún más a Axel Kicillof y contextualizar todos los análisis. No todos los que dicen que quieren enfrentar la conducción del hijo de los dos presidentes luego asumen el riesgo de hacerlo y, con ello, el gobernador también debe analizar con qué hombres y mujeres puede contar para seguirse revelando a los deseos de Cristina Fernández de Kirchner.

El acto de ayer, en la cooperativa Disco de Oro, fue promovido por el actual presidente del PJ bonaerense como una provocación más contra los jefes territoriales vinculados con la postura supuestamente emancipadora de Kicillof. Su anfitrión, Leo Grosso, compitió contra el oficialismo local que maneja Gabriel Katopodis.

Como lo había hecho en La Matanza hace diez días, cuando estuvo en el predio de SECASPI, o hace dos meses cuando inició su vuelta al armado territorial en La Plata, ayer en General San Martín, distrito conducido por el ministro provincial, tenía esa misma intención. Marcar la cancha, promover otros dirigentes y poner a competir, con riesgo de derrota, en municipios aliados al gobernador.

En la mañana de ayer todo estaba encaminado para otra discusión abierta en el seno del peronismo kirchnerista renovador. Sin embargo, fuentes cercanas al ministro Katopodis habían deslizado que “toda esta espuma va a bajar. Los pibes (por La Cámpora) saben que pierden cada vez que le pegan o destratan a Axel. El lunes empieza la distención”, había anticipado.

Durante todo el jueves y viernes, por distintos operadores, hubo un trabajo de doble pinzas. Por un lado, se empezó a invitar a todos los intendentes que quisieran ir a San Martín para marcarle la cancha al funcionario bonaerense, uno de los más importantes operadores de Kicillof en su armado político. Algunos por respeto al intendente Fernando Moreira, que lo ven “comiéndose una pelea que no es suya”, desistieron amablemente. Otros estaban a punto de subir a sus autos para trasladarse hasta la cooperativa de San Andrés.

En su red social X, Moreira expresó: "Estamos convencidos de que la alternativa a Milei se tiene que construir de abajo hacia arriba, convocando a todos los sectores sociales y productivos para volver a poner a la Argentina de pie". Extrañamente, todos los días, y hasta varios gobernadores, como Ricardo Quintela, se empieza a observar otra cosa. Que la presidenta del PJ nacional quiere que Milei siga bien. "No puede ser que no seamos capaces de generar una mayoría para votar otro presidente de Cámara", expresó el gobernador riojano en clara referencia a que Martín Menem sigue siendo presidente de Diputados porque Cristina impidió a sus legisladores, entre los que está Máximo Kirchner, a votar a otro candidato de otro espacio.

Katopodis y Moreira recibieron un mensaje directo de invitación con un agregado: “Vamos a llamar a la unidad de todo el espacio”. Por eso, además del intendente, se vio por el acto a Juan Eslaiman, concejal e hijo del presidente del bloque del Frente Renovador bonaerense, Rubén Eslaiman. El lunes, en el predio Los Robles, en Moreno, el PJ bonaerense a cargo de Kirchner se reunirá para analizar la estrategia electoral que se adoptará en la Provincia y estarán el gobernador y Sergio Massa.

“Soy de los que cree que hay que sumar para que seamos. Mientras hay algunos que buscan dividir para ser”, dijo el hijo de los dos presidentes en clara alusión a Kicillof, a quien acusan de querer dividir el peronismo con la sola pretensión de competir contra Cristina.

“Yo creo que el desafío que tenemos por delante es entender es que no es primero Cristina, primero Axel o Máximo, es primero la Patria. Esto es lo que tenemos que tener grabado a fuego para lo que viene. Después, el pueblo elegirá a quien tenga que ser”, cerró su discurso. El desdoblamiento electoral, nítidamente, no está entre sus deseos electorales. Primero se votaría a nivel provincial y luego, nacional.

La actividad programada por el peronismo de Kirchner para este próximo lunes impuso una foto que Kicillof no quería sacarse. Renuente a participar de actos del partido que preside su ex hermano político, la difusión de su presencia más la confirmación de Massa en la actividad de un partido que no es el suyo casi que lo obligaron a estar. El último encuentro público en el que estuvieron los tres fue en la Gobernación, días después de la catástrofe electoral que sufrieron con la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación. A distancia pero presente, Moreira observa a Kirchner.

En las cercanías de Andrés “El Cuervo” Larroque no podían creer lo sucedido. Es que con Katopodis y Jorge Ferraresi son los más activistas difusores del proyecto supuestamente emancipador de Kicillof. Inclusive en General San Martín se asombran de la decisión que tiene el gobernador al respecto, que ahora debería revisar. No siempre es conveniente ir a una pelea cuando sus propios coroneles muestran que no están dispuestos a romper algún puente con tal de seguir llegando al río.

“Lo que hizo Gabriel es lógico. No fue, con lo cual pueden interpretarlo como una actitud de rebeldía, pero le permitió a Fernando (Moreira) que estuviera ahí así no se le complica la gestión”, justificó uno de sus pares que prefirió no ir a pesar de la invitación recibida. https://www.mdzol.com/politica/2024/12/5/maximo-kirchner-sigue-amenazando-con-armar-listas-propias-lejos-de-axel-kicillof-1172401.html}

Hoy quienes están dispuestos a romper con Cristina sin medir costos son muy pocos. Hay mucho más dirigente suelto y funcionarios con escaso voto propio que jefes comunales. La mayoría de los que participan de las reuniones de confianza de Kicillof terminan asumiendo que “debe haber unidad”. Lo mismo que “el orfebre” le había anticipado a MDZ hace una semana, cuando advirtió que “nadie es tan valiente para pelearse con ella”.