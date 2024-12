Buenas y malas del Gobierno de Milei durante 2024, según diputados nacionales mendocinos

Concluye el 2024, el cual que se caracterizó por ser un año agitado en términos político al tener en cuenta que se trató del primer tramo de Javier Milei como presidente de la Nación. El jefe de Estado, que asumió el 10 de diciembre de 2023, tiene adeptos y detractores a lo largo y ancho del país. También en la Cámara de Diputados, donde -en el caso de los representantes mendocinos- son 10 los legisladores que ofician de oficialistas o de opositores en sus diferentes variantes.

MDZ dialogó con diputados nacionales oriundos de Mendoza, los cuales dieron su punto de vista respecto de la administración libertaria durante el transcurso del 2024. Aciertos, duros cuestionamientos, reconocimientos y autocríticas: los integrantes de la Cámara baja del Congreso hicieron su evaluación al responder la consigna "dos políticas buenas y dos políticas malas de Javier Milei", planteada por este diario.

Lisandro Nieri y Pamela Verasay (UCR)

Quien dio el primer paso ante la consulta fue Lisandro Nieri (Unión Cívica Radical). Nieri, el diputado más cornejista de la Cámara, tuvo idas y vueltas con el Gobierno nacional durante el año y así lo resumió: "El principal acierto es, sin dudas, lo fiscal. Hace 9 años pusimos en Mendoza el orden de las cuentas públicas como condición sine qua non para el desarrollo de la provincia. El Gobierno nacional rápidamente logró el equilibrio necesario y a partir de allí evitó una casi irremediable hiperinflación que habría heredado. La situación actual en lo financiero era inimaginable hace un año, y si bien falta, puede vislumbrarse un crecimiento para los próximos años, y en el contexto de orden y reformas ya realizadas que encuentra a nuestra Provincia será una gran oportunidad de crecer por sobre el promedio".

Para Nieri, "otro gran acierto es en general la desburocratización/desregularización a cargo de Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado). Hay gran velocidad y esto hará bajar costos que encarecen en todo aspecto a la producción argentina".

A la hora de plantear su disconformidad, dijo: "No coincido con las generalización que se hace desde lo nacional, como 'las provincias gastan de más'. Hay muchas que sí, pero hay otras que hemos hecho los deberes y es una simplificación que castiga a todas por igual. Lo mismo en universidades, no es lo mismo la Universidad de Formosa o la de La Matanza que otras prolijas, donde, sin dudas, se puede mejorar, entre las que se encuentra nuestra UNCuyo. Otro punto es, y aún destacando el resultado alcanzado en lo fiscal, la distribución de la carga del ajuste. Me preocupa la falta de inversión pública. Es cierto que Alberto Fernández- Sergio Massa ya habían paralizado la obra, pero no invertir hoy puede significar tener que invertir 10 veces más en el futuro. No invertir, por el sistema que se quiera, puede impedir el crecimiento del país. ¿Cómo saldrían al mundo los productos argentino si no tenemos rutas en condiciones?".

La también radical Pamela Verasay comentó de forma breve que "entre las políticas positivas del Gobierno destaco las de bajar la inflación y desregular el Estado. A eso le sumaría la política de seguridad".

Y agregó: "Veo negativo dos momentos del Gobierno: uno, el no haber avanzado en la reforma laboral, eso fue una falencia. Contaba con todo el apoyo social para avanzar sobre los sindicatos y prefirió no hacerlo. El otro, la oportunidad que se perdió de liderar la implementación de la Ficha Limpia, una herramienta fundamental para disminuir la falta de confianza de los argentinos sobre los candidatos que los van a representar".

Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

Liliana Paponet y Martín Aveiro (Unión por la Patria)

La sanrafaelina Liliana Paponet (UxP) y el tunuyanino Martín Aveiro expresaron con facilidad su punto de vista acerca de las políticas malas de Milei. Pese a sus marcadas diferencias partidarias, también reconocieron de forma escueta puntos positivos.

Paponet nombró una serie de temas en orden para referirse a a lo negativo. Allí, incluyó la "baja del Fondo de incentivo docente" y el "achicamiento del sistema científico tecnológico, a través de disminución de becas, de subsidios y de apoyo a proyectos".

También la "disminución de impuesto a Bienes Personales a un puñado de contribuyentes, baja en las jubilaciones y quita de medicamentos a los jubilados, desfinanciamiento de las universidades, aumento de la deuda pública y obturar el tratamiento de la Ley de Presupuesto".

"La verdad es que es muy difícil, encontrar políticas buenas, sin analizar el contexto, los procedimientos para llevarlas a cabo y su impacto en la Sociedad Argentina. Por ejemplo, empieza a notarse el aumento del desempleo, las tarifas y los precios de los alimentos empiezan a hacer inaccesibles los artículos de primera necesidad. El Estado permanece a una distancia nunca vista de las necesidades de la gente. Frente a este panorama, es imposible visualizar algo bueno", concluyó.

A su turno, Aveiro comentó como algo positivo que "se haya generado un sacudón en la administración pública que permite replantear muchas cosas que se manejaban por inercia y lentitud". Aunque aclaró que eso es cortina de humo si es a costa del bienestar de los jubilados, el maltrato a los docentes, el desprecio a los trabajadores y la desprotección de los niños".

Siguiendo la línea de lo negativo, afirmó: "Lo hemos dicho desde el primer momento: es mentira que quiere un Estado chico. Este año ha demostrado que quiere un Estado fuerte al servicio de los sectores concentrados de la economía y del capital financiero. Lo más triste es que eso a costa de la salud de nuestros abuelos, la educación de nuestros hijos y el abandono del bienestar ciudadano que promueve la obra pública

Algo que me angustia mucho como docente y persona que habla cotidianamente con vecinos es la escalada y promoción permanente de la violencia y del desprecio del que piensa distinto. Valoro la discusión y la confrontación política, pero lo que Milei hace no es eso. Para distraer ocupó su tiempo en denigrar a docentes, jubilados, trabajadores de la cultura, gobernadores, presidentes de otros países, periodistas, etc. Esa violencia ejercida por el presidente da lugar a qué se ejerza también en cada una de nuestras comunidades", sumó.

(NdR: Adolfo Bermejo, de Unión por la Patria, no respondió ante la consulta de este diario). El diputado nacional Martín Aveiro.

Mercedes Llano y Álvaro Martínez (La Libertad Avanza)

Mercedes Llano, demócrata aliada a LLA, sostuvo: "Por un lado, ha transformado radicalmente el paradigma del Estado. Marca el tránsito de un estado intervencionista, elefantiásico, aislacionista, prebendario y omnipresente a un modelo de Estado mínimo, reducido a sus funciones esenciales y en el que la economía descansa en las fuerzas del mercado nacionales e internacionales. Este cambio de paradigma va de la mano del desmantelamiento de una red de privilegios y prebendas propio de una concepción patrimonialista y clientelar del estado, exacerbada por miradas estatistas. Un correlato de esta transformación, en materia económica, es la drástica reducción de la inflación, principal causa de la pobreza. Sumado a la saludable premisa del déficit cero, a partir de la cual el Estado nunca más deberá gastar por encima de sus ingresos, ni imprimir dinero espuriamente".

Para Llano, "queda pendiente la aprobación de la Ley Hojarasca y la eliminación de las PASO, artefacto electoral creado por el kirchnerismo para dirimir sus conflictos internos. Un engendro que implica altísimos costos, hartazgo social por la seguidilla de elecciones, parálisis institucional y desventajas electorales para las minorías. El estado no debe inmiscuirse en la vida interna de los partidos políticos y menos aún los ciudadanos deben financiar sus procesos electorales.

En tanto que Álvaro Martínez consideró "fue bueno ordenar el lío económico que había, bajar la inflación, equiparar el dólar todo, etc. Lo otro fue dar la batalla cultural que hacía tiempo no veía en la Argentina al levantar otra voz que, por ahí, compartíamos mucho pero nadie se animaba a liderarla tan fuertemente. Javier lo hizo y lo viene haciendo y creo que el mayor triunfo, más allá de la economía, va a ser el cambio cultural el cambio de mentalidad de los argentinos".

"Como autocrítica creo que hay una falta de manejo político y el presidente se ha dado cuenta y lo ha intentado cambiar al entender la política como una herramienta para solucionar los problemas de la gente. Creo que falta esa esa articulación", dijo y aportó: "Después, consolida un equipo sólido de trabajo, que se está trabajando, lo cual es positivo, pero hace falta ese equipo sobrio de confianza que obviamente, se va a ir consolidando pasado el tiempo y que hoy lo está. Pero creo que es algo a mejorar. En los últimos discursos ha estado mucho más político, incentivando y arengando a los propios".

(NdR: no existe vía de contacto eficiente con el diputado Facundo Correa Llano). Mercedes Llano.

Julio Cobos (UCR)

Si bien Nieri y Verasay vertieron sus opiniones sobre Javier Milei, Julio Cobos requiere un párrafo aparte. El exvicepresidente y exgobernador mendocino no paró de presentar proyectos pidiéndole explicaciones al Poder Ejecutivo acerca de numerosas temáticas. Además, fue -indudablemente, quien más despotricó contra el Gobierno mediante declaraciones de prensa o posteos en las redes sociales.

Dicho esto, Cobos analizó en diálogo con este medio: "las acciones políticas acertadas del presidente Javier Milei tienen que ver con lo que era una gran preocupación para el pueblo argentino: la pérdida del poder adquisitivo reflejada por la alta inflación. Producto de una eliminación del déficit fiscal y una racionalidad del Estado -fundamentalmente en áreas obsoletas o que generaban ineficiencia- me parece que ha sido acertada la política antiinflacionaria".

Para Cobos, "otra acción positiva es en materia de seguridad: la eliminación de los piquetes que estaban atormentando a la gente principalmente en Buenos Aires, pero que no era ajeno en otros lugares del país", ya que se pudo "recuperar la calle y cumplir con lo que establece la Constitución en la libertad de poder transitar sin ningún tipo de inconveniente. Me parece que ha sido una de las medidas que ha tenido impacto social".

Posteriormente, enumeró los aspectos que lo enfrentan a Milei. "Las medidas que no compartimos y que criticamos tienen que ver con justamente las dos áreas que considero que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo. Eliminar el déficit fiscal o tener las variables macroeconómicas saneadas son el medio. Lo que tenemos que apuntar es el crecimiento y, en ese caso, este crecimiento y este desarrollo se consiguen invirtiendo en educación y en obra pública e infraestructura, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la ejecución de aquellas obras que afectan la competitividad si están mal estado. Puertos, rutas nacionales, ferrocarril...

"Estas áreas han quedado prácticamente paralizadas y están en el 'debe' de Milei junto a educación, de la cual el Gobierno se ha desentendido como el Fondo de Incentivo Docente. Ni hablar de las universidades -que es una responsabilidad que le está quedando materia de educación- con todos los recortes que ha sufrido nuestro sistema universitario y que afecta no sólo a la enseñanza, sino también a la investigación y la ciencia y tecnología". El diputado nacional Julio Cobos.

Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal)

Lourdes Arrieta no pasó desapercibida en el 2024. Es más, podría decirse que protagonizó demasiados escándalos en su primer año como diputada. Aparta del bloque de La Libertad Avanza, ahora tiene su propio monobloque y, según la temática abordada, cambia su opinión. Pero sí se nota que, lejos de repetir de forma sectaria lo que le dictaban desde Casa Rosada, hoy sí reconoce errores de gestión que en otras ocasiones decidió no señalar.

"La valoración que marco sobre el primer año del presidente Javier Milei fue regular para un gobierno que debió laborar bajo presión, que debió administrar una herencia deficiente en todos los niveles de gestión (los más importantes a nivel económico, social, seguridad, salud, educación y desarrollo) producto del desmanejo de fondos públicos a lo largo de gobiernos anteriores y tratando de mantener el orden y la presencia en un parlamento difícil", aseveró.

Y añadió al respecto: "Si bien el tablero político se mantuvo en contra para el oficialismo, se pudo alcanzar mérito en algunas políticas económicas, pero en las sociales considero que la dinámica es diferente por lo que es menester aunar la economía con el desarrollo de las comunidades. Ello es un cambio cultural que llevará años reparar. La política de la beneficencia sin retribución no tiene lugar en el nuevo paradigma que se abre a los argentinos. La ley del menor esfuerzo, la crítica en redes sociales, no involucrarse con los problemas de la sociedad y la especulación son ladrillos que cimentan el mal de la corrupción. Me gusta concentrar el mayor esfuerzo en construir políticas que generen oportunidades de crecimiento, más si se vive con recursos limitados. Mendoza es claro ejemplo de que la seguridad, salud, educación y sustentabilidad son pilares fundamentales. La reconstrucción política de Mendoza, su crecimiento, proviene de un atender sus necesidades prioritarias. El paradigma del menor esfuerzo y recibir beneficios por ello trajo desigualdades que debemos reparar en conjunto".

Asimismo, Arrieta mencionó como favorables "la derogación de Ley de Góndolas, la eliminación del Impuesto País y las medidas antipiquetes".

Luego, la dirigente oriunda de Las Heras enfatizó que "la contracara de estos éxitos sería la quita de medicamentos de PAMI. Los jubilados son el grupo social más vulnerable. Ellos no cobran asignaciones familiares o pensiones por hijos. Verdaderamente necesitan que les brinden medicamentos. Muchos abonan por mes 200 o 300 mil pesos en farmacia, sumado a la necesidad de muchos de conseguir aparatos como glucómetros o estetoscopios, indispensables para muchos adultos mayores; pañales o zaleas o un colchón antiescaras; o un inodoro portátil porque algunos con dolor, no pueden moverse de sus camas. El Estado argentino tiene una deuda con cada uno de los contribuyentes que hicieron grande nuestra Patria y hoy cobran miserias, tras 30, 35 o 40 años de servicio". Lourdes Arrieta en el Congreso.

Y concluyó: "Otra medida que perjudica a la sociedad es su política discursiva: si bien no afecta directamente a la ciudadanía, podríamos pensar en el empleo de los recursos del Estado para difundir opiniones de odio, descalificaciones hacia los opositores, periodistas y artistas; agravios hacia sus adversarios. Ello ha generado una grieta aún mayor, malestar, intolerancia entre ambas partes. Con la excusa de 'batalla cultural' contra los enemigos -como ser kirchneristas o comunistas, zurdos o de izquierda, estatistas o radicales de Alfonsín, buscar erradicar un pensamiento del siglo pasado, un Estado de Bienestar y virar hacia el posliberalismo del siglo XXI, se olvidan de que el verdadero enemigo es la corrupción del alma, el tomar prestado de las arcas del pueblo sin devolverle el favor, distribuir en forma irregular las deliciosas e ilimitadas riquezas que yacen en el extenso suelo argentino. La batalla cultural es moral no ideológica. Es romper con la frase 'roba pero hace' o 'voto al menos peor' o 'todos son iguales' o, por pensar distinto, 'renunciá a la banca'. La raíz de todos los males es el amor al dinero".