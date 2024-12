Kueider, Vázquez, Pazo y Ritondo: los políticos que incomodan al Gobierno de Javier Milei

Javier Milei fue claro desde el principio en cuanto a sus intenciones por sincerar a las instituciones del Estado y, con ello, también expulsar a todos los funcionarios involucrados en hechos de corrupción. No obstante, algunos de los miembros y allegados al Gobierno que se encuentran bajo la lupa de la Justicia ponen en duda esta incómoda promesa.

Fueron varias las bajas que hubo durante este primer año de gestión, algunas con mayores repercusiones que otras, como las de Diana Mondino y Nicolás Posse. Sin embargo, en los últimos meses salieron a la luz investigaciones a personalidades afianzadas o vinculadas al oficialismo.

¿De Cristina o Milei? El debate por Edgardo Kueider

El kirchnerismo y el bando libertario iniciaron un nuevo y tenso capítulo juntos tras la detención del ex senador Edgardo Kueider, y de ahí el debate sobre quién se debía hacer cargo de él: si Cristina Fernández, por pertenecer al peronismo y haber estado en una de sus listas, o Milei, debido al acercamiento del imputado a Santiago Caputo y su apoyo a la Ley Bases.

Kueider continúa detenido en Paraguay.

A pesar de tener otras causas por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de meses anteriores, las polémicas por corrupción que lo envuelven a Kueider se reactivaron en las últimas semanas, cuando fue detenido en Paraguay junto a su secretaria ingresando más de 200 mil dólares y 600 mil pesos argentinos sin declarar.

A partir de ese momento, inició una guerra entre el oficialismo y la oposición k para determinar a qué bando le correspondía el repudio. El peronismo recordó la relación que tiene con el asesor estrella de Milei, y el presidente disparó directo contra la líder del PJ mostrando una boleta de ella, Alberto Fernández y el ex legislador acusado: "Todo tuyo", le escribió. Cristina no pudo quedarse callada: "Si hubiera sido mío no votaba la Ley Bases, querido Javier. Te gusta el durazno, pero no te bancas la pelusa".

El peronismo de Entre Ríos decidió expulsarlo del partido, y luego la Unión por la Patria impulsó su salida del Senado, aprovechando que ese lugar podría ser ocupado por una camporista. La Libertad Avanza, al principio, optó por votar su suspensión y seguir el proceso judicial correspondiente, pero a último momento cambió de opinión, votó por su inmediata salida y dejó aislado al PRO.

Los libertarios recordaron también la relación de Kueider con los peronistas Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, para quienes trabajó por años. Del otro lado de la mesa, insistieron en las declaraciones del director de Ingresos Tributarios de Paraguay, Oscar Orué, quien divulgó que el imputado habría dicho ser "afín al gobierno del presidente Milei”.

Andrés Vázquez, uno de los funcionarios investigados

El flamante jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, también pone incómodo al Gobierno luego del escándalo por las operaciones offshore que habría realizado. De hecho, tres diputados nacionales de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, presentaron esta semana una denuncia penal por enriquecimiento ilícito y omisión de datos en su Declaración Jurada patrimonial.

La única foto publicada de Andrés Vázquez.

Vázquez fue designado recientemente por Milei para trabajar en el desmantelamiento de la evasión fiscal y, a su vez, promover la recaudación tributaria. Tras una investigación realizada por el periodista Hugo Alconada Mon para La Nación, se descubrió que compró tres departamentos en Miami a US$2.040.000, a través de sociedades offshore que nunca declaró ante la Oficina Anticorrupción.

En una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni se mostró tajante frente a este tema. Aseguró que "no hay nada que les resulte inconsistente" en torno a este caso, ya que si hubiesen detectado alguna irregularidad en las declaraciones de Vázquez, el mismo habría sido apartado del cargo. No mencionó que el funcionario omitió declarar sus bienes en el exterior, y adelantó que no está previsto sancionarlo o expulsarlo.

Cristian Ritondo, el defendido de Milei

Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO, ha sido un aliado clave para Milei en el Congreso, y de ahí las reiteradas defensas que emitió el presidente con el legislador. De hecho, el jueves lo volvió a hacer en Tucumán durante un discurso en la Fundación Federalismo y Libertad, donde Javier recibió el premio Juan Bautista Alberdi.

El mandatario reconoció la labor de las distintas fuerzas políticas que acompañaron sus propuestas en el Congreso y dijo que es "fundamental" el aporte del bloque del PRO en la Cámara Baja. Según sus palabras, Ritondo "hoy está siendo víctima de operaciones justamente por ayudar y colaborar" con su gestión.

Ritondo, otro allegado a Milei.

La Coalición Cívica de Elisa Carrió, a través de la diputada Mónica Frade, amplió una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) contra este, por supuesto lavado de dinero, y exigió que se crucen sus bienes con los de su esposa y también su cuñado.

El caso se centra en la adquisición de propiedades en Miami a través de sociedades offshore, que no habrían sido declaradas. Su mujer, Romina Aldana Diago, estaría asociada a esta red y de ahí se explica por qué tiene propiedades en los Estados Unidos por cerca de 2 millones; entre los inmuebles adquiridos se encuentra un departamento en Collins Avenue, Miami Beach, comprado por 580.000 dólares en 2013.

Juan Pazo, otro funcionario en aprietos

Otro agente del Gobierno que está bajo la lupa de la Justicia es Juan Pazo, actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP. Fue designado por Milei hace menos de un mes, después de la destitución de Florencia Misrahi.

Está bajo investigación tras una denuncia en su contra por "falsedad maliciosa de su declaración jurada", la cual se desprende de una investigación periodística que lo menciona, y que apunta a una red de sociedades opacas en paraísos fiscales para la compraventa de propiedades estadounidenses.

Pazo es titular del ARCA.

Es allegado a Vázquez, pero también tiene relación con Ritondo. En 2013, una de sus sociedades vendió la propiedad mencionada en Miami a Romina Diago, esposa del diputado líder del PRO, que se valúa a 580.000 dólares. Desde su entorno aclararon que fue una transacción hecha hace 11 años cuando se desempeñaba en el ámbito privado y no tenía ninguna vinculación con el mundo público.