Villarruel mantedrá la presión pero el aumento de dietas en el Senado parece inevitable

En medio de las tensiones que Victoria Villarruel cosecha con su propio Gobierno, intentó hacerle un guiño a Javier Milei y reunir estos días en una sesión especial a los senadores para prorrogar el congelamiento de sus sueldos. Y aunque ningún miembro de la Cámara Alta mostró interés por abrir este debate, las negociaciones continuarán en enero y la vicepresidenta guarda esperanzas de postergar el incremento.

Lo que busca es mantener el salario de los legisladores congelado. Se trata de un aumento previsto en la Ley de enganche, un mecanismo aprobado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el cual mantiene atados los incrementos de todos los empleados del Congreso, y que fue formalizado como ley en abril de este año.

La semana pasada, Villarruel pidió convocar a la sesión especial para frenar unos meses más la actualización, que llevaría su sueldo a $9,5 millones; pero sólo con el llamado de los senadores puede colocar el tema en el recinto. Las expectativas estaban en esta semana, entendiendo que las próximas son muy cortas por las fiestas.

Congelamiento de la dieta de los senadores.

Fuentes oficiales aseguraron a MDZ que no hubo ánimos por parte de ningún legislador de reunirse en estos días y "ya es un hecho" que no darán respuesta hasta el próximo mes. Y es que, si bien aún pueden prorrogar el congelamiento en enero (ya que este monto recién lo cobrarían en febrero), la presidenta del Senado buscaba cerrar el año con este logro.

Las esperanzas, por lo tanto, ahora están puestas en acordar el próximo mes con los jefes de cada bloque, ya que -sumado al latente escándalo del recién expulsado senador Edgardo Kueider- las dietas podrían generar un nuevo pico de estrés con Casa Rosada. La actualización de los salarios va en contra del pedido que Milei le hizo a sus ministros de tomarse vacaciones “razonables” y “austeras”, teniendo en cuenta que "no hay plata" en Argentina.

Villarruel junto a Milei.

¿Y qué ocurre con los diputados? En la Cámara baja no se aplica este famoso sistema de enganche, lo que ha provocado que las dietas de sus miembros queden "atrasadas" en comparación con las de los senadores. En la actualidad, los sueldos de los diputados alcanzan llos $3.497.958, a los que se les agregan $625.000 por concepto de desarraigo.

A través de X, días atrás tildaron a la presidenta del Senado de "casta" por no evitar este descongelamiento, a lo que decidió responder: "¿Que sabes si no hice nada? ¿Estás en el Senado 10/15 horas como yo? ¿O no entendés que el reglamento no me habilita más que a mencionar que deben congelarse los sueldos como lo hice infinidad de veces?".

Villarruel se mantuvo muy activa en sus redes. De hecho, entre el domingo y el lunes pasado, envió una serie de mensajes por sus redes intentando afianzar su vínculo con el libertario: "Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la 'moderación'. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida".

"Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi", agregó la presidenta del Senado a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Bullrich criticó a Villarruel por el sueldo de los senadores

Aún así, la vicepresidenta quedó envuelta en una fuerte discusión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien forma parte de la mesa chica de los hermanos Milei. Villarruel cuestionó que haya autorizado a Nahuel Gallo, el gendarme secuestrado en Venezuela, a viajar al país chavista que mantiene tal enemistad con Argentina.

Bullrich no tardó en atajar sus críticas: “Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional. La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. Por eso le solicito que antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe”.

Bullrich le responde a Villarruel.

Luego, aprovechó para mencionar su falta de acuerdo con los senadores para mantener congeladas sus dietas: "Si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9.5 millones para ningún legislador".