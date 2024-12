El acto que prepara el Partido Verde en medio de rumores de alianzas

A pesar de no ser un año electoral, el 2024 que está en sus estertores, fue un año movilizante para el Partido Verde: se pelearon entre algunos de sus miembros; integrantes se fueron; un exsocio fue denunciado por ellos mismos. Pero como si esto fuera poco, mientras se acerca el 2025, año de elecciones legislativas, crecen los rumores de posibles alianzas con otros partidos. Que se van con el peronismo, o que los quiere el oficialista Cambia Mendoza.

En medio de tantos tironeos, el Partido Verde lanzará en febrero de 2025 su programa de Gobierno. En los próximos meses verá si va solo como en 2023, o si se suma a alguno de los frentes, teniendo en cuenta que uno de sus principales protagonistas, Emanuel Fugazzotto, termina su mandato y las versiones apuntan a que querrá renovar su banca.

Hay que esperar, sí, el lanzamiento del programa de Gobierno será en febrero, pero el anuncio anticipa que van a jugar fuerte el año que viene. "Nosotros estamos convencidos del rumbo que queremos para Mendoza, en febrero hacemos la presentación del plan que hemos venido trabajando y que coordiné con los equipos de trabajo del partido, queremos prepararnos bien para gobernar Mendoza", explicó a MDZ Fuggazotto.

Sin embargo, admitió que hay ofertas de alianzas por parte de otros partidos. "Todos quieren sumar una fuerza política con una agenda como la nuestra, el tema es que no sea para cotillón", aseguró primero. Luego, sumó: "Aunque no nos cerramos a posibles alianzas futuras hoy la cabeza la tenemos puesta en fortalecer nuestro espacio político", sostuvo en relación a todas las versiones que circulan.

Es que, durante el año, Fugazzotto se mostró en la Legislatura muy cerca del peronismo que responde a los intendentes. De hecho, en la Bicameral de Seguridad que preside Germán Gómez- el legislador que responde a los hermanos Félix- trabajó codo a codo con el PJ.

"A nosotros nos interesan Fugazzotto y Vadillo", sostuvieron desde el PJ. Cuando el sector de "los intendentes" del peronismo se consolidó con una foto en el sur, los rumores apuntaban a que detrás de la foto -o sea, tomando la fotografía o afuera del cuadro- estaban ambos dirigentes del Partido Verde.

Fugazzotto frente a otros integrantes de la oposición

Durante el 2024 corrió mucha agua de bajo del puente: los verdes estuvieron a punto de expulsar al senador Dugar Chapel con el argumento de que no pagaba los aportes partidarios -quien finalmente se quedó-; se fue un concejal de Godoy Cruz, Francisco Cordón y se hizo libertario y además, ante la sorpresa de muchos, el diputado Mario Giambastiani, quien era el tesorero del partido y estaba políticamente alineado con Vadillo y Fugazzotto, abandonó el barco.

De todas maneras, Giambastiani no se fue en malos términos, ni por peleas, sino por cuestiones vinculadas a lo ideológico. Él se siente más cómodo con ideas de centro derecha, que muchas veces colisionan con las temáticas ambientalistas como las del Partido Verde. No se fue solo, lo hizo con el concejal por Guaymallén, Pedro Bastías, para conformar "Mejor Mendoza". Hay voces que apuntan a que podrían sumarse a Cambia Mendoza, pero también en esta previa a año electoral, quienes se quedaron entre los verdes también serían mirados por el frente oficialista. Por ahora no hay certezas y todo puede cambiar de la noche a la mañana.

De hecho, la decisión de los verdes de votar proyectos del Gobierno en la Legislatura alimentan esos rumores. Sin embargo, su presidente, Vadillo, es muy crítico en las redes sociales del Ejecutivo provincial. Fiel a sus inicios en la política, se ocupa de temas cotidianos, de derechos de consumidores, entre otros puntos que atraviesan a la gente y lanza fuertes denuncias públicas. El posteo de Mario Vadillo X: @mnvadillo

Eso sí, lejos, muy lejos quedaron otros exsocios como José Luis Ramón, quien cortó vínculos con Vadillo y hoy tiene un monobloque -fue con el peronismo en el 2021- aunque juntos compartieron Protectora, no el PV-. A la misma distancia quedó Marcelo Romano, quien fue candidato a intendente de San Carlos por los verdes, le fue bastante bien en las elecciones pero decidió apoyar a Omar De Marchi, de la Unión Mendocina, como candidato a gobernador y no a Vadillo en 2023.

Romano fue suspendido en el cargo de planta que tenía en el Senado de la Nación y se le inició un sumario administrativo, a raíz de la condena por abuso de autoridad que sufrió en mayo pasado. El procedimiento se inició luego de que ex aliados del Partido Verde -como Fuggazzotto- dieran aviso de la situación judicial que atravesaba el dirigente sancarlino a la Secretaría Administrativa del organismo que dirige la vicepresidenta Victoria Villarruel.