El furor que llegó a las 18 comunas: ¿una nueva política pública o una moda?

"(…) Corro porque me gusta sentir la furia de los músculos, la arrogancia del cuerpo, y porque cada vez es la primera: porque cada vez hay que remontar el agobio y las ganas de no correr y el horror de los primeros minutos hasta que, en algún momento, todo desemboca en un cono de silencio en el que no hay tiempo, ni frío, ni calor, ni cansancio, ni desesperación: sólo la voluntad de permanecer allí para siempre, en ese lugar horrible como si fuera el paraíso. Corro. (…) Corro para escribir. Corro porque escribo. Porque es igual de inútil, igual de necesario, igual de pavoroso", expresa la escritora y periodista Leila Guerreiro.

El furor de las maratones llegó a Mendoza para quedarse: absolutamente todas las comunas - es decir las 18- ofrecen en algún momento del año, una carrera. Las hay por las mañanas, al atardecer y por la noche y las organizan los mismos municipios, algunos con sponsors y otros con fondos propios. Hay para todos los gustos: de 42 kilómetros, con la opción de caminar, o de correr a beneficio de alguna institución. Llega muchísima gente a sus pagos, para correr mucha veces en el desierto, en una reserva natural, o atravesar la ciudad. Se activa el turismo y el comercio. Pero algo falta: un calendario de maratones de todos los departamento para que los runners puedan sumar puntos cada vez que corren en los distintos puntos de la provincia.

La ciudad de los runners es sin duda la ciudad de Mendoza. No sólo porque se haya bautizado así, por tradición. Sino porque su intendente, Ulpiano Suarez, además de ser un amante de salir a correr, viene impulsando hace años las maratones. De hecho el mes pasado presentó las carreras. más convocantes de la provincia como la Maratón Nocturna, la Media Maratón Ciudad de Mendoza y la Maratón Internacional Mendoza.

Por lo tanto, la ciudad tiene tres carreras, la nocturna, que este año es la tercera edición, con recorrido más corto, más abierto y recreativo, pero también un costado competitivo. La media maratón se hace siempre a fines de marzo, domingo por la mañana y la Maratón internacional Mendoza de 2025 será el 4 de mayo. Las tres son patrocinadas por la Ciudad. Desde el municipio analizan que: "hay que tener en cuenta el costo de organizar la maratón pero ese costo se resuelve con la inscripción, es decir que se recupera Hay costos que son inherentes al funcionamiento del municipio como preventores, seguridad y tránsito que hacen el circuito. Si fuera un privado, lo debería pagar". Por otro lado, los costos de la publicidad están incluidos en los convenios publicitarios vigentes, por lo tanto no son algo aparte, un gasto extra.Al incluir los sponsors, se permite hacer una inscripción más accesible a los interesados y por lo tanto, se suman más personas y la maratón cumple así con el valor social de promocionar la actividad deportiva. En la maratón nocturna, se suelen inscribir entre 1.300 y 1.500 personas,en la de marzo hay alrededor de 3.000 los incriptos. En tanto que en la la MIM corren más de 5.000 personas.

Pero saliendo de la Ciudad de Mendoza, las maratones también abundan. El running es una actividad amateur cada vez más creciente porque sólo se necesitan zapatillas y disponer de cualquier horario. No hace falta tener una edad determinada ni un género. Correr es para todas las personas. De hecho, algunos municipios tienen sus escuelas. Las carreras, en general persiguen algún fin benéfico. Por ejemplo, el centro de Hemoterapia organizó hace 15 días una carrera para la donación de sangre. También está el "Octubre Rosa", para mujeres con la mirada puesta en la prevención del cáncer de mama. En Junín se agrega la caminata, para que la gente que no corre, camine.

Si nos quedamos en el Gran Mendoza, nos vamos a encontrar con Luján Corre, la primera media maratón de Luján de Cuyo recorriendo los mejores puntos del centro del departamento. Cuenta con 3 distancias, 5K que es una distancia participativa, 10K y 21K que son las distancias competitivas. El domingo 8 de septiembre fue la tercera edición. En Maipú, se realiza la Maratón Solidaria 10 km, un evento que se realiza desde 2007. La carrera beneficia a la Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Deportes

Vamos al Valle de Uco: el domingo 24 de noviembre pasado se celebró el aniversario de Tupungato, con una maratón. El Director de Deportes y Recreación del departamento, Diego Guiñazú, dijo a MDZ que: "Nuestra maratón, ha sido solventada por la muni de Tupungato. Creo que y soy partidario, que las cosas se deben pagar un poco para solventar el gasto, porque para hacer un evento de calidad a nivel de maratones internacionales, hay muchos gastos, como remeras, cronómetros, etc. Creo que se puede cobrar, y la gente lo paga porque está necesitando de esta actividad para salir un rato a distraerse. En esta oportunidad hicimos la maratón del aniversario de Tupungato, el intendente Gustavo Aguilera quiso que fuese gratis por tratarse de este evento. Una marca nos donó agua. Pero sabemos que podemos hacer más maratones donde que la misma gente está pidiendo pagar una inscripción", sostuvo el funcionario.

La carrera se corrió por la mañana desde las instalaciones de la unidad militar saliendo desde calle Los Cuarteles del distrito El Peral, hasta la Plaza principal de la ciudad de Tupungato. La competencia fue libre y gratuita, como indicó Guiñazú, para mayores de 18 años, sin distinción de géneros y quienes participen podrán optar en correr distancias de 6 o 12km.

Pero además, en esta región hermosa que es el Valle de Uco, hay carreras imperdibles como El Huayquerias Trail Running que se realiza en el Desierto de las Huayquerías, en San Carlos. El recorrido incluye el Cañadón de la Salada, senderos, ríos secos, formaciones arcillosas y paredones de más de 50 metros de altura. También este 7 de diciembre se correrá de noche en Tunuyán: Será en el parque de Parque de La Lombardía, por el aniversario del departamento. El posteo del intendente de Tupungato tras la maratón

En la zona Este hay una característica que los corredores conocen a la perfección: son carreras planas, por lo tanto rápida. Es una tradicion ir a correr a los departamentos de esa región, que además, todos esperan con una carrera. Junín, por ejemplo, en octubre, corrió su Maratón Nocturna Internacional 2024, donde más de 1.500 atletas desafiaron sus límites desde el Estadio Cubierto La Colonia hasta el Parque Recreativo Dueño del Sol, enfrentando los 10K establecidos. Además, la Caminata Familiar estuvo presente, congregando a más de 2.500 personas que completaron los 4K entre la explanada municipal y el Parque Recreativo. Lo mismo ocurrió en La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y ahora se sumó San Martín.

Hay runners que creen que teniendo en cuenta que cada uno de las comunas ofrece su maratón, podría existir una copa del Este. El domingo 4 de agosto se corrió en San Martín, la cuarta edición de la Maratón Bonarda, organizada por la dirección de Deportes de ese municipio. El 14 de diciembre se correrá en La Paz la décima maratón nocturna. En agosto se disputó el Desafío Ñacuñán Terra Trail en Santa Rosa y corrió la intendenta Flor Destáfenis. O sea que se corrió por la reserva, y con la jefa comunal quien también participó.

El Sur no se queda atrás. El sábado 26 de octubre se corrió la maratón nocturna en Bowen. En San Rafael fue el 25 de agosto pasado y en Malargüe, más de 1.000 corredores de todas las edades fueron parte de la 33°maratón Nocturna de Malargüe este sábado 22 que pasó. Según la comuna, hubo récord de participantes. La maratón de Malargüe

Algunos corredores consultados, de esos que van de maratón en maratón por la provincia- y a veces por afuera también y se inscriben para correr frente al mar o en la ciudad de la furia- perciben que falta aún trabajo integrado porque en calendario se podría hacer una especie de "Copa Mendoza", para sumar puntos a medida que se anoten los runners y corran en cada uno de los eventos en los distintos departamentos. Algo que está haciendo Ciudad de Mendoza o Las Heras- que incluyó el Aconcagua Ultra Traill- al comienzo de este año cuando presentó su calendario, que integraron distintas carreras que presentaron, pero claro, que abarque todo el territorio provincial. ¡A correr!