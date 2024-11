Una diputada libertaria denunció que fue bloqueada en X por Victoria Villarruel

La diputada libertaria María Celeste Ponce compartió en X (antes Twitter) un posteo en el que denuncia que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, la bloqueó en la plataforma. Este episodio suma un nuevo capítulo a las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza, que se acentúan en medio de críticas recientes de Javier Milei hacia su compañera de fórmula.

Ponce publicó una captura del bloqueo acompañada de una frase irónica: “Si no te bloquea Villarruel, no sos de las fuerzas del cielo”. Este mensaje, difundido pocas horas antes de un acto del partido en Córdoba, no pasó desapercibido y alimentó las tensiones en el espacio libertario.

El cruce no fue aislado. Días atrás, la diputada respondió con dureza a un mensaje de Victoria Villarruel en el que conmemoraba el primer aniversario de su victoria electoral junto a Milei. En esa ocasión, Ponce la acusó de deslealtad hacia el presidente y de utilizar su posición para obstaculizar las políticas gubernamentales.

La vicepresidenta había posteado la frase “Quiero agradecer al presidente por haberme elegido como su compañera de fórmula y a los argentinos por decidir terminar con el oprobio del kirchnerismo”.

Ante esa declaración, la diputada cordobesa le respondió: “No Victoria, votaron a Javier Milei y de vos esperábamos que fueras una compañera leal, no que usaras la popularidad del Mejor Presidente del Mundo para tu propia campaña, obstaculizando sus políticas en el Senado, aliándote con sus enemigos y soltándole la mano al gobierno en los momentos más oscuros. Los amigos están en las buenas y en las malas... no solo para compartir los triunfos”.

En una entrevista reciente, el mandatario nacional reconoció que su diálogo con la Vicepresidenta es “meramente institucional” y que ella decidió no formar parte de las reuniones de gabinete. Además, calificó su posición como cercana a “la casta”, marcando una clara distancia política.

El Presidente también criticó la falta de participación activa de Victoria Villarruel en la gestión y la acusó de alejarse de los principios de su espacio político. Estas declaraciones reforzaron la tensión interna cada vez más evidente en la fórmula elegida para gobernar el país el año pasado.

Acto en Córdoba y nuevo escenario político

Este viernes, La Libertad Avanza realiza un acto en la provincia de Córdoba, donde participarán figuras clave como Karina Milei y Martín Menem. En este contexto, las declaraciones de la diputada libertaria cordobesa María Celeste Ponce no pasaron desaparecibidas.

A medida que se acercan las elecciones legislativas, los conflictos internos en el oficialismo parecen profundizarse. Las tensiones entre Ponce y Villarruel reflejan un escenario político que opaca la solidez que La Libertad Avanza busca consolidar con miras a los comicios de medio término previstos para el año próximo.