Manuel Adorni le restó peso a la interna y explicó los dichos de Javier Milei sobre Victoria Villarruel y "la casta"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró este jueves los dichos del presidente Javier Milei sobre su vice, Victoria Villarruel, y aseguró que "es obvio que la vicepresidenta está cerca de la casta" porque "lamentablemente comparte mucho tiempo de su vida en sus labores con varios senadores casta". También se pronunció en el mismo sentido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que opinó: "No creo que ella hoy esté pensando en algún juego político propio".

El vocero salió a calmar las aguas luego del revuelo que generaron el miércoles por la noche las declaraciones de Milei, que confirmaron el distanciamiento con Villarruel, a quien señaló por su "cercanía con la casta".

"Ella no tienen ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Tampoco participa en las reuniones de Gabinete. Decidió no participar hace mucho tiempo. Tenemos el diálogo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Además, ella en su visión está más cerca del círculo rojo y lo que ella llama la 'alta política' y nosotros llamamos la 'casta'", enfatizó el presidente en diálogo con LN+.

Manuel Adorni, vocero Presidencial.

Sin embargo, para Adorni la prensa "está agregando condimentos que no son". El vocero afirmó que "los dichos del presidente los ha expresado en varias oportunidades" y subrayó que "por supuesto" que Villarruel "comparte el Gobierno". En ese sentido, enfatizó que "la vicepresidenta está abocada a la tarea de llevar adelante una función extremadamente compleja en un Senado donde la mayoría de los miembros no son afines a las ideas" del Gobierno.

"A pesar de eso, la vicepresidenta ha logrado la aprobación de leyes como la Ley Bases en su momento", recordó el funcionario, que también indicó que Milei "simplemente había dicho que ella no participaba de las reuniones de Gabinete". "No hay ninguna rereza en eso, es razonable que allí solo estén los ministros del Ejecutivo", consideró.

Además, el vocero rechazó tajantemente que el Gobierno fuera a pedirle la renuncia a Villarruel. Tras ser consultado al respecto en conferencia de prensa, replicó sorprendido: "¿Cómo le vamos a pedir la renuncia? ¿Estás loco?".

La versión de Francos

El jefe de Gabinete argumentó al igual que Adorni que "cuando el presidente dice que Villarruel está más cerca de la casta se refiere a que trabaja fundamentalmente con los distintos bloques de senadores". Sin embargo, admitió que la fórmula presidencial "ha tenido algunas diferencias sobre sobre la forma en que pretende el Gobierno que se traten algunos temas en el Congreso".

"Ha habido desacuerdos, como siempre pasa, no es una cuestión que sea disímil a lo que ha pasado en tantas oportunidades entre el presidente y el vicepresidente. Son roles diferentes", consideró Francos, y agregó: “Yo no creo que ella hoy esté pensando en algún juego político propio. Yo no puedo juzgar cuál es su intención política porque no la conozco".

Pese a las aclaraciones de los funcionarios, la relación entre Milei y Villarruel da signos de estar completamente rota. La sentencia del presidente es solo una muestra más que se suma a las críticas previas de otras figuras del Gobierno cercanas al mandatario como la diputada nacional Lilia Lemoine o la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sin contar algunos destratos u omisiones en público de parte de Milei contra ella.