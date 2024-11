El palito de Máximo Kirchner a Axel Kicillof en medio de la polémica por "libros sexuales"

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, dio una entrevista al programa de streaming El loco y el cuerdo que conduce Flavio Azzaro. Analizó la actualidad política del país, hizo una autocrítica de la gestión que integró, acusó a Mauricio Macri de haber causado un profundo daño y arremetió contra La Libertad Avanza. Sin embargo, también lanzó unos dardos para los suyos.

En medio de una anécdota sobre su adolescencia y los inicios de su familia en la política, Kirchner aprovechó para enviar un tiro por elevación al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que por estos días no tiene paz luego de que en redes sociales advirtieran que en el marco del programa pedagógico Lecturas Bonaerenses se presentan textos con contenido erótico y sexual. La excusa tiene que ver con la Educación Sexual Integral y las ficciones como elementos para acercar al aula temas relacionados a las primeras relaciones sexuales, las diversidades y situaciones de abuso, entre otros asuntos. Pero la modalidad tiene sus detractores y se hacen escuchar.

"Se discutía todo. Se debatía y a veces se picaba. Cuando se picaba, no sabía qué podía pasar", recordó Kirchner sobre la dinámica familiar cuando era un niño. "Me acuerdo que en el tiempo, y antes de que Néstor sea intendente, hubo una semana en que aparecimos todos los días con la luneta rota del auto", continuó.

"Llamados (a modo de amenaza), obviamente. No había celular, ya todos teníamos teléfonos fijos. Y por ahí atendías el teléfono y decían barbaridades. Generalmente eran de mi vieja. Las cosas que decían cuando atendías el teléfono eran terribles. Y, digamos que yo no tenía acceso a los libros de Sileoni (director de Educación de la provincia de Buenos Aires). En ese momento no sabía de qué se trataba nada", remató entre risas.

El comentario final fue interpretado por el entrevistador como una chicana directa a Kicillof con quien recientemente el kirchnerismo tuvo un quiebre por su no pronunciación en medio de las internas del peronismo.