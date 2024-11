El confuso momento que atraviesa Axel Kicillof por un cambio que le puede servir

Nadie sabe, ni siquiera algunos funcionarios de su propio gobierno, por qué Axel Kicillof está tan sacado por el desdoblamiento electoral que obliga la sanción de la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Máxime, cuando esta modificación podrá ayudarlo a él y a la mayoría de los intendentes a dirimir la puja con el kirchnerismo cristinista a través del armado de dos boletas diferentes a nivel bonaerense, una de La Cámpora y sus aliados, y otra del neo kicillofismo.

Al no tener que discutir diputados nacionales, Cristina Fernández de Kirchner podrá disponer a su antojo de los lugares más importantes, contemplando a Sergio Massa y a los que rescate de los aliados del gobernador. Pero, a nivel provincial y municipal, los intendentes podrán jugar fuerte en las ocho secciones electorales y Axel Kicillof incorporar a los que están pensando en una tercera vía en caso que no haya separación política con la expresidenta y su primogénito Máximo Kirchner.

La posibilidad de dos listas que compitan entre sí, fuera de las PASO, directamente en la elección legislativa, está siendo analizada. Un importante sector del gobierno y varios intendentes que apoyan a Kicillof saben que si se animan serán más los que se sumarán a ellos de los que hoy están en la órbita oficial.

"Loco, es una elección. Se viene haciendo bien. No hubo nunca un problema. Ahora nos meten estos cambios con fines ocultos y la culpa va a ser de Javier Milei", expresó Kicillof en su primera declaración pública con respecto al desdoblamiento o elección complementaria por la implementación de la Boleta Única de Papel para cargos nacionales.

¿Lo de "loco" lo habrá dicho por el actual presidente Javier Milei? Nadie lo aclaró pero todos lo suponen. En este punto, no se diferencia para nada en lo que opinan sus máximos rivales internos de La Cámpora que no querían saber nada con modificar el sistema de votación bonaerense.

En el oficialismo y la oposición reina el mismo desconcierto. Las heridas internas atraviesan las estructuras preexistentes pero todos saben que en esta puja, en caso de elegir candidatos locales y provinciales, La Libertad Avanza será la que más incomodidad tendrá a la hora de confeccionar listas con potenciales candidatos, salvo que estos vengan de la farándula hacia la política. Quizás para eso les servirá el consejo de Daniel Scioli, un especialista al respecto.

El PRO y el radicalismo parecen no tener ni voz ni voto en esta discusión. No porque no quieran, sino porque están impedidos de moverse como satélites cercanos al kirchnerismo, por más que la razón y las ideas los pongan en ese lugar. "Son discusiones del círculo rojo versus la opinión pública", dicen los asesores de lo que era Juntos por el Cambio.

"El desdoblamiento electoral lo empezamos a analizar desde el mismo momento que se aprobó la boleta única papel y la ley dispuso que no podían acoplarse las elecciones provinciales", le confesó a MDZ una fuente inobjetable del gobierno provincial.

Un ministro que a veces actúa como vocero de Kicillof reconoce, sin embargo, que no hay una decisión tomada, fundamentalmente, porque "no hay una mesa política. Como no se hablan, y los que lo hacen se desconfían, nadie define", confesó. "Un poco es lo que cuesta organizar una elección, y lo otro es que nadie está en condiciones de garantizar la normalidad del proceso", agregó la misma fuente. Kicillof en conferencia de prensa. También defendió a CFK.

Sin embargo, tiene en claro un par de cosas. Que es poco probable que salga la ley que habilita un nuevo mandato para los intendentes y legisladores provinciales que hoy, así escrita la ley, están impedidos de seguir participando para esos cargos, ni tampoco el cambio del sistema electoral en cuanto a la manera de votar a los senadores y diputados bonaerenses, que hoy se realiza a través de las ocho secciones electorales y Sergio Massa y Máximo Kirchner pretenden que sea por distrito único, es decir, que un solo candidato represente a las ocho divisiones políticas provinciales. Hay proyectos que analizan dividir las más pobladas como la Primera y la Tercera, es decir, las del conurbano y así dejar tranquilos a los que creen que no tendrán mínima chance de incidir en la discusión electoral.

Hasta el 26 de diciembre la moneda estará en el aire, porque además de los cambios arriba descriptos también se podrían meter las designaciones de los jueces de la suprema corte de Justicia de la Provincia.

Axel está preocupado porque cree que no puede haber elecciones desdobladas. Pero me parece que exagera. Ya ha habido experiencias en el pasado y nunca pasó nada. Lo que sí es clave es el Poder Judicial y la Justicia Electoral en particular, que no tienen funcionarios ni empleados para trabajar en la implementación de una votación paralela.

En la conferencia de prensa que dio el lunes junto con un ministro camporista como lo es el de Justicia, Martín Mena, y dos propios, Carlos Bianco y Andrés Larroque, Axel Kicillof se mostró sobresaltado con el tema electoral. Erróneo, comparó que una votación el mismo día pero con dos cuartos oscuros y dos urnas diferentes podrían ocasionar los mismos contratiempos que hubo en la Ciudad de Buenos Aires cuando se realizaron las PASO. En las elecciones generales esas dificultades se subsanaron o fueron mínimas.

La diferencia entre la votación porteña con la bonaerense nace en que en la Ciudad Autónoma se eligieron dos métodos diferentes y simultáneos. Por un lado, la tradicional boleta de papel para los cargos nacionales, y el voto electrónico para las autoridades locales. En el caso bonaerense habrá solo papel. Boleta Única de Papel, con cruces en cada casillero, y la boleta tradicional en el sector provincial y municipal. La variante electrónica no estará presente.