La respuesta viral de Victoria Villarruel cuando le preguntaron por qué no tuvo hijos

Fiel a su estilo, Victoria Villarruel no se guarda nunca sus respuestas y salió al cruce de un usuario de redes sociales quien la cuestionó por estar soltera y sin hijos. Lo hizo a través de su cuenta de X y su respuesta no tardó en viralizarse.

El internauta comentó el posteo de la vicepresidenta por el Día de la Madre y le dedicó un comentario fuera de lugar. "Y vos por qué no procreaste Vicky? Mucho Dios, patria y familia pero son todos solterones sin hijos", fue el mensaje del usuario.

A lo que Villarruel no dudó en retrucarle: "Porque no encontré el hombre adecuado y no creo en tener un hijo con un salame como por ejemplo vos".

Otro tuitero también apuntó con otra publicación hacia la vicepresidenta y dijo: "Para mi sos torta, pero en esa familia recalcitrante no hay lugar para tus emociones".

Nuevamente. la referente de La Libertad Avanza contestó el ataque y aseguró: "Me encantan los hombres, no los medio hombres como en tu caso. Saludos".

Victoria Villarruel cerró el jardín de infantes que funciona en el Senado

En las últimas horas se conoció que Villarruel dispuso el cierre temporal de la actividad en el jardín maternal de la Cámara alta por "irregularidades estructurales que ponen en riesgo la vida de los niños y el personal", según detalla la resolución oficial.

Cabe recordar que en 2015, Amado Boudou había inaugurado el nuevo edificio del jardín de infantes del Senado, “Jardín del Bosque”, junto al entonces ministro de Educación, Alberto Sileoni.

Entre las irregularidades e incumplimientos que sostienen la decisión se encuentran: déficits en el plano de instalaciones contra posibles incendios; no cumple con el Plan de autoprotección; el edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos.

A su vez, en el mismo texto la vicepresidenta le otorgó a los 72 padres de los menores que concurren a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre de este año.