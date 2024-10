Inesperada aparición de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires

Este martes Cristina Fernández de Kirchner apareció en la parroquia de San José, en La Matanza. Se mostró con el cura Nicolás "Tano" Angelotti y luego habló ante las personas allí presentes.

Cristina Fernández de Kirchner se presentó en La Matanza, territorio de Axel Kicillof, mientras el gobernador viajó a México para la asunción de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Esta aparición es sorpresiva ya que la exvicepresidenta no avisó sobre la visita a La Matanza, tal como lo hace en diferentes ocasiones. Además, el municipio tampoco estaba notificado.

Frente a las personas que se encontraban en la parroquia, Cristina dejó un mensaje: "No conocía al padre Tano pero me decían las cosas que hacían en el barrio, en el centro de jubilados, y todo lo que hace para que no avance el narco, producto del Estado se retira. Les quiero decir que siempre voy a estar ustedes. Estamos en la segunda mitad de la vida pero con mucho para ofrecer a todos. Les pido que sigan trabajando y organizándose. Es lo importante".

"Es fundamental que el pueblo, que la sociedad se organice", dijo Cristina hacia los presentes. Dentro de la parroquia, concluyó: "No nos ignoremos los unos con los otros, y que entendamos que la única fuerza que tenemos está en lo colectivo. En lo individual no se va a salvar absolutamente nadie. Y que Dios finalmente va a terminar ayudando al pueblo argentino".