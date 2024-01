Operación bloqueo: el kirchnerismo acusó a Milei de "llevarse puesto el Congreso" y evitar el debate de le ley ómnibus

El presidente del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó la ley ómnibus firmada por Javier Milei y señaló que el presidente quiere "llevarse puesto al Congreso".

Según el legislador, La Libertad Avanza "no quiere debatir" el proyecto de ley del Ejecutivo sino "pasar lo más rápido posible las cosas". "El presidente Milei desde que asumió, agredió al Congreso de la Nación. Él dio un discurso de espalda al Congreso y luego sacó un DNU nunca visto. Trató de coimeros a los diputados y por eso lo denuncié. Si sabe algo que lo denuncie", sostuvo.

En una entrevista para TN, Martínez recalcó que el mandatario "mandó una ley ómnibus que pretende no debatirla y plantar un montón de trabas para no saber lo que se debate".



"Hay que ver cuando asumió Milei, el discurso cuando tomó el poder. Lo que dijo (el ministro de Economía, Luis) Caputo a los pocos días, luego con el DNU y la ley ómnibus, queda configurado que Milei no quiere debatir y pretende llevarse puesto al Congreso", advirtió.

El diputado nacional también denunció una supuesta maniobra del oficialismo de querer debatir el megaproyecto de ley en "tres comisiones", pese a que inicialmente se había hablado de cuatro.

"La Libertad Avanza no quiere debatir y quiere pasar lo más rápido posible las cosas. Espero que otros sectores de la oposición que se opusieron al proyecto en redes sociales o medios de comunicación, que no encuentren ningún atajo para aprobarlo", cerró.