La decisión de Alfredo Cornejo que cayó mal en el sector turístico

Al igual que ocurre en distintos puntos del país, en Mendoza el nivel de ocupación turística es menor a la de años anteriores. Desde la Cámara de Turismo de Mendoza admiten que el contexto no es favorable y destacan la expertise de la titular del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, para encabezar el área. Sin embargo, no ocultan su malestar con la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de eliminar la existencia del Ministerio de Turismo.

Una de cal y otra de arena. Por un lado, el presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza elogió la figura de Gabriela Testa y lo hizo con una dura crítica a la anterior responsable del área, Nora Vicario. "Un poco en broma un poco en serio digo que tenemos la posibilidad de trabajar con una persona a la que no hay que enseñarle durante dos años cómo funciona el sector para que recién allí empiece a hacer algo", disparó Ricardo Beccaceci en diálogo con MDZ Radio. Pero así como destacó las aptitudes de Testa, criticó la decisión del gobernador de suprimir la existencia del Ministerio de Turismo.

"Estamos en colaboración y diálogo pleno con la licenciada Testa. Con respecto a Nora Vicario, sé que tenía buenas intenciones y seguía instrucciones, pero tenía una falta de conocimiento que dificultaba el diálogo con la actividad privada. El turismo es un negocio. Para que funcione tiene que tratarse con sentido comercial. Si lo intentan tratar como al Ministerio de Cultura, no va a andar. Es importante que eso esté diferenciado más allá de que haya puntos en común y se pueda servir uno de otro", señaló el presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza.

Ricardo Beccaceci (derecha) criticó la gestión de Nora Vicario (izquierda).

Pero al mismo tiempo, cuestionó la conveniencia de eliminar el ministerio de Turismo. "Tampoco estamos conformes con la descategorización de Turismo. De Ministerio, que nos costó 20 años que tenga esa categoría, vuelve a ser solo un ente. Es cierto que si el funcionario a cargo es capaz, dispone de apoyo político y fondos, puede llegar a hacer un buen trabajo, Peroa nivel nacional e internacional la figura de un ministro no tiene la misma recepción que un titular de un ente", argumentó Beccaceci.

Por último reiteró un viejo reclamo y es el cumplimiento de la ley sancionada hace 8 años que ordenaba la creación de un Consejo que nuclee a representantes del sector privado y sirva para hacer aportes al EMETUR.

"A nosotros nos interesa que haya representantes del sector colaborando y trasladando experiencia a través del consejo privado. Gente que ha desarrollado empresas y se mantiene, en esta difícil Argentina, del turismo. Podemos aportar ideas que pueden servir para un mejor desarrollo. Todo nuestro trabajo hay que tratar de transmitirlo para que se estudie. No digo que hagan lo que decimos, sino que nos dejen transmitir nuestros aportes", concluyó.

Sale Mendoza en versión light

Por otro lado, se refirió el efecto que ha tenido la propuesta impulsada por el gobierno para que los mendocinos accedan a un 30% de descuento en actividades turísticas locales. Si bien aseguró que hay muchas consultas, reconoció que hay algunos puntos a mejorar que se explican en la celeridad con la que el Ente de Turismo Mendoza puso en marcha la promoción.

"En algunos casos figuran precios y en otros no. Con precios y servicios. Hay colegas que no han puesto esa información y lo hacen al responder el formulario que está inserto en la página. Esto tiene que ver con varios factores. Por un lado porque esta administración de turismo asumió hace poco tiempo. Si bien la responsable del sector tiene mucha experiencia, no es sencillo poner en marcha una campaña en tan poco tiempo", destacó.

En ese sentido reconoció que Sale Mendoza no ha tenido "un resultado explosivo" sino "más bien un resultado moderado que ayuda". Al ser consultado sobre la "letra chica" de la promoción y el hecho de que algunos locales gastronómicos solo ofrecen el 30% de descuentos en la carta de postres, admitió que eso depende de la decisión de cada comercio.

"La promoción no es general. Está acotada a determinados servicios en los establecimientos que los ofrecen. Es a criterio de cada uno de los proveedores", explicó.