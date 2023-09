Patricia Bullrich busca empoderarse para luego sumar a Mauricio Macri

“Esto es un nuevo Juntos por el Cambio”, expresó el domingo en el programa Si Pasa Pasa, de Radio Rivadavia, Patricia Bullrich, y más tarde ratificó que no espera ni desespera por los apoyos que le puede llegar a dar Mauricio Macri, que para muchos analistas y dirigentes tiene “más ganas que Milei llegue al balotaje que de cualquier otra cosa”.

El público macrista, que es el núcleo duro de Juntos por el Cambio, tiene las mismas dudas sobre su inspirador que el de Unión por la Patria, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Ambos públicos piden que sus viejos líderes le digan lo que tiene que hacer.

A diferencia de lo que hizo la vicepresidenta, que terminó aceptando la postulación de Sergio Massa, el más opuesto a todos sus dogmas, el expresidente de la Nación está por cumplir con su sueño de que en el balotaje estén compitiendo Javier Milei y Bullrich. El resultado de las PASO, sin embargo, reconfiguró todas las proyecciones y hasta sus propios pronósticos.

“Que Mauricio no esté en esta parte de la carrera electoral fue acordado con Patricia. Ella necesita transformarse en la conductora del proceso político que se viene, darle identidad propia a su campaña y en esta etapa él no suma. Pero que no te quede ninguna duda que Macri quiere que Bullrich sea la próxima presidenta”, aseguró un referente y armador directo del expresidente a MDZ.

Si bien en toda la campaña antes de la interna que Bullrich le ganó a Horacio Rodríguez Larreta esto quedó más que en claro, el discurso que dio en la noche del domingo electoral y las actitudes que tomó luego puso todas las creencias patas para arriba, hasta el extremo de hacer creer que no quiere saber más nada con la fuerza que construyó con el PRO como uno de los pilares.

Mauricio Macri terminó de hartarse de radicales y de Elisa Carrió cuando el año pasado, en una reunión de mesa nacional de Juntos por el Cambio, estos le vetaron la posibilidad de acordar con Javier Milei. Fue en el mismo momento que le aceptaron el ingreso a quien quedó devaluado enfrente del anarco libertario, el economista y diputado nacional José Luis Espert, quien a pesar de eso recibió un corte de boleta favorable con respecto de Horacio Rodríguez Larreta en la Provincia de Buenos Aires.

Patricia Bullrich junto a Carlos Melconian

“No dudes de los que no hablan… Mirá bien lo que hacen los que dicen que van a apoyar”, deslizó la misma fuente, aún enojado por lo “dañino que fue en la interna” el alcalde porteño. “Fijate que luego de tres semanas de las PASO, las lonas con su rostro y su campaña siguen igual, no cedió ninguna para que la use Patricia”, se quejó.

Uno de los operadores que más protagonismo tuvo en la provincia de Buenos Aires pero que se corrió en la última etapa, ratificó que “no escuché nada que me haga pensar que Mauricio no quiere que gane Patricia. Todo lo contrario. El tema es si a pesar de eso se puede remontar”, disparó.

Según confiaron quienes estuvieron cerca de Bullrich este fin de semana, a la candidata se la vio de “buen humor, confiada, como si hubiese recargado las pilas”. La confirmación de Carlos Melconian como su referente económico para el nuevo gobierno “la ayudó en el aspecto que más necesitaba como es la necesidad de dar certezas y fijar el rumbo en materia económica”, coincidieron tres fuentes consultadas.

La semana pasada hubo una serie de encuentros nacionales y provinciales con el fin de unificar criterios. A pesar de los esfuerzos observados, hasta el momento, la distancia entre ganadores y perdedores sigue siendo importante. Cada sector tiene un elemento para confirmar su postura y renegar de la queja ajena.