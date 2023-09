Eduardo Varela: “Vamos a ganar y a llamar a todos para gobernar Merlo”

Merlo tiene cuarenta años de peronismo gobernando. Pero hoy, Gustavo Menéndez, su intendente, hizo su elección más baja y no llegó a los 32 puntos, en parte por el batacazo de Javier Milei en el país, que le dio fuerza a Eduardo Varela, exmilitante de la Ucedé que representa las ideas liberales en la ciudad.

Son menos de veinte mil votos los que separan a Varela del poder, que empezó a tener el apoyo de distintos sectores, del peronismo disidente y de un intento de Juntos por el Cambio de combinarse para ganar. Es empresario y compartió acto el fin de semana con Marcela Pagano y Agustín Romo, dos de los jóvenes que encabezan la mesa chica de Javier Milei.

- ¿Qué te paso cuando a la noche de la elección te confirman que quedas a pocos puntos del intendente Menéndez?

- Hicimos una campaña muy austera y cuando empezas a ver que las filmaciones y las fotos que te mandan de la distintos colegios donde estaban haciendo el escrutinio, la libertad tuvo un avance impresionante y finalmente cuando me quedo solo es una profunda emoción. Uno hace un poco el revival de todo lo que había pasado una campaña hecha con dos palitos, no con dos maderitas, enfrente a aparatos impresionantes tanto del oficialismo como de la oposición de Juntos y uno se siente emocionado.



- Merlo es uno de esos lugares donde desde diciembre de 1983 a hoy a la mañana gobernó el peronismo. ¿Por qué pensas que la gente teniendo ese aparato, esos fierros como se le dice, elige madera y palito y no el lujo?

- Fundamentalmente porque el fenómeno Javier Milei es un fenómeno que ha trascendido todo, todo lo imaginable. Es una persona que le habla al corazón de la gente y en el bonaerense ha pegado mucho. Y en Merlo, particularmente por la mala gestión de tantos años de peronismo y principalmente estos últimos ocho años, donde donde el partido de Merlo ha decaído ostensiblemente y creemos que podemos revertir todo esto. Javier Milei es la esperanza, y amí me toca representarlo, y Eduardo Varela está preparado para hacer una buena gestión, yo voy a poner orden.

Ucedé. Eduardo Varela, militante liberal y candidato en Merlo.

- Supongamos que yo soy un merlense de toda la vida, tengo 38 años y hoy lo que me saca de la cama, lo que me da pánico que le pase algo a mi hijo, es el tema de seguridad. ¿Qué vas a hacer?

- Claramente Merlo es noticia por la inseguridad. Lamentablemente son casi todas malas noticias, todo lo inimaginable sucede en Merlo y por eso es un problema extraordinario. Yo digo para problemas extraordinarios necesitamos soluciones extraordinarias. Y la verdad es que como esto es un enfermo que está en terapia intensiva y hay que darle todo, hay que tirarle todo encima para para poderlo sacar de ese pozo que se encuentra. Para eso hemos llegado a un plan fundamentalmente y con el fuego de varias fuerzas y con el sistema de cámaras y toda la tecnología que nos permita detectar el delito y actuar fundamentalmente en la etapa de prevención. El plan consiste en recibir esas 6000 cámaras que están instaladas en Merlo, verificar su calidad, verificar su funcionamiento y preparar a los operadores para que vean los movimientos que se producen y eso, sumado a las cámaras particulares, también integradas al sistema de las distintas empresas, las distintas casas y además incorporar lo que se llama el efecto detector de patentes, que también nos van a dar esa información. Es clave la información, para eso tenemos juego de cinco fuerzas, Subsecretaría de Seguridad la vamos a transformar en la Secretarí­a de Seguridad para darle un lugar en la mesa del gabinete. Con la Policí­a, el Tránsito, el servicio de tránsito, la PPC, que es una fuerza municipal de Defensa Civil y Gendarmería. Eso unificarlo todo en un comando a cargo del intendente, pero fundamentalmente el secretario de Seguridad y decir nosotros estamos preparados para pelear con esto y actuar preventivamente. El intendente Menéndez ha dicho en reiteradas oportunidades que la seguridad es un problema provincial. Yo creo que obviamente estamos integramos la provincia de Buenos Aires y que la seguridad tiene que ver mucho con el gobernador, pero cuando el ciudadano vota en Merlo, vota los dos extremos fundamentales de la boleta el presidente y el intendente, y el intendente no puede ser ajeno a esta problemática. Nosotros somos responsables de esto.

- Si vos tuvieras que ganar Merlo, lo haría seguramente no solamente con tu voto, sino con los tipos que son parte de la oposición. El otro día leía en un medio de Merlo que el exintendente Raúl Othacehé ya estaba haciendo gestiones para que te vayan a votar a vos. ¿Qué haces con eso?

- Bueno, yo creo en el trabajo en conjunto para para transformar Merlo debido a que todos somos integrantes de una sociedad que está exigiendo los reclamos y que el político se deje de hacer su negocito personal y que empiece a pensar en la gente. Van a ser llamados a la mesa, si es que se da la situación de que yo gane, que creo que tenemos altas posibilidades. Tenemos que llamar a una mesa de consenso municipal y decir tenemos que gobernar juntos y ayudarme, solo no puedo y la verdad lo digo. Somos pocos, necesitamos el apoyo y el trabajo de todos los sectores para venir a solucionar los problemas de seguridad, de salud y corrupción.

Caravana. Javier Milei en Merlo.

- Javier Milei ha dicho que le robaron a nivel país cinco puntos, ¿qué aparato de fiscalización tuviste?

- En principio es difícil medir el robo, cuántos puntos, obviamente con un aparato hago mea culpa, fue ineficiente de fiscalización. Esto ha permitido que aparezcan los traviesos de siempre, yo no digo que sea un tema institucional, pero sí ha permitido que la gente se lleve la boleta, que la rompa, que no repongan. Si ell Estado pone todos los mecanismos, pone toda la gente, pone las fuerzas se producen delitos menores, pero no dejan de ser delitos porque no permiten que la gente se exprese voluntariamente y diga quién quiere que gobierne. Obviamente no puedo dar nombres, pero muchas, muchas personas de distintos partidos políticos se están acercando y diciendo “queremos apoyarte, no lo podemos hacer públicamente, pero si creemos que hay que terminar con el Gobierno”.

- Gracias por venir.

- Gracias a vos.

