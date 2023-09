Alfredo Cornejo: "Es un honor volver a ser gobernador de Mendoza"

Alfredo Cornejo ganó la elección este domingo y volverá a ser gobernador de Mendoza desde el 9 de diciembre. Luego de que Rodolfo Suarez, actual gobernador, lo llenara de elogios, fue el propio Cornejo quien manifestó "es un honor volver a ser gobernador de Mendoza y volver a ser elegido por el voto del pueblo mendocino".

"Me llena de orgullo, pero esto me genera compromiso y mucho más del que ya tengo por el servicio público al que amo y al que me he preparado profesionalmente y el que hemos construido por un equipo que sin duda alguna me sobrepasa a mi. Es un equipo de jóvenes y no tan jóvenes de distintas especialidades que quiere que Mendoza progrese. Vamos a poner todo de nosotros para que Mendoza crezca, se desarrolle y mantenga este estándar de servicios públicos que con mucho esfuerzo tenemos en la provincia", comenzó manifestando Cornejo en su discurso.

Noticia en desarrollo.