Alfredo Cornejo cerró la campaña oficialista con propuestas y dardos a la oposición

El frente Cambia Mendoza cerró este jueves su campaña para las elecciones provinciales del domingo. El candidato a gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto en el que hizo un llamado a darle continuidad a la gestión provincial destacando las políticas implementadas en los últimos años y haciendo hincapié en los desafíos para un próximo gobierno.

La coalición oficialista realizó un encuentro este mediodía en el Club Andes Talleres, de Godoy Cruz, una tradición para la fuerza política y una suerte de cábala para los cierres de campaña del cornejismo. El evento estuvo liderado por Cornejo y su compañera de fórmula, la médica sanrafaelina Hebe Casado, y el gobernador Rodolfo Suarez. También dijeron presente los candidatos a intendentes de Cambia Mendoza y a legisladores provinciales, quienes también se medirán en los comicios del fin de semana.

El mandatario provincial fue el primero de ellos en dar un discurso e hizo hincapié en que la elección del próximo domingo es a gobernador, diferenciándola de las nacionales de octubre. "Vamos a elegir en una elección muy importante quién va a gobernar los próximos cuatro años la provincia de Mendoza. Podemos dar muchas muestras de que Alfredo y Hebe son los mejores que pueden encarar esta Argentina de incertidumbre que viene", expresó.

Por otra parte, Suarez afirmó que "somos un equipo y no somos un rejunte hecho de último momento para acceder al poder por el poder mismo, nosotros trabajamos en conjunto, somos un proyecto", apuntando sin mencionarlo contra el frente de La Unión Mendocina, que lleva como candidato a la gobernación a Omar De Marchi.

Asimismo, el gobernador destacó la unidad del oficialismo durante los cuatro años de su gestión. "Cánto tiempo se esperó que nos peleáramos, Alfredo, y nosotros trabajamos en equipo porque es la única manera de hacer las cosas bien. Cuánto tiempo esperaron que nos peleáramos, Mario (Abed), y tenemos una excelente relación con el vicegobernador. Esto significa garantía de lo que comenzó Alfredo en su primera gobernación", expresó.

Por su lado, Cornejo apuntó contra la "mala fe" de la oposición durante la campaña electoral. "Mendoza no es ajena a los problemas nacionales, comprendemos la bronca, la decepción y el fastidio que cada uno tiene por la alta inflación y el desorden macroeconómico. Lo que no comprendemos es la mala fe de atribuirselo a las facultades constitucionales de las provincias y en particular de esta provincia. Esa mala fe es de campaña de agravios de todos los sectores de la oposición. Así no se resuelven los problemas", indicó.

Respecto al desafío del próximo gobierno provincial, el candidato oficialista sostuvo que "por lo construido hasta aquí, Mendoza puede dar el salto de crecimiento en todos los temas económicos y en todas las actividades económicas, porque la Argentina va a cambiar la orientación económica. La sociedad argentina está dando señales de que quiere cambiar la orientación económica y los candidatos a presidente o presidenta tiene una presión de cambiar de una buena vez y no seguir en estos altibajos".

Durante su discurso volvió a cargar contra la oposición y sostuvo que "prometen la felicidad solo por su propia mención. Y prometen el cambio y son los mismos de las últimas dos décadas, que ya probaron gobernar Mendoza y no podían ni siquiera pagar a tiempo los sueldos y a los proveedores del Estado. Mezclados eso sí, rejuntados en distintas opciones electorales".

Al mismo tiempo el referente de Cambia Mendoza habló de las propuestas para su próximo gobierno hizo hincapié en la seguridad y expresó que "voy a ir fondo con las reformas y tenemos la autocrítica suficiente para corregir si cometemos un error". "Vamos a estudiar sistémicamente los problemas para atacarlos a fondo. En el tema de los delitos violentos lo logramos y en los robos de bicicletas, autopartes, teléfonos móviles vamos a ir a fondo y lo vamos a mejorar".

"Si soy gobernador del 2023 al 2027, con cambio de la orientación económica del país, Mendoza vuela con respecto al 2015 y 2019. Si la turbulencia se estira en el tiempo, Mendoza va a estar bien administrada para sostener nuestro sistema de protección social, cobertura de la educación, de la salud e incentivo y protección de nuestras pymes", advirtió Cornejo.

También resaltó que apunta a tener tarifas promocionales para los emprendimientos intensivos en electricidad y energía y destacó que "tenemos 1023 millones de dólares todo para gastar en obras. Los vamos a volcar a la actividad privada, creando riquezas con obras de agua y de energía. Cualquier irresponsable demagogo puede despilfarrarlo en gastos corrientes y nosotros lo vamos a hacer en crear riquezas y oportunidades para nuestras pymes".