Luis Petri habló del argentino que murió en Bolivia tras no haber sido atendido y recordó un viejo proyecto de ley

Matías Rosales (35), un neuquino que viajaba por Latinoamérica con su pareja, fue asesinado de una puñalada en el pecho en la ciudad boliviana de Oruro y su madre denunció que hubo abandono de persona, ya que asegura que su hijo llegó a un hospital con signos vitales, pero que no lo quisieron atender y murió en la vereda del centro de salud.

Esto causó revuelo en Argentina y, en consecuencia, el candidato a vicepresidente en representación de Juntos por el Cambio, Luis Petri, manifestó su descontento ante lo ocurrido. Además, recordó un proyecto de ley que presentó en 2017 -cuando era diputado nacional- para establecer un régimen de reciprocidad, compensación y arancel para aquellos extranjeros no permanentes que acudan a los servicios sanitarios -y también a los de Educación-.

Sobre lo acontecido en Bolivia, Petri manifestó a través de sus redes sociales que "con un acuerdo de salud en marcha con Bolivia, el kirchnerismo demostró su total incompetencia al no proteger a un argentino apuñalado en tierras bolivianas. Mientras, el turismo sanitario sigue su curso en nuestro país. Hablan de defender la patria, pero una vez más, abandonan argentinos en el extranjero, como lo hicieron durante la pandemia. Mi más profunda indignación y solidaridad con la familia y amigos de Matías".

Y agregó: "En el 2019 presenté un proyecto para arancelar la salud a los países que no tienen acuerdo de reciprocidad con el nuestro o que no lo cumplen. Tenemos que terminar con el turismo sanitario y asegurarnos que los ciudadanos argentinos tengamos un servicio de salud pública excepcional".

Dicha iniciativa legislativa a la que refiere Petri establece en las modificaciones propuestas para la Ley 25.871: "El Estado, en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes que revistan la condición de 'residente permanente', y sus familias, en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Respecto de los inmigrantes que revistan la condición de 'residentes temporales', 'residentes transitorios' y 'residentes precarios', gozarán del acceso a tales servicios y bienes públicos de manera gratuita a condición de reciprocidad. De no registrarse reciprocidad, el Poder Ejecutivo establecerá los mecanismos para solventar el costo por la prestación de los servicios al país de origen. A tales fines podrá celebrar convenios con esos Estados a fin de establecer compensaciones por la prestación de tales servicios a favor de sus ciudadanos. Cuando no se registre reciprocidad de trato, y no exista convenio suscripto, el Poder Ejecutivo fijará tasas retributivas o aranceles para que las personas que los recibieron afronten el costo de los servicios. Quedan exceptuados de lo dispuesto precedentemente, por razones humanitarias, los casos en los que el acceso al servicio público de salud sea urgente, grave y exista peligro de muerte".

Y subraya que "no podrá negársele o restringírsele el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria, el que se concretará en los términos del artículo 6 de la presente ley. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria".

El proyecto -en aquel entonces- se dio en el marco de un conflicto entre el expresidente Mauricio Macri y su par boliviano Evo Morales, luego de que este último determinara dejar de atender a argentinos en su país a modo de reclamo por la propuesta de Jujuy de cobrarle a la gente de Bolivia.

El hecho ocurrido en Bolivia

Matías Rosales tenía un hijo de 11 años, era músico y, además, albañil. "Matías había llegado a Oruro hace un día. Estaba tomando mate con su novia en la vereda cuando se acercó un colombiano a charlar un rato y se fue. Este hombre volvió nervioso a las 2 horas y lo invita a mi hijo a comprar a una despensa que estaba cerca", comenzó relatando Carina, la madre del hombre asesinado en Bolivia.

Según informó la mujer en diálogo con Radio 7 de Neuquén: "Matías volvió con una gaseosa abajo del brazo y se desmayó en la puerta del hotel, adelante de su novia, a quien le alcanzó a decir que había recibido una puñalada en el pecho".

Carina comentó también que el chofer de la ambulancia lo discriminó diciendo que "por algo le había pasado" y que dijo algo similar a "estos argentinos que vienen acá a hacer quilombo". "Nadie le hizo RCP, ni en la ambulancia ni en el hospital, lo dejaron en la vereda tirado y ahí se murió", expresó la madre.

Además, afirmó que un médico y dos enfermeros le dijeron a Florencia, la novia de su hijo, que no iban a poder atenderlo, mientras que señaló que el presunto asesino está en libertad y que la fiscal que no les dio ninguna respuesta y que solo les preguntó "como habían conseguido su número". "Él tiene un hijo de 11 años al que todavía no le pudieron decir que mataron a su papá", dijo la mujer entre lágrimas. El cuerpo de Matías será sometido a la autopsia y la Embajada argentina ya está trabajando para ayudar a la familia del argentino, según contó su mamá.

Este jueves, el cónsul argentino en Bolivia, Santiago Odobez, habló y dijo que ya se comunicaron con la familia del hombre, que era músico y hacía trabajos de albañilería. Odobez señaló, en torno al crimen, que es "muy poco lo que se sabe" y que el asesino "está prófugo". Además, el cónsul argentino en La Paz dijo que la novia del joven contó que el asesino sería de nacionalidad colombiana, pero que eso aún no está probado, y que se enteraron por los videos que circulan que a la víctima no la quisieron atender en el hospital de Oruro.