La tajante respuesta del Gobierno de Alberto Fernández a Javier Milei sobre las Islas Malvinas

El secretario de Asuntos sobre Islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, volvió a cargar contra la economista elegida como posible canciller del Javier Milei, Diana Mondino, por realizar declaraciones expresando su apoyo a la autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

En declaraciones a Radio Nacional, dijo: "Esto implicaría que esos poco más de 3000 habitantes que hay en las Islas Malvinas (británicos), puedan decidir por sobre 190 años de reclamos de la Argentina, es un acto de entrega lo que ha preanunciado esta señora".

Acto seguido, el funcionario añadió: "Hay que develar con claridad que el proyecto de Milei es al servicio de los intereses británicos, y a ese entramado de intereses de las potencias occidentales, porque plantea un alineamiento con Estados Unidos y el Reino Unido".

Carmona también se descargó contra Milei en su cuenta de X.

La respuesta de Carmona se dieron luego de que Milei ratificara los dichos de Mondino, aunque subrayó la necesidad de "un acuerdo con Inglaterra" para la recuperación de las islas.

"Las Islas Malvinas son argentinas. La soberanía no se renuncia", remarcó el libertario en Radio Continental. Sin embargo, aclaró: "Para que las Islas Malvinas puedan volver a ser argentinas tiene que haber un acuerdo con Inglaterra, pero no se puede desconocer la posición de las personas que viven. No podes negar la existencia de la realidad".