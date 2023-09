La oposición estalló por el dato de la inflación y apuntó contra Sergio Massa

Después de que el Indec diera a conocer que la inflación de agosto fue del 12,4%, las críticas y repercusiones por parte de la oposición no tardaron en llegar. "Una vergüenza. No es solo inflación, es el número que resume la tragedia que nos dejan Massa y el kirchnerismo", escribió la candidata a presidenta Patricia Bullrich en sus redes, a tan solo segundos de que el número se haya dado a conocer.

"La inflación de agosto fue dramática: 12,4%. La más alta de los últimos 32 años. El dolor de los argentinos es la prueba más concreta del fracaso y engaño del kirchnerismo", tuiteó Horacio Rodríguez Larreta con un fuerte mensaje. Aprovechó para hacer campaña y culminó diciendo que "con todo el equipo de Juntos por el Cambio vamos a devolverles la tranquilidad a las familias para que puedan volver a vivir bien y en paz".

Desde el espacio libertario también llegaron las críticas. Ramiro Marra, quien se presenta como Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires comentó sobre esta problemática: "La inflación de agosto fue de 12,4%, la cifra mensual más alta en los últimos 30 años. Que esto sirva para demostrar el fracaso económico de Sergio Massa y del Kirchnerismo. Los Kirchneristas se encargaron de llevar el país a la pobreza, NUNCA MÁS pueden volver a gobernar".

"No son solo números, son familias enteras que no llegan a fin de mes, son comerciantes y emprendedores que no pueden planificar, es INCERTIDUMBRE TOTAL. Merecemos un país con orden y estabilidad económica, pero para eso tenemos que elegir cambiar, en las urnas", expresó la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal vía Twitter.

Esta es la imagen que compartió Horacio Rodríguez Larreta junto a su tuit.

Ricardo López Murphy no titubeó y apuntó como único responsable al ministro de Economía: "La inflación mensual más alta de los últimos 32 años tiene nombre y apellido: Sergio Tomas Massa. Acordate en el cuarto oscuro y terminemos con el infierno del kirchnerismo".

Luis Petri, quien se presenta como vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio junto a Patricia Bullrich también se expresó segundos después de que se haya dado a conocer: "@SergioMassa es el Ministro de Economía hace más de un año y no puede frenarla. ¿En serio vamos a creerle que como Presidente va a poder solucionarlo? La carne, el pan, la yerba... Todo es más caro. El cambio no es con los que ya están, tampoco es saltando al vacío. El cambio es con orden en la economía".

Otro de los encargados de alzar la voz fue Mario Negri, el presidente del bloque de UCR, en donde expresó que la "Inflación de agosto (es) de 12,4% y acumulada anual de 124,4%. El ministro-candidato tiene los peores indicadores y sigue haciendo demagogia con más Planes Platita. Así es el populismo: gasta lo que no hay y emite a costa de pulverizar el bolsillo de los argentinos".

Ricardo López Murphy compartió su desagrado y lo acompañó de una foto.

El diputado Fernando Iglesias ironizó en cuanto al número de la inflación interanual siendo este 124,4%: "La línea 124 empieza en la Facultad de Derecho y termina en Devoto. Casualidad? No lo creo."

La inflación que llega a un acumulado de 80,2% en el año, en donde el mayor aumento lo recibieron los alimentos y las bebidas, con un número mayor al 15%. Además, la inflación interanual toca los 124,4%.