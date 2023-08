Revelaron detalles de la causa del "Rengo" Aguilera que involucra a Walter Bento

Este miércoles se leyeron detalles del caso catorce de la causa que que tiene a Walter Bento como principal imputado como presunto líder de una banda delictiva que cobraba coimas en la Justicia Federal a cambio de otorgar beneficios procesales. Ese caso en particular involucra al líder de la barrabrava de Godoy Cruz, Daniel "Rengo" Aguilera, quien afirmó que integrantes de la asociación ilícita lo abordaron de forma irregular y le pidieron entre 100 mil y 200 mil dólares para conseguirle la prisión domiciliaria. Un papel con un número de teléfono confirma inconsistencias en las declaraciones de los procesados.

Si bien Aguilera se negó a pagar ese dinero y transitó el proceso judicial tras las rejas, reveló detalles que sirven para entender cómo operaba la banda delictiva que es juzgada por el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza. Específicamente, el rol que tenían Diego Aliaga y el abogado Jaime Alba, calificados como organizadores en la asociación ilícita que tendría como líder a Walter Bento.

En distintos momentos, Aliaga y Alba se contactaron con Aguilera y su familia para convencerlos de contratar sus servicios a cambio de beneficios en una causa que instruía Walter Bento. "Quien se encargaba de esas tratativas era general Diego Aliaga, valiéndose de su información privilegiada como mano derecha del Juez y como informante de la Policía, pero también intervienen otros abogados de la banda", consta en el requerimiento de elevación a juicio.

"En el caso de Aguilera ese abordaje tuvo dos momentos: mientras el nombrado se encontraba en libertad lo contactó Aliaga aludiendo a la Justicia Federal y a sus contactos (concretamente el Juez Bento), que le resultarían importantes al primero en caso de necesitarlos; el segundo fue protagonizado por Jaime Alba una vez que Aguilera estaba en la cárcel por orden de la justicia local: en esa oportunidad el abogado le dijo que venía de parte de quien lo había contactado antes y le dio más detalles sobre la causa que por entonces se estaba instruyendo en la etapa de secreto en el Juzgado Federal N°1 y sobre la posibilidad de 'arreglar' su situación a cambio de dinero. En esa oportunidad también invocó al Juez Bento", consta en el expediente.

El "Rengo" fue condenado por narcotráfico. Aprovechó un partido de Godoy Cruz en Paraguay para ingresar estupefacientes al país.

En concreto, la expareja de Daniel Aguilera señaló que en el año 2016 el "Rengo" recibió en un café de la Galería Tonsa a Diego Aliaga. Allí, Aliaga -apuntado como la mano derecha de Bento- le comentó que podía evitar que lo investigaran en el Federal pero que eso costaba dinero. En ese sentido, aseguró que allí tenía "muchos contactos". Eso mismo fue ratificado por el propio Aguilera dando aún más detalles.

Recordó que un individuo que resultó ser Diego Aliaga se arrimó a su mesa en ese café para decirle que tenía un arreglo en la Justicia Federal. A Aguilera eso le llamó la atención porque no tenía conocimiento de investigaciones en su contra en el fuero federal. Refirió que Aliaga le dijo que apagara el teléfono celular mientras conversaban y que, antes de terminar la charla, le advirtió “dale, yo te digo, y vas a ver que todo se soluciona, porque a quien tengo allá adentro es al juez federal Walter Bento”.

Pero esa no fue la única aproximación de la banda delictiva al narcotraficante. Tiempo más tarde, cuando estaba en prisión en la cárcel de Boulogne Sur Mer el que lo abordó para convencerlo de pagar a cambio de beneficios procesales fue el abogado Jaime Alba. A pesar de que el letrado negó los contactos, un papel con su letra lo contradice.

Los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego son apuntados como organizadores de la banda delictiva.

Según remarcó, un día lo llamaron a una audiencia a la sala de abogados del penal y cuando entró vio que no estaban presentes sus representantes legales sino el abogado Jaime Alba. El letrado, imputado como organizador de la banda delictiva que conduciría Bento, le dijo que venía de parte del "muchacho que lo había visto la otra vez en el café".

"Alba le dijo que lo había mandado Aliaga y que le venía a proponer lo que él le había propuesto en el café. Que 'no lo tomara como una boludez' porque si él iba a visitarlo es porque 'realmente tenés un problema…que tenés una investigación en la Justicia Federal'", consta en el requerimiento de elevación a juicio. Hasta entonces Daniel "Rengo" Aguilera no estaba al tanto de la existencia de una investigación federal en su contra, algo que realmente existía. "Cuando te fueron a ver al café, te dijeron que teníamos arreglo en la justicia federal, por eso que vengo”, señaló Alba.

En ese momento, el abogado le explicó que lo que tenía para ofrecer era la posibilidad de frenar la investigación a cambio de 100 mil dólares o 200 mil dólares si la causa se tornaba más compleja. “Te puedo decir hasta hoy, ahora, que tenés los teléfonos intervenidos”, le adelantó Alba cuando Aguilera preguntó cómo podía saber que era cierto que existía tal investigación en su contra. “Al mencionar la plata, le pregunto que no recordaba el nombre del juez que me habían nombrado en el café, por lo que él me vuelve a nombrar al mismo juez federal, pero él lo describió como el jefe directamente”, declaró Aguilera.

"Cuando dije que yo no tenía esa plata y que me costaba creer lo que me decía, él me dijo ‘mira, vengo yo, porque soy el que puede entrar a la cárcel, pero Aliaga ya te dijo, o te advirtió que vos ibas a necesitar de su ayuda, y el jefe no te va a dejar pasar una'", agregó el "Rengo" en su declaración.

Alba negó la existencia de ese encuentro y se escudó en que en el libro de visitas no consta que Alba se haya entrevistado con Aguilera en el penal. Sin embargo, si estuvo en Boulogne Sur Mer en esa fecha visitando a otros clientes por lo que la fiscalía entiende que se encuentra probado que Alba aprovechó una de esas visitas para entrevistar a Aguilera y ofrecerle el arreglo espurio. Un fragmento del papel que compromete a Alba.

La prueba que derriba la versión del abogado Jaime Alba es la existencia de un papel en la celda de Daniel Aguilera con el teléfono que le anotó el propio Alba en su encuentro secreto. Aguilera reconoció que Alba le había dejado su teléfono anotado en un papel y dijo que lo había tirado. Sin embargo, en un allanamiento a su celda se encontró ese papel con el nombre de Alba y su teléfono. a. "En el expediente figura además una serie de fotografías del material hallado en la celda de Aguilera, entre ellas el papel donde se puede ver una anotación cuya letra coincide con la de Jaime Alba, lo que surge del simple cotejo con los numerosos escritos que el nombrado ha presentado en esta causa", ratifica la fiscalía.

Aguilera no pagó el dinero que le pedían y fue sometido a proceso tras las rejas por comercialización y tráfico de estupefacientes (marihuana y cocaína) que traían desde Paraguay y luego enviaban a Chile. Aguilera fue detenido junto a Cristian Orlando Oliva y Marcelo Maximiliano Ruíz Torres por esa misma causa. El único que obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria fue Oliva, que habría pagado una coima a través de otros dos integrantes de la banda: sus abogados Javier Angeletti y Luciano Ortego.

"Con Oliva no sabemos lo que hizo porque estaba bajo arresto domiciliario, podemos sospechar diez mil cosas, pero no lo sabemos. Estuvo casi dos años con arresto domiciliario, Torres no, estuvo y está detenido conmigo", relató el "Rengo" ante la justicia.