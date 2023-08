Funcionarios, el rol de los empresarios y dudas en la recaudación de la campaña en Mendoza

La lista de personas que aportaron dinero para la campaña electoral nacional de Mendoza es un clon de la lista de funcionarios políticos, como si se reprodujera el organigrama del Estado provincial, el oficialismo, particularmente la UCR; tiene como aportantes a la campaña a legisladores, funcionarios de primera, segunda y tercera línea, algunos intendentes y unos pocos empresarios adherentes a la causa de Cambia Mendoza. Por eso esa fuerza política es la que más recursos recaudó para las PASO. A contramano, el peronismo tiene un llamativo detalle, pues no declara casi aportantes de la campaña.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dio a conocer detalles acerca de la información declarada por parte de los partidos en lo que respecta al financiamiento de la campaña nacional. A partir de los datos brindados, en Mendoza se desprenden varias particularidades. Además de la presencia de los funcionarios el propio Rodolfo Suarez y la diferencia del oficialismo, también es relevante la recaudación de los partidos de izquierda, que son los segundos que más recursos tienen. Otro de los datos llamativos es que ningún empresario ni sociedad declara haber aportado dinero para las campañas.

Entre los datos recopilados, figura que de enero a la fecha -9 de agosto- hubo 205 aportes realizados a la Unión Cívica Radical (UCR). El monto destinado al partido -que integra la coalición de Juntos por el Cambio- es de $22.652.432. Entre quienes contribuyeron se destacan el gobernador Rodolfo Suarez con apenas $65.124 y la senadora nacional Mariana Juri con $68.563. Entre otros aportes declarados figuran, entre otros, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance ($68.563) y el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema ($68.563).

También aparecen legisladores provinciales. Por ejemplo, los diputados Andrés Lombardi, Sandra Astudillo y Daniela García, que otorgaron $176.077 en lo que va del 2023. Justamente los legisladores son los principales aportantes, con ese monto que se acerca a los 200 mil pesos. El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, aportó $170.468.

Una curiosidad es que no existen registros que incluyan al senador nacional y candidato a gobernador, Alfredo Cornejo, o, incluso, al intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR mendocina, Tadeo García Zalazar. Y, a modo de perlita, el sobrino del gobernador y director de su despacho, Santiago Suarez, había declarado un monto de $5.000.000, el cual no correspondía y por el que tuvo que rectificar su error al quitarle dos ceros. De hecho si eso hubiera sido correcto, se pasaba del límite impuesto por la Cámara Nacional Electoral para los aportes privados. Cada persona o empresa no puede aportar más de 864.977 pesos para la campaña.

Por ley, la Cámara Electoral establece un límite de gastos para los aportes según cada provincia. En el caso de Mendoza, ese tope es de $43 millones para las elecciones PASO. En las generales se duplica esa cantidad de dinero.

La CNE permite que Mendoza aporte hasta $43 millones para las PASO.

En tanto, en el documento de la CNE no hay empresas mendocinas que declaren aportes de campaña, aunque sí algunos empresarios de forma personal. Esto suele cambiar una vez que se acercan los comicios generales.

No obstante, existe un circuito "paralelo" para entregar sumas, que en muchas ocasiones suelen ser millonarias y que no son declaradas ante los organismos reguladores.

Otros partidos

En la planilla de Union por la Patria -ex Frente de Todos- figuran apenas 8 aportantes de Mendoza, con una suma total de $132.500. A su vez, entre los nombres encontrados, no figura ningún funcionario de renombre o aspirante algún cargo. La Libertad Avanza, espacio de Javier Milei, no registra datos.

En el caso de la izquierda -a través del PTS, el MST y el PO- el aporte es de $5.497.692. En el caso del Partido Federal, $922.000.