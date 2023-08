Arde Unión por la Patria: feroz cruce entre Juan Grabois y "Chino" Navarro

El dirigente del Movimiento Evita y funcionario nacional, Fernando "Chino" Navarro, afirmó que Juan Grabois, precandidato presidencial de Unión por la Patria, realiza afirmaciones que son "carentes de lógica", luego de que el referente del Frente Patria Grande sostuviera que la candidatura de su contrincante en la interna, Sergio Massa, surgió de "un golpe de Palacio".

"Tengo un profundo respeto por Juan Grabois. Creo que tiene todo el derecho a ser candidato y exponer sus diferencia, pero a veces sus afirmaciones son absolutamente carentes de lógicas. Si Sergio Massa y Agustín Rossi fuesen consecuencia de un golpe de Palacio, no se entiende por qué ´Wado´ De Pedro es el jefe de campaña. ¿Es un coautor del Golpe de Palacio?", apuntó Navarro.

Durante una entrevista con Noticias Argentinas, el referente del Evita argumentó: "No creo que el presidente Alberto Fernández, los gobernadores, los intendentes, la mayoría de los movimientos sociales y la CGT apoyen la candidatura si fuera así. ¿Somos todos partícipes de un golpe de Palacio?". Los dichos de Navarro surgieron luego de que Juan Grabois asegurara que "cerca del cierre de listas, una suerte de golpe de Palacio cambió la situación y hubo un consenso parcial en algunos sectores de que la fórmula sea Massa y Rossi".

El funcionario nacional ironizó: "¿Su candidatura, que surgió a último momento, con Paula Abal Medina también es un golpe de Palacio? Me parece absolutamente lícito que él exprese diferencias, dudas y que busque debatir con Sergio Massa, pero este tipo de declaraciones no ayudan". "Juan es una persona inteligente y lúcida como pocos, pero a veces cuando uno va forzando argumentos dice cosas que no tienen sustento", enfatizó Navarro.

Consultado acerca de si Grabois buscaba victimarse con sus dichos, el referente del Evita respondió: "No lo sé. Tiene razón cuando dice que la mayoría del Gobierno apoya a Sergio Massa, es cierto, pero él lo sabía cuando aceptó ser precandidato. Nosotros estamos disputando municipios en situación de inferioridad con respecto a recursos y estructura, pero son las reglas de jugo".

"En mi espacio, el Movimiento Evita, la mayoría de los compañeros van a votar a Sergio Massa, pero otros van a elegir a Juan Grabois. Son los menos, pero tan valiosos como los que votan a Sergio. Una vez que el 13 de agosto a la noche contemos los votos, quienes ganan tienen que redoblar el esfuerzo para sumar otras voluntades de cara a octubre y los que pierden se tendrán que sumar", reflexionó.

En ese marco, "Chino" Navarro sostuvo: "Debatir respecto a cómo nos paramos frente al FMI, qué hacemos con la economía popular y con la inflación es válido y lógico porque es lógico que haya posiciones distintas ya que no somos un frente monolítico, pero de ahí a platear que hay un golpe de Palacio...¿Quién lo hizo al golpe de Palacio? ¿Estados Unidos? ¿Se lo planteó al embajador de Estados Unidos (Marc Stanley) que estos días se reunió?".

"El 9 de julio fue la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner y la escuchamos a Cristina Kirchner elogiar el valor de Sergio Massa y ponderar su compromiso con la gestión. Juan estaba ahí en primera fila", recordó el funcionario nacional.

Además, el dirigente oficialista se refirió a los conflictos internos: "Los integrantes de Unión por la Patria parece que tenemos una tentación a discutir entre nosotros. Si bien esto es una PASO y eso puede ser razonable, a veces nos lesionamos gratuitamente y eso no es bueno".

"Las peleas del Frente de Todos fueron dolorosas y nos hicieron mucho daño. Que nos critique la Sociedad Rural (Argentina) o que nos critique el macrismo hasta es comprensible, pero que entre nosotros nos lastimemos sólo sirve para perjudicar al Gobierno y así terminamos perjudicando a los argentinos", aseveró.

En otro tramo de la entrevista, Navarro planteó sus diferencias con la titular de AySA y precandidata a intendenta de Tigre, Malena Galmarini, luego de que la funcionaria nacional consideró que "votar a Juan Grabois es tirar el voto". "Los dichos de Malena tampoco los comparto. Votar a Juan Grabois no es tirar el voto a la basura, cada uno vota con su convicción. Todos los votos son válidos", sostuvo el dirigente del Movimiento Evita.