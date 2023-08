Ítem aula: qué dijo el SUTE luego de que se confirmara la sesión especial para debatir su derogación

Este último miércoles se conoció que el lunes 4 de septiembre habrá sesión especial en la Legislatura para debatir la derogación de un tema por el cual todos los candidatos a gobernador se rasgan las vestiduras: el ítem aula. Se trata de un asunto sensible y que -en términos electorales- cautiva a al sector docente, uno de los que más descontento ha expresado en el último tiempo y que, además, todos tratan de "conquistar". La sesión se llevará a cabo en el Senado, luego de que el vicegobernador y titular de la Cámara alta, Mario Abed, oficializara la convocatoria. Para el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) "ha llegado el momento de ponerle el cuerpo a una decisión para que deje ser un eslogan que suena bonito".

La sesión fue pedida por los 14 senadores del Partido Justicialista, luego que Omar Parisi -candidato a gobernador del Frente Elegí- instruyera a su espacio para avanzar con el tema en la Casa de las Leyes. "El próximo lunes en una sesión especial se va a tratar la eliminación del Ítem Aula en la Legislatura. Estamos dando un gran paso en defensa de la Educación Pública y a favor de nuestros docentes que han sido maltratados muchos años por Cornejo, Suarez y De Marchi", lanzó Parisi adjudicándose el mérito del llamado.

El posteo de Omar Parisi

Cambia Mendoza, que tiene mayoría en la Cámara con 20 legisladores -como es de esperarse- no acompañará y se especula con que los 4 de La Unión Mendocina -espacio de Omar De Marchi- voten a favor de la derogación. No obstante, manifestaron su descontento a través de un comunicado en el cual aseguraron que impulsaron "antes que nadie la eliminación del llamado Ítem Aula y su incorporación al salario, por cuanto era injusto y generaba fuertes inequidades. Esta medida fue impulsada por Alfredo Cornejo a espaldas de los docentes, con la complicidad de La Cámpora, que resulta ser desde hace muchos años, su clásico aliado legislativo. Gritan en el recinto pero luego siempre les falta algún legislador clave, y el gobierno aprueba lo que quiere. Fue el kirchnerismo del 2016 quien facilitó el tratamiento de este Ítem, con la curiosa ausencia de una de sus legisladoras, que posibilitó que el cornejismo lo aprobara". Al tratarse de una sesión especial, se requiere de mayoría simple, es decir, la mitad más uno. En el caso de que fuera sobre tablas, sería necesaria una mayoría especial. Además, el oficialismo debe dar quórum porque -si no llegara a buen puerto el llamado a sesión especial- al tercera intento se puede sesionar con un tercio del total, que le alcanzaría al peronismo para cumplir su objetivo. Si se determina discutir modificaciones, pasará a directamente a comisiones.

El escrito con los argumentos para eliminar el ítem aula, firmado por los senadores del bloque Frente de Todos-Partido Justicialista, sostiene que "el proyecto de ley tiene por objeto la derogación del artículo 6 del decreto 228/16, que impone el denominado ítem aula, a fin de que las sumas salariales establecidas en este, se incorporen al salario básico. El Gobierno de Mendoza publicó el Decreto 228 con fecha 14 de marzo de 2016 y la firma de su gobernador, Alfredo Cornejo. Constituye la determinación unilateral de ese gobierno de dar por finalizadas las negociaciones colectivas del sector docente y decretar la pauta salarial para el presente año. En ese marco, se inscribe la creación de un monto "en negro" denominado 'Ítem Aula'. Así lo describen los Artículos 6º al 8° del citado Decreto. Tanto la política salarial como en particular dicho 'ítem' fue rechazado de plano por el conjunto de las organizaciones sindicales docentes tanto estatales (SUTE) como privados (SADOP), evidenciado en varias movilizaciones. Prueba de la distorsión e injusticia que trajo dicho decreto fue la inmensa cantidad de 'parches' que tuvo que recibir la norma, ya que de por sí la situación consagrada era a todas luces no solo injusta, sino y por sobre todo irracional".

Y agrega: "En un primer momento se había excluido del ítem a los docentes en cambio de funciones, que son los maestros que por problemas de salud (generalmente en las cuerdas vocales) ya no pueden estar frente al aula y cumplen sus tareas como administrativos siendo auxiliares de Dirección, secretaría escolar, o en algunos casos son afectados a misiones especiales, es decir que trabajan en otras oficinas o dependencias de la DGE. Sin embargo a partir de agosto del 2016 mediante el Decreto 989 se incluyó a los docentes excluidos en un primer momento y se extendió el beneficio del item a los docentes en uso de licencias por enfermedades terminales e incluso conservar el mismo para los agentes que hacen uso de licencias, pero estén amparados por otras leyes de protección como por ejemplo las referidas a la violencia contra la mujer. Otro análisis que no pasó desapercibido, es el de los precandidatos a gobernador, ya que de los diez, nueve sostuvieron su derogación o revisión, algo que habla a las claras que la evaluación de la norma es por demás desaprobada. Y es en ese sentido que entendemos que habiendo tanto entendimiento concordante entre la clase política de la provincia, es que debemos al sector docente la derogación de la norma para no seguir sosteniendo una situación a todas luces injusta. El presente proyecto pretende que al derogarse el polémico ítem y que las sumas salariales se incorporen progresivamente al salario básico".

Los jefes de bloque del Frente de Todos y de la Unión Cívica Radical: Lucas Ilardo y Martín Kerchner, respectivamente.

El secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, se refirió a la sesión especial e indicó ante la consulta de MDZ: "Es algo que viene demandando el sector hace mucho tiempo. La expectativa es ver si Cornejo y De Marchi, los creadores del ítem, tienen voluntad y vocación de acompañar un proceso para resolver un tema que dejaría de ser una promesa de campaña y, como todos se han puesto de acuerdo, lo resolveríamos antes. Pase lo que pase y gane quien gane".

"Tiene que ver con una madurez política. Si hay acuerdo y a todos les gusta manifestarse sobre estas cosas con eslóganes, ha llegado el momento de ponerle el cuerpo a una decisión para que deje ser algo que suena bonito y cae bien al sector. Que sea una resolución de un flagelo que venimos teniendo los trabajadores de la educación y que todos los candidatos lo tomaron así", siguió el gremialista.

Por su parte, la presidenta provisional del Senado, la radical Natacha Eisenchlas, expresó tras conocerse la novedad de que el lunes habrá sesión especial: "Consideramos que es un acto de campaña absolutamente irresponsable porque están jugando con la expectativa de los docente cuando nuestro candidato, Alfredo Cornejo, ha dicho que está dispuesto a revisarlo, Han tenido siete años para tratar el proyecto y lo hacen días antes de las elecciones... Tienen derecho de pedirlo y nosotros vamos a participar porque es lo que corresponde. El tema merece un estudio más completo. No es solamente la derogación... También, el ítem aula es un plus, entonces le están quitando la posibilidad a los docentes de tener un plus para el que sí está en el aula".