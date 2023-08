Ramiro Marra arremetió contra Lali Espósito con una picante ironía

El candidato a jefe de Gobierno porteño por la Libertad Avanza, Ramiro Marra, volvió a apuntar contra la cantante Lali Espósito por sus críticas al postulante presidencial libertario, Javier Milei, y afirmó que ahora se va a "hacer del Team Tini".

La noche del 13 de agosto y con el triunfo de Milei en las PASO, Lali Espósito lanzó un duro tuit en contra del diputado nacional. "Qué peligroso. Qué triste", aseguró la cantante al ver el resultado de las elecciones.

El propio candidato presidencial y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, habían salido al cruce de Lali y la ningunearon por su música. Sin embargo, Marra reconoció que formaba parte del fandom de Lali.

"Yo la escuchaba a Lali. Me pone triste, porque no me parece correcto que se ponga a hacer determinaciones tan contundentes y con tan poca profundidad", manifestó el postulante porteño.

En declaraciones radiales, aseguró que las críticas a Milei lo harán pasarse a la vereda de enfrente en términos musicales. "Lali está en todo su derecho. Ahora me voy a hacer del Team Tini", bromeó Marra.

Por otra parte, el candidato a jefe de Gobierno porteño negó que haya un acuerdo entre Milei y el postulante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

"A Massa lo dejamos tercero, somos el espacio más crítico a las medidas de Massa, es un pésimo ministro de Economía", lanzó. Finalmente, al ser consultado sobre quién será su compañero de fórmula, Marra respondió: "Lo estamos decidiendo y en los próximos días se va a hacer el anuncio. Va a ser alguien que va a defender las ideas que tenemos en La Libertad Avanza".