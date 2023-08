El massismo mendocino, en "pausa" tras el cachetazo electoral

El reciente resultado de las elecciones PASO reconfiguró el panorama político de cara a las generales de octubre. El sorpresivo caudal de votos obtenido por Javier Milei (La Libertad Avanza) provocó que las otras dos fuerzas más tradicionales que componen el escenario de tercios -Juntos por el Cambio y Unión por la Patria- deban replantearse su estrategia para afrontar una nueva campaña que tendrá como principal objetivo contrarrestar el voto bronca que predominó tanto a nivel país como en Mendoza. En el caso del entorno del titular de la cartera de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, señalan estar "haciendo una pausa de reflexión" y que el propio Massa ahora está en "modo ministro".

MDZ dialogó con Gabriela Lizana, funcionaria de Massa y uno de sus "puentes" con Mendoza. La titular del BICE Fidecomiso SA sostuvo tras lo sucedido en los comicios del 13 de agosto que "lo primero y más importante como dirigentes es reflexionar sobre cuál ha sido el mensaje del votante". "Entiendo el enojo. Hace poco estoy en política partidaria porque lo mío ha sido más lo gremial, pero entiendo el enojo en profundidad. A veces lo comparto y a veces no. Al estar en la función pública sé del esfuerzo que se ha hecho para palear situaciones, pero en esta instancia prima la empatía. La sorpresa fue Milei y eso ha hecho reflexionar al poder politico. A Juntos por el Cambio y también a nosotros, cuando la expectativa era que Massa fuera el candidato más votado. Lo de Milei tiene un correlato en sensaciones de la gente. El que trabaja es pobre, el productor no alcanza a cubrir los costos, las empresas tienen problemas para conseguir una autorización del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA)... Por la falta de dólares hay un problema en la Argentina. Estos llamados de atención del electorado significan reflexionar sobre lo que nos quiere decir la gente", dijo.

En Mendoza, Unión por la Patria cosechó apenas un 16,86%, por detrás de Juntos por el Cambio -con 28,24%- y La Libertad Avanza, que arrasó con 44,80%. No obstante, para Lizana no se trató de un golpazo. En ese sentido, indicó: "Creo que va a ser factible que el votante de Juan Grabois se incline por Massa. De hecho, ya hay un reagrupamiento de todo el peronismo. No va a ser complicado y, en un escenario de tercios, posiciona. Por eso Sergio no quería interna, para que hubiera una fórmula competitiva para un balotaje... En una situación tan complicada con la inflación, el FMI, etc., si se mira desde ese punto, el apoyo es mucho más grande. En lo personal no lo tomé como algo negativo para nuestro equipo. Sí me preocupa que el voto se haya volcado en Milei. Si bien en su discurso es alguien que empatiza con los problemas, lo que propone como solución va a profundizar eso problemas".

"En Mendoza pasó lo mismo que en la Argentina. En Buenos Aires siempre digo que lo que pasa en Mendoza se termina viendo en el país. Hay que plantearlo como escenario de tercios. Sorprendió, pero yo prestaría más atención a lo que pasa acá", aportó acerca de la performance electoral de Milei en una provincia que Juntos por el Cambio consideró -hasta este último domingo- un bastión y que Massa ha intentado seducir en los últimos meses, en especial durante su última visita semanas atrás en la que se mostró cercano a sectores industriales.

El PJ mendocino se encolumnó detrás de la candidatura de Sergio Massa.

Sergio Massa manifestó este domingo que -en caso de llegar a la Presidencia- impulsará "un Gabinete con radicales y peronistas que hoy están en el PRO". El candidato a presidente de Unión por la Patria tampoco descartó la posibilidad de incorporar a sectores por fuera del oficialismo que hayan apoyado a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO de Juntos por el Cambio. "Buscaría un gobierno de unidad nacional e integrar un gabinete con radicales y peronistas que hoy están en el PRO", afirmó en una entrevista con Clarín. "No sonaría ilógico que fueran funcionarios de mi gobierno”, adelantó y sostuvo que le "gustaría ver en el cuarto oscuro a muchos de los que integraron las listas de Horacio en Juntos por el Cambio el 22 de octubre".

Sobre ese eventual pacto a nivel nacional, Lizana opinó: "Lo de Milei fue tan espontáneo que termina con un montón de mitos: sin fiscales no se puede, sin estructura, sin cartelería... La gente vota lo que quiere, no los acuerdos". Aunque recalcó respecto de la convivencia con el radicalismo que "puede ser que un votante huya de las propuestas de la derecha. Hay cosas que se defienden desde la UCR y que se atacan desde una propuesta extrema de Milei".

En relación a si "se vienen meses delicados", como auguran numerosos especialistas, Lizana afirmó: "Podemos seguir apostando a la producción y lo digo como parte del equipo. Se vienen épocas de desafíos importantes. Tengo esperanzas de que si se capta lo que el electorado quiso decir y ajustamos algunas cosas, lo que viene para el sector productivo es mejor. Los mendocinos, después de las heladas, vamos a tener esperanza de una buena cosecha. Hay expectativa de una mejor producción. Si la naturaleza acompaña, hay que acompañar con políticas publicas".

Por último, al ser consultada por los intentos de saqueos este último fin de semana, deslizó con algunas sospechas de por medio: "Para quien hace un análisis de tercios y ve la posibilidad de que sea Massa presidente, promover el desorden de hoy hace que queden dos en el escenario... Esto también es a favor de alguno... No lo veo como una amenaza real porque la gente canaliza su bronca hoy por hoy en el voto".