Rodolfo Suarez fue neutral y evitó tomar partido dentro de la interna de Juntos por el Cambio

El gobernador Rodolfo Suarez estuvo de recorrida en General Alvear en una entrega de viviendas a los nuevos propietarios del barrio El Nevado II y poniendo a disposición de la DGE el nuevo edificio de la escuela especial N° 2-048 - Ana María Polito de Fiondella en el mismo departamento del sur mendocino. En diálogo con los medios fue consultado respecto de la posición de Mendoza en las elecciones provinciales y los dichos de Massa respecto de Portezuelo del Viento.

"Vienen muchas figuras políticas a Mendoza porque estamos ante un hecho crucial en la historia de la democracia reciente en Argentina, que es una elección nacional donde se van a definir muchas cosas, hay distintos modos, distintos estilos y distintos proyectos de país. Los argentinos no estamos encontrando el rumbo económico, hay una altísima inflación, problemas de déficit fiscal, problemas para relacionarnos con el mundo y creo que la gente tiene que ser consciente de lo que se va a votar en estas PASO", comentó Suarez respecto del panorama electoral.

Suarez junto al intendente Marcolini y a la fórmula candidata a la Gobernación del oficialismo. FOTO: Gobierno.

Y agregó: "En definitiva vamos a estar definiendo qué pasa con cada uno de nosotros, qué pasa con nuestra familia, qué pasa con nuestra economía, con el empleo, con la seguridad y con tantas cosas asique creo que es un hecho muy importante esta elección".

Al ser consultado respecto a su voto personal, que otros dirigentes ya han revelado, respondió: "Yo voy a votar al espacio al cual pertenezco que es Juntos por el Cambio, he mantenido la neutralidad sobre esto. Como gobernador no corresponde que yo esté haciendo campaña en estas circunstancias, lo que yo tengo que hacer es lo que hago aquí en Alvear entregando viviendas, inaugurando escuelas, trabajando para la gente y hay dos muy buenas propuestas dentro del espacio que yo les digo que en el fondo coinciden asique los mendocinos tienen buenas opciones para el cambio".

Luego, sobre las últimas medidas de Massa y sus dichos, contestó: "Sus medidas no sirven en definitiva, enrealidad no hay una medida en concreto. Dólar malbec o dólar regional, que así le llamamos, tiene una temporalidad que no sirve, hay que sostenerlo en el tiempo. Realmente hay un lío con el dólar y los distintos tipos de cambio que tenemos que todos son parches para continuar y seguir, pero no hay medidas de fondo para que esto acabe".

"Massa tendría que hablar de Portezuelo del Viento, alguien debería poner la cara porque el presidente de la Nación del cual él es ministro y es parte del Gobierno y nos dijo que no en el laudo y nos exigieron nuevos estudios. Eso es lo más importante a lo que Massa tendría que haber dicho y referido por Portezuelo", finalizó diciendo Suarez.