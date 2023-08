Escándalo y sospechas en Tunuyán por un candidato que se bajó de las elecciones municipales

Se desató un escándalo en Tunuyán a semanas de las elecciones generales que se llevarán a cabo en dicho municipio y en otros seis que optaron por desdoblar sus comicios. El Frente Unidos por Tunuyán, con el concejal Cristian Gottardini como candidato, no proclamó su lista ante la Junta Electoral para competir el 3 de septiembre y en las filas del espacio acusaron al aspirante a jefe comunal de "ha engañado o manipulado a los ciudadanos con el fin de obtener beneficios personales o ventajas políticas de manera deshonesta". La lista de Gottardini tuvo una buena performance el 30 de abril al obtener 9,77% de los votos en las primarias.

El frente está compuesto por el partido vecinalista Unidos por Tunuyán -con Gottardini a la cabeza-, el Partido Demócrata, el Partido de los Jubilados, el Partido Libertario y Compromiso Federal. Estos últimos cinco brindaron una conferencia de prensa este miércoles y expresaron su malestar ante lo ocurrido. Uno de los hechos que puso a Gottardini en el ojo de la tormenta es que el 7 de junio respaldó públicamente al radical Alfredo Cornejo en la lucha por la Gobernación. En esa ocasión, se mostró junto al senador nacional y, a su vez, su contrincante por la intendencia de Tunuyán, Luis López, lo cual generó indignación entre sus compañeros de espacio. “Cristian hizo una muy buena elección, en circunstancias muy difíciles, en las PASO del 30 de abril pasado. Compitió con su partido afuera de los dos grandes frentes y logró un porcentaje del 9%, que es un excelente número”, expresó Cornejo en aquel entonces.

El día que Cornejo, Gottardini y López se mostraron juntos.

En ese orden, los miembros restantes del Frente Unidos por Tunuyán -luego de la rueda de prensa- sostuvieron a través de un comunicado que "toda esta situación se explica con el acercamiento de Cristian Gottardini y su partido vecinal al frente Cambia Mendoza, el que hicieron público junto al candidato a intendente Luis Manuel Lopez y el candidato a Gobernador Alfredo Cornejo cuando aún había tiempo para proclamar la lista. Esta complicidad de Cambia Mendoza ensucia la política de tunuyán y de la provincia, como sucios están los actores que llevaron adelante este 'contubernio' que lesiona a la credibilidad de la gente, aún más en cuarenta años de Democracia. Los ciudadanos de Tunuyán que votaron por la lista del frente se encontrarán que, por voluntad de uno de los miembros del frente, no podrán elegir uno de sus candidatos de su preferencia. Esto defrauda las expectativas que generaron en las PASO".

Este miércoles se reunieron los miembros del frente que cuestionan la decisión de Cristian Gottardini. Foto: Prensa FUxT.

En otro tramo del documento, expresaron que "se ha llevado a cabo un fraude a la ciudadanía de Tunuyán y a los partidos miembros del frente. Estos no fueron convocados ni consultados para tomar esta decisión. Entendiendo que es una acción ilegal en la que un partido del frente ha engañado o manipulado a los ciudadanos con el fin de obtener beneficios personales o ventajas políticas de manera deshonesta. Involucrando promesas incumplidas y comportamientos fraudulentos. El fraude a la ciudadanía socava la confianza en el sistema y en las instituciones, teniendo implicancias legales y éticas".

"Los partidos del frente no tomaron una actitud pasiva. Al ver que los apoderados del partido 'Unidos por Tunuyán', familiares del precandidato a intendente, no realizaban las acciones pertinentes, presentan un escrito a la Honorable Junta Electoral exigiendo que cumplan con el deber cívico de proclamar a los candidatos. A su vez, los concejales en primer y segundo término mandaron carta documento a la junta electoral departamental, solicitando que se llevarán a cabo las acciones pertinentes para proclamar la lista. Obtuvieron una respuesta posterior a la fecha límite para proclamación. Por esta actitud infundada, les impiden competir en las elecciones generales, sin poder ejercer su derecho como ciudadano y desprestigiando su buen nombre. Al finalizar el plazo, los apoderados no presentaron la necesaria proclamación. Tampoco la Junta en defecto, dejando a los votantes de Tunuyán que nos votaron en absoluto desamparo, constituyendo un fraude a la decisión que tomaron en las PASO".

Fuente consultadas por MDZ aseguraron que ya de por sí era había un clima raro después del apoyo explícito a Cambia Mendoza en las elecciones a gobernador, pero que el verdadero problema es que "Gottardini haya bajado la lista departamental".

La fecha tope para presentar la lista definitiva era el 15 de julio. No obstante, explicaron que optaron por esperar a después de las PASO nacionales para poner la queja sobre la mesa. A excepción de Gottardini, todos los miembros del frente forman parte paralelamente de La Unión Mendocina, espacio que tiene como líder y candidato a gobernador a Omar De Marchi. Pese a no estar partidariamente en la lista, otro de los que puso el grito sobre el cielo fue Jorge Palero, uno de los radicales que comulgan con De Marchi a nivel provincial. El interés de Palero por lo ocurrido en Tunuyán se debe a que el primer concejal de Gottardini responde al radical exiliado y que, además, tuvo protagonismo en el financiamiento de campaña.

"Hemos esperado a que pasaran las elecciones nacional para que no se mezclaran. Se han vivido cosas que la política rechaza. Se formó un frente con seis partidos. Como yo no formo parte institucionalmente con UCR Futuro, acompaño. Hubo un esfuerzo militante y económico muy fuerte de quienes participamos. Tanto es así que fue la tercera fuerza que más votos sacó en la provincia. Estábamos con mucha alegría porque habíamos podido llegar a la general. Pero, en el medio, algunas manos misteriosas y no limpias se ocuparon...", señaló Palero al respecto.

El comunicado