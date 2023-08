De derecha, anticomunista y antifeminista, quién es la joven santafesina que está detrás de Javier Milei

Javier Milei rompió todos los pronósticos y fue el gran elector de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales. Fue el dirigente más votado de forma individual, pero también provocó con sus más de 7 millones de votos que el frente La Libertad Avanza supere a Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

El domingo por la tarde, un rato después que cerraron los comicios, las buenas noticias comenzar a llegar al búnker de Javier Milei donde al comienzo solo hubo alguna presencia periodística y grupos de seguidores que se fueron acercando para saludar a su líder. Dentro del hotel, como parte del equipo de campaña, a cargo de las redes sociales, estuvo Eugenia Rolón, la joven santafesina de 21 años que rompió en llanto cuando se oficializó el contundente triunfo de LLA.

Rolón nació en San Lorenzo, ciudad portuaria, en el sur de la provincia de Santa Fe, y conoció a Javier Milei en el 2018 cuando visitó la Universidad de Rosario para dar una conferencia ante estudiantes y empresarios. Con solo 16 años y mientras los organizadores del evento ultimaban los detalles para comenzar la actividad, no perdió la oportunidad de su vida, se acercó al economista y le trasmitió parte de su mirada liberal.

"Me interesó contarle sobre lo que yo sabía, mis posiciones contra el feminismo, el aborto y que entendía que las mujeres no lo necesitábamos para tener valor. Hablamos sobre el bullying que sufrí durante el secundario por mis ideas respecto a la libertad, la lucha contra el comunismo y la izquierda que tanto mal nos hicieron", recordó Eugenia Rolón, que a partir de ese momento entabló un vínculo directo con Milei a través de las redes sociales.

"Mi proceso de defensa de las ideas de la libertad comenzó a los 14 años y fue horrible en una ciudad chica como San Lorenzo y tan captada en aquella época por la izquierda. Me tocó sufrir agresiones físicas y verbales de todo tipo, estaba sola, pero lejos de desanimarme seguí adelante y de a poco el apoyo comenzó a crecer: anoche lloré mucho cuando supe que en mi ciudad Milei fue el candidato más votado", explicó a MDZ.

Lo que durante la adolescencia significó momentos de soledad, hoy se transformó en masividad. Rolón lo tiene claro y no utiliza las redes sociales para compartir fotos con amigos o familiares, sino como medio de difusión de las ideas liberales. "Desde el 2017 están absolutamente politizadas, mis redes son para hacer política y lo que considero correcto, es una herramienta de trabajo que me permite expandir los conceptos de la Libertad".

Milei, junto a Rolón y parte del equipo de campaña. Foto: gentileza Rolón

Tanto en X como en Instagram, en su descripción se define como "cristiana, de derecha, anticomunista y antifeminista. Orgullosamente argentina". En ambas redes tiene más de 120 mil seguidores con quienes está permanentemente interactuando y compartiendo información acerca de las actividades de Javier Milei.

"Es un orgullo para mí estar a cargo de las redes sociales de Javier Milei junto a un gran equipo de personas que defienden las ideas de la Libertad", destaca Eugenia Rolón, que divide sus días entre Buenos Aires y Santa Fe ya que estudia dos carreras universitarias: abogacía y ciencias políticas. Rolón destaca el voto transversal de Milei. Foto: Eugenia Rolón

La familia de Eugenia es de clase media, su madre es docente y directora de una escuela pública, con una fuerte fe cristiana, "que la lleva a votar en ese sentido, banca a Dios", explica Rolón, que además cuenta que su padre, peronista, es profesor de canotaje. "Es con quien más me divierto, fue el que me incitó a participar en política, pese a no coincidir, siempre me apoyó". A su vez, su hermano es ingeniero civil y aunque no le guste mucho la política, "banca a Milei".

"Javier es igual a como se ve en la televisión, es muy honesto, transparente y gracioso", dice Rolón en relación con cómo es trabajar con él y asegura que está permanentemente analizando y estudiando la economía".

Eugenia Rolón, encargada de las redes sociales de Javier Milei

Las razones del triunfo de Javier Milei

"Estoy feliz porque laburamos mucho para esto, me sorprendió el número, pero refleja el malestar de la gente y Javier (Milei) supo capitalizarlo. Hizo una elección fenomenal", explica todavía emocionada Rolón acerca de las razones que derivaron en un apoyo masivo del electorado.

Según su mirada, el economista logró hablarle "a todas aquellas personas de a pie, que la están pasando mal y que no llegan a fin de mes, bajó a la realidad conceptos académicos que llevan años de estudio", y remarcó que se trata de un "voto transversal" respecto a las edades y grupos sociales.