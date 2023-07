El papelonezco flyer con el que Leandro Santoro convocó a la militancia al Parque Centenario

El precandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Ciudad, Leandro Santoro, encabezó este sábado un acto en Parque Centenario, donde llamó a construir "un movimiento cultural" que enfrente "el bloque de poder" en la ciudad de Buenos Aires, y aseguró que en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto "vamos a dar la sorpresa electoral".

Lo llamativo fue que la convocatoria del acto se realizó con un flyer, publicado por Santoro en sus redes sociales, que tenía un grosero error. El llamado a la militancia se hizo con una imagen del precandidato y de fondo el Parque Centenario, aunque la imagen no era el espacio verde ubicado en el barrio de Caballito, sino el homónimo espacio que se encuentra en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Este grosero error fue detectado en las redes sociales y no se lo dejaron pasar a Leandro Santoro quien, a pesar de eso, no acusó recibo.



En el acto, el precandidato dijo que "a la Ciudad de Buenos Aires no la gobierna (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta o (los precandidatos de Juntos por el Cambio) Martín Lousteau y Jorge Macri. La gobierna un bloque de poder que los financian y los apoya en los medios. Son los que tenemos que combatir. Hay que construir un movimiento cultural que los enfrente", subrayó Santoro en su discurso.

El flyer con el que Santoro convocaba desde sus redes.

"Por más que están acostumbrados a comprar dirigentes, jueces, periodistas y encuestas, a nosotros no nos van a comprar un carajo. No estamos en venta, no empezamos a militar para ponerle un precio a una candidatura, sino porque creíamos en las utopías que nos enseñaron nuestros próceres", remarcó Santoro.



El diputado aseguró que va "a suceder lo que muchos no creen posible" y van a "recuperar" la Ciudad de Buenos Aires en estas elecciones, por lo que pidió que "ayuden a convencer a los radicales, a los independientes y a los que creen una sociedad más justa, sean o no peronistas".

El Parque Centenario de Guayaquil.