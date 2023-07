Más de la mitad de los votantes de Luis Petri ahora aparecen como indecisos

Faltan dos meses para las elecciones a gobernador pero la campaña no se detiene. El resultado de las PASO dejó bien posicionado al frente Cambia Mendoza pero una encuesta de la consultora Sociolítica confirma que hasta el momento Alfredo Cornejo no ha logrado capitalizar al votante que en las primarias se inclinó por Luis Petri. "Hay una mitad expectante y vemos que se orientaría más a un voto en blanco que a un voto afirmativo", auguró en diálogo con MDZ Radio el sociólogo Roberto Stahringer.

Según el último sondeo de Sociolítica, Cornejo suma el 32,4% de la intención de voto contra el 20,9% de Omar De Marchi y el 19,4% de Omar Parisi. Si bien el dato le da ventaja al oficialismo, demuestra que mas de la mitad de los votantes de Luis Petri no están convencidos de votar al exgobernador.

En las PASO, Cambia Mendoza supero el 42% gracias a la suma de los 26 puntos de Cornejo y los casi 17 de Luis Petri. Hasta el momento Cornejo solo ha crecido seis puntos y el resto de los votantes de Petri todavía no se define. Para Stahringer es probable que una porción de ellos se decante a votar en blanco "por el bajo nivel de afinidad que tienen a las otras propuestas electorales".

Allí intentarán pescar todos los candidatos a la gobernación. Desde La Unión Mendocina entienden que el votante de Petri expresó un voto "anti Cornejo" y que ahora acompañará a Omar De Marchi en las urnas.

Petri con De Marchi y Sebastián Bragagnolo durante la última vendimia de Luján.

Para el sociólogo que lidera la consultora Sociolítica no está claro que haya existido un voto "anti Cornejo" pero si es cierto que hay algo en la propuesta de Cornejo que no termina de convencer al votante de Petri. "No creo que sea un voto anti Cornejo. Creo que es un voto de descontento hacia la propuesta de Cambia Mendoza encarnada por Cornejo. No se si está subjetivado ese voto. Si fuese un voto anti, ya se hubiese inclinado por otra opción", manifestó. "Será trabajo de Cambia Mendoza y de Alfredo Cornejo atraer, seducir y comprometerse con ese electorado que tiene, al menos, algo distinto que decir", adhirió.

Lo que no está claro es por qué ese elector de Cambia Mendoza no se inclina por acompañar al candidato que se impuso en las PASO de ese frente. Al punto que el encuestador admite que es probable que algunos de esos ciudadanos vayan al voto en blanco antes de darle su confianza al exgobernador o algún otro candidato.

Cornejo tomó algunas de las propuestas de Luis Petri y caminan juntos en campaña.

"Entendemos que el votante de Petri fundamentalmente es un votante orgánico. Nosotros en la previa de las PASO no vimos el fenómeno Petri -nos dio más bajo- pero sí nos daba el Frente Cambia Mendoza en 42,7 puntos, que es lo que obtuvo. La lectura que hacemos es que la descomposición del voto de Cambia Mendoza es un llamado de atención a la figura de Cornejo y al gobierno de la provincia, pero sin sacar los pies del plato", sostuvo. "Votaron a algo que criticó pero que no terminó de salirse del espacio. Después el mensaje de Petri fue contundente, en cuanto a lo orgánico, que se iba a mantener en Cambia Mendoza mientras se escuchen sus reclamos y se incorporen sus demandas", agregó y dijo que eso está ocurriendo. A pesar de ello, a dos meses de las elecciones casi dos tercios de los votantes de Petri sigue sin definirse.

"Estamos a dos meses de las elecciones y es apresurado decir qué va a pasar", aclaró Stahringer pero si se animó a confirmar que el 2% de voto en blanco que muestra la última encuesta es un porcentaje bajo que indefectiblemente crecerá. "El voto en blanco en dos puntos no va a suceder. Es un valor muy bajo que no va a suceder. Va a ser más alto. Algunos indecisos van a ir al blanco", esgrimió y se mostró poco optimista respecto a la concurrencia a las urnas el 24 de septiembre." Las personas más allá de que están enojadas, no ven a futuro la posibilidad de que el escenario cambie. Por lo tanto no hay un interés o intencionalidad de votar pensando el voto como una herramienta para el cambio. Si bien en las elecciones generales hay más participación no creemos que supere el 73% o 75%", concluyó.