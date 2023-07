Un empresario embistió a Javier Milei por sus propuestas sobre obra pública

Javier Milei sigue sumando cuestionamientos del círculo rojo de cara a las elecciones respecto a su postura económica de cara a un eventual gobierno. Ahora, se sumó el titular de la Cámara Argentina de la Construcción quien fue tajante respecto a las definiciones del precandidato a presidente de eliminar la obra pública en la Argentina.

"Lo que él plantea es absolutamente inviable en la práctica. No podes estar en contra porque eso seria también estar en contra de la expansión privada. Lo que dice en el fondo representa un profundo desconocimiento de la obra pública", cuestionó Gustavo Weiss en declaraciones por Radio 10.

El empresario señaló que la propuesta del diputado nacional por La Libertad Avanza se basa en "un esquema de participación público privada" donde el "capital privado ejecuta una obra y se paga con el usuario". "Por ejemplo: los inversores hacen las autopistas y se recobran con el peaje", explicó el empresario.

En este punto, Weiss argumentó que los países más desarrollados no tienen más de 20% de participación público privada". "Hospitales, escuelas, agua potable, cloaca. La inmensa mayoría de las obras no tiene repago por parte de los privados, no solo en Argentina", agregó.

Además, explicó porque incluso sería difícil para el país alcanzar ese 20% estipulado. "Se necesita tener acceso a un mercado de capitales de largo plazo y hoy Argentina no tiene eso para financiar eso".

De esta forma, Milei acumula otro revés trás la fría recepción que tuvo su presentación esta semana durante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Allí, el economista había planteado que no habría obra pública en su gobierno y que loa planes sociales debían eliminarse en forma progresiva, al igual que el levantamiento del cepo.