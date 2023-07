Un nuevo escándalo por abuso sexual salpica a Jorge Capitanich

El dirigente social chaqueño y candidato a legislador del oficialismo Osmar Quintín Gómez fue denunciado ante la Justicia provincial por supuesto abuso sexual y tras el caso debió bajarse de la lista. Una nueva polémica se generó en la provincia gobernada por Jorge Capitanich, que sigue convulsionada por la desaparición hace 45 días de Cecilia Strzyzowski, episodio que derivó en la detención del dirigente Emerenciano Sena y su familia, también cercanos al mandatario local.

Ahora, se conoció que en las últimas horas una mujer -de la que se mantiene su identidad en reserva- denunció al candidato Gómez por abuso sexual.

La denunciante se desempeñaba en una escuela de "gestión social" que manejaba el dirigente piquetero, quien iba número once en la lista de diputados del Frente Chaqueño de Capitanich.

Gómez encabeza una fundación y también es funcionario de la Jefatura de Gabinete de la gestión del actual gobernador.

Osmar Quintín Gómez, junto a Emerenciano Sena y a Jorge Capitanich.

Sena y Gómez compartieron encuentros políticos con el gobernador Capitanich, que apadrinaba a sus escuelas "revolucionarias".

Ambos piqueteros viajaron en mayo del 2017 a visitar al Papa Francisco al Vaticano en un encuentro de movimientos sociales.

La mujer denunciante acusa a Gómez de haberla violado en junio pasado, cuando se desempeñaba como preceptora auxiliar en una escuela "de gestión social" que era financiada por el Ministerio de Educación provincial, dirigida por el acusado.

La presentación fue realizada ante la Dirección de Violencia Familiar de la Policía del Chaco y trascendió que la agresión se habría producido en una casa de Colonia Benítez, propiedad de Gómez.

"Me dijo que no diga nada, que yo sabía lo que me podía pasar", relató la mujer, que también contó que el piquetero la llevó al cuarto y allí la sometió sexualmente.

Tras el hecho, el funcionario y dirigente social, la llevó de regreso a su domicilio como si nada hubiese ocurrido, y antes de que pudiera descender de su vehículo, la amenazó: "Tengo mucha gente que te puede hacer cosas".