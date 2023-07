La bomba que desactivó el Gobierno antes de las elecciones

La temperatura es gélida: apenas un grado. Pero la discusión que comenzó a las 9 de la mañana de este martes entre los delegados de Ampros, es por el contrario, acalorada. El gremio que nuclea a profesionales de la salud pública aceptó la propuesta salarial que en medio de la conciliación obligatoria- que se dictó para evitar un paro anunciado- acercó el Gobierno este lunes 17. Ese mismo día, el Ejecutivo hizo otra movida de peso: incluyó en el Boletín oficial el llamado a cubrir 40 cargos, la mitad para pediatras del Hospital Humberto Notti. En la agenda de los candidatos opositores para la gobernación que competirán en las elecciones generales provinciales del 24 de septiembre, las condiciones laborales de los profesionales de la salud pública es uno de los temas principales con un agravante: aumentan los casos de médicos que se van de la provincia en búsqueda de mejores condiciones.

El Gobierno de Rodolfo Suarez busca desactivar el conflicto ante un sindicato que anunció un paro pero que fue frenado por la conciliación obligatoria. Ampros en asamblea de delegados aceptó la propuesta. De acuerdo a lo que informó el sindicato, la nueva oferta consistió en aumentos al básico de 10,5% en junio, 8% en julio, 14% en agosto, 8% en septiembre y 8% en octubre, con revisión en ese mes. Es decir que a mediados de octubre el Gobierno está obligado a sentarse con Ampros a rediscutir estos porcentajes que pueden variar por la inflación. Además, el Ejecutivo se comprometió a que los ajustes que correspondieren al cronograma anterior sean liquidados por planilla suplementaria durante agosto y propuso modificar el el porcentaje del adicional estimulo profesional (ítem 1843), el cual se fija en el 30% para el mes de julio de 2023, 35% para el mes de septiembre de 2023 y 37% para el mes de octubre de 2023. Sólo se modifica el porcentaje del ítem, sin modificar su base. Otro de los logros del gremio fue que el Gobierno presentó el pase de mayores dedicaciones, cambios de régimen, reescalafonamiento de profesionales con residencias desde 2008 en adelante, retroactivo a mayo, que será abonado por planilla suplementaria el día 14 de agosto y el reescalafonamiento de profesionales de OSEP, con años en el régimen de contrato temporario. Además una modificación del porcentaje del ítem guardia: para los profesionales en general la guardia de fin de semana pasa al 140% del básico y las guardias semanales al 80% del básico. En el caso de los médicos, la guardia de fin de semana pasa al 170% del básico y la semanal al 100%.

En simultáneo, el Gobierno publicó el quinto llamado para cubrir 40 cargos, la mitad en el Notti. Es decir que ante la crisis sanitaria, Suarez apunta que haya 20 pediatras nuevos en el hospital más grande de Mendoza en esa especialidad. El objetivo es claro: frenar el conflicto pero además evitar algo que cada vez parece crecer más: la “fuga” de profesionales de la salud a provincias de la Argentina o a otros países como Chile o España para ganar mejores sueldos o tener mejores condiciones laborales. Esa situación genera inmediatamente una baja en la calidad de la atención de salud e incluso, como ocurrió en un hospital privado, el cierre temporal de guardias. Por eso el Gobierno busca fortalecer el sector público con cambios en los ítems correspondiente a las guardias que son lo que más esfuerzo y tiempo requieren a los profesionales de la salud.

El tema ya se metió en la campaña electoral, camino a septiembre. El candidato a gobernador por La Unión Mendocina Omar De Marchi, cuestionó a través de un largo hilo de Twitter la situación sanitaria. "El gobierno lleva ocho años, y durante el mandato de Cornejo se decretó la emergencia en Salud, aprobada por la Legislatura. Tenían las manos libres para decidir lo que quisieran, en un contexto mucho mejor al actual. Sin plan no hay forma de medir avances o retrocesos. Una medida fue disolver los directorios en los hospitales por no responderles políticamente. Quedaron intervenidos por conducciones políticas, muchas veces sin experiencia de gestión. Sin escuchar. No entendieron que es gestión sanitaria, no política. Resultados a la vista”. En tanto que el candidato del Frente Elegí, el peronista Omar Parisi sostuvo por la misma red social que:” la salud de los mendocinos está en terapia intensiva. Necesitamos medidas urgentes y concretas que nos saquen de esta agonía “