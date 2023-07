Santa Fe: después de la paliza electoral, el peronismo hace autocrítica y busca reconstruirse para una "misión imposible"

Al borde del nocaut. Así quedó el peronismo de Santa Fe luego de la dura derrota en las elecciones PASO del domingo. Al margen de las declaraciones de rigor de sus dirigentes, no hay lectura posible o dato real que invite a soñar con una remontada que debería ser histórica, más vinculada a una epopeya, de cara al próximo 10 de septiembre en los comicios generales.

Con casi dos meses por delante, un resultado muy difícil de modificar en la categoría de gobernador donde quedó 30% abajo y con solo algunos candidatos que lograron no ser avasallados por el frente opositor, el justicialismo de Santa Fe comenzará en las próximas horas una serie de reuniones que tendrán varios objetivos. Entre ellos, una especie de catarsis colectiva, pase de facturas y autocrítica para luego intentar hacer borrón y cuenta nueva.

"Llegamos tarde con los armados", reconoció Ricardo Olivera presidente del PJ Santa Fe a MDZ y contrastó con la campaña que realizó Maximiliano Pullaro. "Él está recorriendo la provincia desde hace dos años, trabajando y mostrando equipos mientras nosotros definimos candidatos y estrategias sobre el cierre", ensayó como primera respuesta.

El primer encuentro será este martes a media mañana en la sede del PJ de la capital provincial. El domingo por la noche, entre la soledad y el frío búnker montado en Rosario, Marcelo Lewandowski convocó a quienes compitieron en su contra. Conscientes del desafío todos aceptaron la invitación. Ahí estarán Marcos Cleri de La Cámpora que obtuvo 4% de los votos, Eduardo Toniolli del Evita 3% y Leandro Busatto de La Corriente 2,5%. Entre todos arañaron el 26%, lejos del 58% de la oposición.

¡Felicitaciones compañero @juanmonteverde! A trabajar juntos por un triunfo el 10 de septiembre. pic.twitter.com/m293OeuLwd — Marcelo Lewandowski (@marcelewan) July 17, 2023

La participación del gobernador Omar Perotti en el cónclave no estaba confirmada. De todas maneras, fuentes de Casa Gris confirmaron que el rafaelino también activó una serie de charlas preocupado por el flojo desempeño. Previo a la misión comercial que encabezará el miércoles por la India, reunió a varios de sus ministros para delinear la estrategia electoral, algo que claramente estuvo ausente hasta el momento y que quedó evidenciado.

Sin posibilidad de reelección, Perotti compitió en diputados, ganó su interna y fue quien de forma individual más votos obtuvo en toda la categoría. Sin embargo, cuando se contabiliza frente contra frente, la suma es mayor para la oposición. En ese sentido exploraba la posibilidad de reunir a los 27 dirigentes que lo acompañarán en la lista. También se especulaba con la posibilidad que se sumen los 19 representantes que competirán en el Senado provincial.

La lista de reproches y causas que puedan explicar la derrota del peronismo aparecerán en las distintas reuniones. Quizás no termine siendo una sino varias. La nacionalización de la campaña de parte de la oposición que incluyó el respaldo de dirigentes como Bullrich y Larreta, el voto castigo para los ejecutivos que pelearon contra la pandemia y soportan el mal humor social por los problemas económicos, la inseguridad, la atractiva interna entre los candidatos de Unidos, falta de recursos, propuestas y estrategias.

Para Olivera, el peronismo no fue claro en los planteos y el discurso de seducción a los votantes. "Nos confiamos, hablamos más de lo que hicimos y no de lo que queremos hacer. Faltó enamorar más a los santafesinos y también nos faltó territorio y más compromiso", explicó. Los datos marcan la dispersión de la campaña y el retaceo de militancia: hubo dirigentes que en sus ciudades les fue bien, pero que no trasladaron ni movilizaron para el resto de las categorías.